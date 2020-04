Die Wallanlagen in Rheinberg erlebbar machen

Die Wallanlagen erlebbar machen, historische Elemente im Rahmen der Denkmalverträglichkeit hervorheben und den kulturhistorischen Wert der ehemaligen Befestigungsanlagen erhalten und betonen: Das sind die Ziele des Bottroper Planungsbüros Drecker, das für die Umgestaltung der Rheinberger Wallanlage und des Stadtburgareals beauftragt wurde. Diese beiden Abschnitte sind die letzten Maßnahmen, die die Stadt im Zuge des Sanierungsgebietes Historischer Ortskern Rheinberg angehen will. Die genauen Pläne stellten Peter Drecker und seine Mitarbeiterin, Raumplanerin Lena Fohs, im Bau- und Planungsausschuss vor der Corona-Krise vor.

Der Pulverturm in Rheinberg soll wieder begehbar werden. Die Freifläche könnte zukünftig weiterhin für Veranstaltungen genutzt werden. Foto: Büro Brecker / NRZ

„Toll, dass Sie die Wallanlagen nicht als selbstverständlich ansehen, sondern hervorheben wollen“, lobte der Planer. Entsprechend sensibel müsse man mit diesen umgehen. Der Wall, der den Verlauf der ehemaligen Stadtbefestigung markiert, sei weitestgehend erhalten. Zunächst, so Fohs, soll der Rundweg vervollständigt und historisch bedeutende Punkte deutlich sicht- und erlebbar gemacht werden. Als übergreifendes Gestaltungselement sieht der Entwurf ein „grünes Band“ entlang des gesamten Walls vor, der den Rundweg vervollständigen und so an unübersichtlichen Stellen die Fußwegeführung kennzeichnen soll. Es soll als verbindendes Leitsystem am Boden verstanden werden. Über dieses „Band“ erfolgt auch die Betonung der wichtigen Eingänge ins Zentrum, sowie die Anbindung des Stadtparkes. Die Planer schlagen vor, diese Betonung mit markanten Pflastersteinen oder auch mit „Leitpflanzen“ hervorzuheben. Außerdem soll mit Natursteinmauern und Heckenbepflanzungen gearbeitet werden. Der Plan sieht Sitzbänke vor, die sich an die bereits existierenden Bänke in der Innenstadt anlehnen. Um den Rundweg erlebbar zu machen, soll neben einer Beschilderung ein einheitliches Informationsmodul geschaffen werden. „Man könnte einen ‘Erzähler‘ in einer menschlichen Silhouette aus Stahl installieren, in der man ein Audiosystem einbaut oder die Figuren mit QR-Codes versehen, diesen mit dem Handy scannen und die Infos direkt aufs Handy laden“, schlug die Raumplanerin vor. Infos, über die frühere Nutzung und Bedeutung der ehemaligen Stadtburg, der Ruine des Pulverturms, der Wasserkatze sowie der Klosterkatze könnten so akustisch und visuell vermittelt werden. Neu gestaltet werden sollte der Weg zum markanten Ehrenmal „Tor der Toten“ hinter dem St.-Peter-Kindergarten und auch der Parkplatz an der Stelle des ehemaligen Cafés Püttmann. „Den würden wir neu ordnen, ohne dass Stellplätze verloren gehen“, sagte Fohs.

Im Blick hat das Büro Drecker auch die Überreste der beiden ehemaligen Verteidigungsanlagen „Wasserkatze“ (das runde Plateau am Kattewall mit Ausblick Richtung Budberg) und „Klosterkatze“ (die Erhöhung im Wall in Höhe der Einmündung Beguinenstraße). An der Wasserkatze soll eine Natursteinmauer errichtet werden. Entlang dieser Mauer biete sich Platz für Bänke, Picknicktische und Informationsstelen.

Die Klosterkatze ist für den Laien nicht mehr zu erkennen. Lediglich der Anstieg des Weges, sowie die zweite Ebene, welche die Böschung unterbricht, deuten auf dieses historische Element hin. Um diesen Ort als Aufenthaltsraum zu nutzen, soll die zweite Ebene wieder aufgefüllt werden, sodass eine Platzsituation entsteht.

Ehemalige Stadttore markieren

Das Büro Drecker schlägt vor, die Punkte der ehemaligen Stadttore durch Stelen oder Skulpturen ähnelnden Elementen zu markieren. „Und wir denken an einen zusätzlichen Zugang zum Stadtpark“, erklärte Fohs. „Wahrscheinlich in Höhe des Trampelpfades.“

Das ehemalige Stadtburgareal, der Bereich am Pulverturm und der Alten Kellnerei, soll eine besondere Rolle spielen. Die Ruine des Pulverturms soll denkmalverträglich saniert werden, um ihn als Aussichtspunkt nutzbar zu machen. „Der Turm weist eine stabile Statik auf“, betonte Fohs. Über eine Außentreppe soll der Turm begehbar werden. Der Spielplatz soll umgestaltet und mit einem „Burgthema“ versehen werden. Die Freifläche bliebe für Veranstaltungen nutzbar.

Die Ideen zur Umgestaltung kamen bei den Rheinberger Fraktionen gut an. Ein Beschluss über die Umgestaltung von Wallanlage und Stadtburgareal wird eigentlich noch für den Sommer angestrebt, da bis zum 30. September ein Förderantrag für die Umgestaltung ab 2021 bei der Bezirksregierung gestellt werden muss. Eine Bürgerbeteiligung war eigentlich für April geplant. Ob der straffe Zeitplan bis zum Beschluss in Corona-Zeiten einzuhalten ist, bleibt jetzt also abzuwarten.