Eine Rheinbergerin, die nah bei den Menschen ist

Rheinberg. Karin Winkel ist im siebten Jahr zweite stellvertretende Bürgermeisterin in Rheinberg.. Sie ist politischer Neutralität verpflichtet.

Auf die Frage, was sie am Ehrenamt als Zweite stellvertretende Bürgermeisterin besonders schätzt, muss Karin Winkel nicht lange überlegen. Es ist die Herausforderung, zu jeder Zeit die richtigen Worte zu finden und dabei die Nähe zu den Menschen zu bewahren.

Eine Situation ist ihr dabei nachhaltig in Erinnerung geblieben: „Ich sollte eine Rede zur Eröffnung einer Kaninchenausstellung halten“, erinnert sich die 62-Jährige. Eigentlich eine eher heitere Angelegenheit. Doch kurz zuvor hatten Islamisten in Paris den Anschlag auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ verübt. Da sei eine humorvolle Ansprache völlig unpassend gewesen. „Also habe ich die Rede kurzerhand umgeschrieben und die Aussteller um eine gemeinsame Schweigeminute gebeten“, erzählt Karin Winkel.

Es seien die Begegnungen mit den Menschen, die dieses Amt so besonders machen: das Gespräch mit Senioren, die noch über den Kaiser und zwei Weltkriege berichten können, die Einweihung einer Kirchenorgel oder die Gedenkveranstaltung mit den ehemaligen Soldaten der Alliierten auf dem Soldatenfriedhof. „Da bin ich stolz, die Stadt Rheinberg zu vertreten“, sagt Karin Winkel.

Im „verflixten“ siebten Jahr übt die SPD-Ratsfrau ihr Amt als zweite Stellvertreterin hinter dem hauptamtlichen Bürgermeister aus. In diesem Fall ist sie der politischen Neutralität verpflichtet. „Was mir auch ganz gut gelingt, wie man mir bestätigt“, so Winkel. In der Amtszeit von Hans-Theo Mennicken hat sie Sibylle Kisters abgelöst, hat unter Frank Tatzel weitergemacht. Nur ist mit Dietmar Heyde ein Grüner der erste Mann in der Stadt. „Ich bin in der Riege die Dienstälteste“, so Karin Winkel, die gern mal im Scherz behauptet, sie hätte den letzten Großbrand in Köln noch miterlebt. Von Amtsmüdigkeit keine Spur.

Dabei könnte man das gut verstehen. Winkel arbeitet als Ausbildungskoordinatorin bei der Deutschen Rentenversicherung. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter. Seit 1988 hat sie das SPD-Parteibuch, fand 2004 den Einstieg in die Kommunalpolitik. „Damals hatte ich Zweifel, ob ich das als berufstätige Mutter überhaupt stemmen kann“, erinnert sie sich. 2014 wurde sie erstmals in den Rat gewählt, war zuvor sieben Jahre Sachkundige Bürgerin.

Mit Blick auf das kommende Jahr hat sich die Liebhaberin von Eifel-Krimis bewusst fürs Weitermachen entschieden. Im März gehe sie in den Ruhestand und habe damit mehr Freiräume, sich ganz entspannt der Kommunalpolitik zu widmen und das Amt als stellvertretende Bürgermeisterin auszufüllen. „Nichts zu tun, ist für mich keine Option“, betont die 62-Jährige. Themen hat sie ausreichend auf ihrer persönlichen Agenda: Die Digitalisierung in Schule und Arbeitswelt (Homeoffice), die Versorgung in der U 3-Ganztagsbetreuung sowie die Schaffung von sozialem Wohnraum liegen ihr am Herzen.

Wo bleibt da entspannte Freizeit? Karin Winkel definiert sie möglicherweise nur anders. Ruhig im Sessel sitzt sie eigentlich nur, wenn sie gerade in einen Eifel-Krimi vertieft ist. Aktiv ist ihr lieber. Beim Wandern mit Ehemann Dirk zum Beispiel. Natürlich in der Eifel. Oder die Arbeit mit Münsterländer-Hündin Yessi. „Ich möchte mit ihr gerne eine Mantrailing-Ausbildung machen“, sagt die Rheinbergerin. Ehemann Dirk unterstützt sie. „Mach‘ das – hat er immer gesagt, wenn es um mein politisches oder ehrenamtliches Engagement ging“, sagt Karin Winkel. Sie freut sich über die Rückendeckung in der Familie.