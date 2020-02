Ein neuer Streuobst-Lehrpfad für Alpen

Die Natur genießen, einen saftigen Apfel pflücken und nebenbei noch allerhand Wissenswertes über niederrheintypische Obstsorten erfahren – das ist die Idee des neuen Lehrpfades, den Nabu-Projektleiter Christian Chwallek und Bürgermeister Thomas Ahls am Dienstag an der Streuobstwiese auf dem Alpener Ratsbongert eröffnet haben. Seit 2011 haben Obstbaumpaten in Kooperation mit dem Naturschutzbund 170 Bäume entlang des Spazierweges gepflanzt. Nun wurde das Naherholungsangebot durch zwei große Schautafeln und 26 Sortentafeln ergänzt, die Aufschluss über Herkunft, Erntezeitpunkt oder auch Lagerfähigkeit der einzelnen Obstsorten geben.

„Das Bewusstsein für niederrheintypische Apfel- und Birnensorten ist nicht mehr da“, so Chwallek. „Wir müssen den Bekanntheitsgrad wieder erhöhen.“ Entlang des Lehrpfades würden zahlreiche Baumarten wachsen, deren Obst bei Supermarktketten nicht im Angebot sei. „Aber es gibt in der Region genug Landwirte, bei denen man diese Sorten kaufen kann.“ Die Konsumenten müssten sich nur mal genauer informieren und den lokalen Produkten eine Chance geben, fordert der Nabu-Projektleiter.

Um den Spaziergängern die Recherche zu erleichtern, befinden sich auf den 26 Sortentafeln kleine QR-Codes, die auf die jeweilige Sortenbeschreibung verweisen. Auf der Internetseite der Streuobstwiesenbörse Niederrhein (www.streuobst-niederrhein.de) erfahren die Interessenten zudem, bei welchen Landwirten die entsprechende Apfel-, Birnen, Kirsch- oder Zwetschgensorte erhältlich ist. So können Spaziergänger auf ihrem Weg entlang des Lehrpfades sofort ihren nächsten Einkauf planen.

Unklarheit über Nutzung der Bäume

„Mit diesem Ansatz steigert der Alpener Nabu nicht nur den Erholungswert auf dem Ratsbongert, sondern leistet auch einen Beitrag zum Aufbau von regionalen Wertschöpfungsketten“, so Bürgermeister Ahls. „Leider bleibt gegenwärtig noch viel zu viel Obst auf Alpener Streuobstwiesen liegen.“ Viele Spaziergänger würden sich nicht trauen, das Obst von den Bäumen zu pflücken, bestätigt Chwallek. Süddeutsche Bundesländer seien da schon viel weiter. „Dort ist diese Kultur des Selberpflückens ausgeprägter.

Das Spaziergänger in Alpen zurückhaltender sind, liege aber auch daran, dass immer noch unklar sei, welche Obstbäume für die Allgemeinheit zugänglich sind und welche ausschließlich von den Paten geerntet werden dürfen. Am 3. März soll dazu eine Informationsveranstaltung in der Gaststätte Zum Dahlacker stattfinden. „Eine Überlegung wäre zum Beispiel, Bäume, die nur von den Paten genutzt werden dürfen, mit einem roten Band zu markieren“, so Chwallek. „An Bäume ohne Band dürfen dann alle Spaziergänger ran.“

Der Weg durch die rund 8000 Quadratmeter große Streuobstwiese erfreue sich ganzjährig großer Beliebtheit. „Der wird absolute angenommen von der Bevölkerung“, sagt der Nabu-Projektleiter. Es gebe bereits Überlegungen, am angrenzenden Neubaugebiet eine weitere Streuobstwiese zu schaffen. Auch Gespräche mit Kitas und Grundschulen seien schon geführt worden. Die Kinder könnten den Lehrpfad dann als „grünes Klassenzimmer“ nutzen – einen saftigen Apfel zur Verstärkung inklusive.