Ein Hilferuf aus den Friseursalons

Xanten/Kreis Wesel. Xantens Bürgermeister hält das Friseurhandwerk für systemrelevant. Bürgermeister des Kreises wollen Appell an Landesregierung richten

Sollte in einigen Friseursalons von Sonntag auf Montag das Licht brennen, heißt es nicht, dass dort gearbeitet wird. Es ist vielmehr ein Hilferuf. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks ruft alle Betriebsinhaber bundesweit auf sich von Sonntag, 31. Januar, ab 12 Uhr, bis Montag, 1. Februar, bis 12 Uhr, an der Aktion „Licht an“ zu beteiligen. Das Licht soll 24 Stunden in den Salons brennen, um die Bevölkerung auf die dramatische Situation des Friseurhandwerks im zweiten Lockdown aufmerksam zu machen. Klaus Peter Neske, Obermeister der Friseurinnung im Kreis Wesel, ermuntert die Friseure im Kreis mitzumachen. „Es geht um unser aller Existenzen“, sagt Neske. „Je mehr mitmachen, desto besser. Im Vorfeld hatte Neske, der selbst Xantener ist, Bürgermeister Thomas Görtz gebeten, sich für die garantierte Öffnung ab dem 15. Februar stark zu machen. Er kann den Unmut der Friseure verstehen. „Ich halte das Friseurhandwerk für eine wichtigen Bestandteil der Grundversorgung“, betont Görtz.

Am morgigen Freitag kommen die Bürgermeister des Kreises Wesel daher in einer Videokonferenz zusammen. Sie wollen einen gemeinsamen Appell an die Landesregierung schicken, die Friseursalons zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder zu öffnen. „Natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften“, sagt Görtz. Eine Öffnung vor dem 15. Februar könne er sich aber nur schwer vorstellen. „Ich denke nicht, dass die Verordnung des Landes bis dahin noch einmal geändert wird.“

Begrenzte Mittel und Möglichkeiten

Die Friseure sind aber nicht die einzigen, die sich verzweifelt an die Stadt Xanten wenden würden. Die Anfragen auf Unterstützung häufen sich: Vereine, Unternehmen, nicht zuletzt der Zirkus Casselly bat um Hilfe. „Wo wir als Stadt helfen können, machen wir das gerne, aber auch wir haben nur begrenzte Mittel und Möglichkeiten“, so der Bürgermeister.

In einem Pressegespräch per Video blickte Görtz auch auf die derzeitige Corona-Lage in Xanten. Dabei zeigte er sich durchaus optimistisch gestimmt. Auch, weil der Corona-Inzidenzwert der Stadt aktuell bei circa 50 liegt. „Wir hatten die 50 in den letzten Tagen sogar schon unterschritten. Damit liegen wir deutlich unter dem Kreisdurchschnitt“, erklärt der Bürgermeister. Die Verwaltung berechnet den Inzidenzwert für Xanten separat, um einen eigenen Überblick über das Infektionsgeschehen zu haben. Die Maßnahmen, wie die Maskenpflicht in der Innenstadt, bleiben aber trotzdem – vorerst bis zum 14. Februar – bestehen. „Wir alle müssen zusammen durchhalten. Die Maskenpflicht nicht zu verlängern, wäre ein falsches Signal.“ In der Bevölkerung nehme der Bürgermeister nach wie vor eine hohe Akzeptanz der Corona-Maßnahmen wahr. Es gebe aber auch zunehmend kritischere Meinungen zu den Anordnungen. „Die Stimmung wird gereizter, es wird mehr hinterfragt und ich kann das verstehen. Als Bürger sehe ich einige Dinge auch kritisch“, erklärt Görtz. Als Beispiel nannte er die Kontaktbeschränkungen, die er generell aber befürworte. „Mein Sohn oder auch ich, dürfen uns nur mit einer weiteren Person treffen, im Fernsehen sieht mein Kind dann aber einen vollen Flughafen und Menschen, die in den Urlaub fliegen. Warum das trotzdem in Ordnung ist, ist schon schwer zu erklären.“

Die Kontaktbeschränkungen werden in Xanten besonders ernst genommen. Einige Busgelder wurden wegen Verstoßes schon verhängt. Auch die verschärfte Maskenpflicht in Verkehrsmitteln oder Supermärkten werde vom Ordnungsamt kontrolliert. „Hatte jemand in den ersten Tagen keine medizinische Maske auf, wurde er nur ermahnt. Seit Donnerstag wird aber ein Bußgeld fällig, wenn man sich nicht an die Vorschrift hält. Wir müssen die Maskenpflicht konsequent einhalten, um Corona weiter in den Griff zu bekommen“, betont der Bürgermeister.