Wie funktioniert das Heiraten in der Corona-Krise?

Ob Oktoberfest oder die Schützenfeste der Region, Covid 19 hat für das Aus so mancher Party gesorgt und wird dies wohl auch in den kommenden Wochen und Monaten tun. Den schönsten Tag im Leben wollen sich die hiesigen werdenden Eheleute aber keinesfalls vermiesen lassen. So ist in Rheinberg und Xanten seit Mitte März keine einzige standesamtliche Trauung abgesagt worden, in Xanten konnte ein paar sogar spontan doch noch Gäste mit ins Rathaus bringen.

Insgesamt, so wird bei den Aussagen der Standesbeamten schnell klar, sind die Paare mit Hochzeitstermin im Jahr 2020 ziemlich nervös. „Sie haben Bilder vor Augen von Plexiglasscheiben und Brautleuten mit Mundschutz“, sagt Sandra Feldmann, Standesbeamtin aus Alpen. Sie kann ihre Eheleute in spe dann beruhigen, die Gemeinde halte sich selbstverständlich an die Hygienevorschriften der Coronaschutzverordnung, man könne aber dennoch einen kleinen Personenkreis zulassen. Eine konkrete Zahl habe die Gemeinde aber nicht festgelegt.

Da im Landcafé Gietmann in Veen die Trauungen bei gutem Wetter draußen stattfinden können, seien sie und ihre Kollegin Bettina Witt vergleichsweise flexibel, so Feldmann. Klar ist allerdings: Eine Party mit 80 Leuten ist aktuell nicht möglich. Abgesagt hätten bisher zwei Paare, ob das coronabedingt geschehen ist, weiß die Gemeindeverwaltung nicht, es wird schlicht nicht nach den Gründen für eine Absage gefragt. Insgesamt gibt es in Alpen 80 bis 85 Trauungen pro Jahr.

Die Stadt Rheinberg hat sich festgelegt, vier Personen darf das Brautpaar zu seinem großen Tag mit auf die Behörde bringen, entsprechende Abstände zum Standesbeamten sind sowohl im Stadthaus, als auch im Alten Rathaus möglich. Auch hier sind die Vorgaben der Coronaschutzverordnung usus, es gibt sogar eine Trennscheibe zwischen Paar und Beamtem. Von den jährlich rund 150 Trauungen sind zehn auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden.

Schnell noch sieben Gäste einladen

80 bis 90 pro Jahr, drei Absagen und fünf Verschiebungen, so lauten die Zahlen aus dem Standesamt in Sonsbeck. Bis zu acht Personen dürfen bei der Zeremonie dabei sein, das hat die Gemeinde jüngst entschieden. Das Wahren der vorgegeben Abstände ist obligatorisch, eine Trennscheibe gibt es nicht. „Durch unsere großen Tische im Rathaus und in den Trauräumen außerhalb, etwa in der Gommanschen Mühle, sitzen Paar und wir weit genug auseinander“, sagt Hans-Jörg Giesen, einer von drei Standesbeamten der Gemeinde.

Seit vergangenem Montag sind Xantener Brautpaare an ihrem großen Tag nicht mehr alleine im Standesamt. „Bis zu zehn Personen dürfen im Trauzimmer anwesend sein, einschließlich Brautpaar und Standesbeamtin“, sagt Gabriele Schmidt. So konnte sie einem Paar spontan Bescheid geben, dass sie zur Trauung nun doch Gäste mitbringen dürfen. Sie ist gespannt, wie viele es denn sein werden, ursprünglich hatte das Paar lediglich seinen Hund mitbringen können. Das Standesamt Xanten führt etwa 120 Trauungen im Jahr durch. Coronabedingt wurden bisher 24 Trauungen in den Spätsommer/Herbst oder ins Jahr 2021 verlegt.

Trennscheiben, Mundschutze, weite Abstände, weniger Leute im Raum, die Trauungen im Jahr 2020 sind anders als zuvor. Die Damen und Herren Standesbeamte haben sich an daran gewöhnen müssen. Ebenso, dass der Handschlag mit dem Brautpaar ausfällt. Hans-Jörg Giesen: „Man ist es so gewohnt, merkt dann beim ersten Schritt, dass man es bei den Glückwünschen mit einem Lächeln und einem etwas längeren Augenkontakt bewenden lassen muss...“

Hintergrund: Gebühren und Lieblingsmonate

Die Gebühr, die für die Anmeldung einer Trauung fällig ist, hat das Land mit 40 Euro angegeben, die Kommunen können hier aber auch eigene Werte festsetzen. Xanten und Alpen halten sich an die Vorgabe, Sonsbeck und Rheinberg nehmen je 80 Euro.

Dazu kommen in allen Kommunen weitere Gebühren, etwa für eine Trauung außerhalb des Rathauses oder außerhalb der Dienstzeiten freitags nachmittags oder an Samstagen. So kann sich der Betrag mehr als verdoppeln.

Die beliebtesten Heiratsmonate sind August und September, sagen die Standesbeamten unisono. Im April/Mai beginnt quasi die Saison. Mau ist es in den Monaten Januar und Februar und November. Im Dezember zieht es kurzzeitig an, so manches Paar hat neben der große Liebe noch mindestens einen weiteren Grund fürs Ja-Wort...