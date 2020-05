Ein Flyer wirbt für Alpens Seelenwärmer-Telefon

Alpen. Die Nachbarschaftsberatung für die Gemeinde Alpen hatte angesichts der Veränderungen durch die Corona-Pandemie ein Seelenwärmer-Telefon ins Leben gerufen (die NRZ berichtete). Dieses richtet sich an Senioren und allein lebende Menschen, die das Bedürfnis haben, einfach mal mit jemandem zu reden, sich auszutauschen oder etwas vorgelesen zu bekommen. Auch wenn’s jetzt Lockerungen gibt, sollen die Menschen weiter die Möglichkeit haben, dieses besondere Angebot wahrzunehmen. Um es noch bekannter zu machen, wurde jetzt eine Flyer-Aktion ins Leben gerufen.

Großartige Resonanz

Zuwendung, Freundlichkeit und eine symbolische Umarmung per Telefon wirken Wunder, wenn es darum geht, mit einer neuen Situation oder veränderten Lebensumständen besser umgehen zu können. Das Seelenwärmer-Telefon soll die physische Distanz, die es in diesen Zeiten einzuhalten gilt, durch die Nähe im persönlichen und vertrauten Gespräch ausgleichen. Der Plausch mit dem Nachbarn, ein paar Worte in der Bäckerei – all dies ist aktuell nur sehr begrenzt möglich. Bei einigen Bürgern weckt die Corona-Krise sogar Erinnerungen an den Krieg: die Ungewissheit, die Isolation, die angespannte Atmosphäre, der Ausnahmezustand. In einer solchen Gemütslage sind beruhigende Worte und ein offenes Ohr unschätzbar wertvoll. Ein herzerwärmendes Gespräch von Mensch zu Mensch gibt Mut und Kraft.

Die Resonanz der Bürger, die diese Aktion der Alpener Nachbarschaftsberatung unterstützen, ist großartig. Derzeit beteiligen sich 30 Ehrenamtliche als Seelenwärmer, die sich natürlich dem Datengeheimnis verpflichtet haben. Somit wird allen Beteiligten ein geschützter Rahmen geboten.

Plakate zum Einwerfen und Verteilen

Da viele Ältere nicht digital vernetzt sind, soll die Idee des Seelenwärmer-Telefons über andere Kanäle an die Menschen herangetragen werden. Der Flyer zur Telefonaktion kann auf der Homepage der Gemeinde Alpen heruntergeladen und ausgedruckt werden.

„Wenn es jemanden gibt, von dem Sie glauben, er oder sie könnte eine Unterstützung gebrauchen, werfen Sie den Flyer einfach in dessen Briefkasten“, sagt die Alpener Nachbarschaftskoordinatorin Sonja Böhm.

Die Senioreneinrichtung Marienstift Alpen gGmbH vergibt im Rahmen ihres Angebots „Essen auf Rädern“ zu jeder Mahlzeit den Handzettel der Seelenwärmer Aktion. Flyer und Plakate zum Einwerfen und Verteilen sind nach vorheriger Absprache auch über die Koordinierungsstelle der Nachbarschaftsberatung in Alpen im Rathaus zu beziehen. „Durch die Aktion kann eine Verbindung entstehen, die auch nach der Corona Krise aufrechterhalten werden kann“, so Böhm.

Der Rückruf erfolgt zeitnah

Bei Bedarf können Senioren und allein lebende Menschen jederzeit per Telefon (Festnetz: 0 28 02 – 912 535 Mobil: 0151 – 678 250 54, per WhatsApp oder Voicemail oder per E-Mail (sonja.boehm@alpen.de) ihren Namen und ihre Telefonnummer hinterlassen. Der Rückruf erfolgt zeitnah, verspricht die Nachbarschaftskoordinatorin.

Um direkt ein persönliches Gespräch zu führen, kontaktiert man die Koordinierungsstelle in Alpen zu den Sprechzeiten: Sonja Böhm ist im Rathaus von Alpen, Rathausstraße 54, von Montag bis Freitag von 10 Uhr - 12 Uhr erreichbar.