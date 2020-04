Einsam soll sich in Rheinberger Altenheimen niemand fühlen

Sie basteln, singen oder spielen mit den Senioren: In vielen Altenheimen unterstützen ehrenamtliche Helfer den sozialen Dienst dabei, ein vielfältiges Freizeitangebot für die Bewohner auf die Beine zu stellen. In Zeiten von Corona ist das allerdings nur eingeschränkt möglich. Die meisten Einrichtungen sind zum Schutz der Senioren für Angehörige und Ehrenamtliche geschlossen. Das bedeutet auch: Besuch kann über die anstehenden Osterfeiertage ebenfalls nicht empfangen werden. „Das ist für alle Beteiligten schlimm, aber anders kommen wir nicht durch diese Zeit“, sagte Regina Ozwirk, Pressesprecherin des Moerser St.-Josef-Krankenhauses, das auch das St.-Thekla-Altenheim in Rheinberg betreibt.

Singen und beten mit Mundschutz

„Die Bewohner bleiben ausschließlich in ihren Wohnbereichen“, so Ozwirk. Bei dem schönen Wetter dürfen sie aber natürlich auch raus in den großzügigen Innenhof. „Dabei muss ein großer Abstand eingehalten werden. Darauf achten die Mitarbeiter besonders.“ Angebote, wie Gymnastik, Malen, das Basteln von Osterdeko oder auch das gemeinsame Mittagessen, finden maximal in Kleingruppen mit drei Personen statt. Zudem wurde die Einzelbetreuung verstärkt. Die Mitarbeiter tragen einen Mundschutz, während sie mit den Senioren singen, beten oder Fotoalben ansehen. Die Einrichtung hat außerdem einen Newsletter ins Leben gerufen, den die Angehörigen per Mail erhalten können. Darin steht, wie die Senioren ihren Alltag verbringen. Einen halbwegs gewohnten Alltag wollen die Mitarbeiter des Alpener Marienstifts auch ihren Bewohnern bieten. „Wir versuchen so viel Normalität wie möglich zu geben. Einsam soll sich niemand fühlen“, erklärte Andreas Heßeling, Geschäftsführer des Marienstifts. „Wir haben dafür einen tollen sozialen Dienst. Er ist sehr erfinderisch“, betonte er. Die Gruppen würden kleiner, die Abstände bei Aktionen größer werden. Durch den angrenzenden Park dürfen die Senioren maximal zu zweit spazieren. Den Bewohnern, die es noch selbstständig können, fehle vor allem der Gang zum Supermarkt. Um das zu kompensieren, wird der Marktstand, der sonst einmal die Woche im Altenheim aufgebaut wird, nun häufiger aufgestellt. Aber auch hier gilt: Abstand halten ist das oberste Gebot. „Es darf immer nur ein Bewohner an den Marktstand. So haben sie aber trotzdem ein wenig das Gefühl, ihre eigenen Waren einkaufen zu können“, so der Geschäftsführer. Zu Ostern wird eine Bibelstunde angeboten. An Karfreitag spielen zwei Trompeter im Park, Pfarrer Hartmut Becks übermittelt die Osterbotschaft. Die Kirchengemeinden würden regelmäßig anrufen, Desinfektionsmittel oder Mundschutzmasken gespendet werden.

„Wir erfahren eine riesige Anteilnahme. Das ist etwas Positives, das wir aus der Corona-Krise ziehen können“, sagte Heßeling. Diese Anteilnahme spürt auch Beate Anhuf-Mölders, Leitern des sozialen Dienstes im evangelischen Altenzentrum Haus am Stadtpark in Xanten. Grundschüler haben 72 Blumenbilder für die dort lebenden Senioren gemalt. Ein elfjähriges Mädchen habe angeboten, Mundschutze für die Mitarbeiter zu nähen, erzählte Anhuf-Mölders.

Chorprobe muss leider ausfallen

„Unsere täglichen Angebote mussten wir umstrukturieren. Wir haben jetzt mehrere Kleingruppen, in denen überall ein Zwei-Meter-Abstand gilt.“ Die Spaziergänge mit den Ehrenamtlichen oder die hauseigene Chorprobe können aufgrund der Schutzmaßnahmen nicht mehr stattfinden. Die Ehrenamtlichen würden telefonischen Kontakt zu den Senioren halten. Über die Ostertage sind Einzelbetreuungen auf den Zimmern geplant. Angehörige können Geschenke am Eingang des Altenheimes abgeben. „Wir geben sie an die Bewohner weiter und packen sie gemeinsam aus. Keiner soll sich allein fühlen“, betonte Anuf-Mölders Zwei Tablets wurden angeschafft, damit die Bewohner mit ihren Familienangehörigen Videogespräche führen können. „Ich hatte die Sorge, dass viele sehr traurig sind und weinen, aber ich glaube mit unseren Alternativangeboten haben wir das sehr gut aufgefangen.“

Auf moderne Technik wird auch im Gerebernus-Haus in Sonsbeck gesetzt. Per Tablets werden auch hier Videotelefonate mit den Kindern oder Enkelkindern geführt. „Der soziale Dienst hat sich viele Beschäftigungen überlegt, um von der aktuellen Situation etwas abzulenken“, erklärte Esther Siebers, Pressesprecherin des Caritasverbandes Geldern, dem Träger des Sonsbecker Altenheims. Mit den Bewohnern wurden beispielsweise Wimpelketten gebastelt und mit positiven Sprüchen versehen, die draußen vor dem Altenheim aufgehängt wurden. Eine weitere Aktion ist das „Projekt Leuchtturm“. „Es ist die Antwort auf die Regenbögen, die viele Kinder gemalt und in die Fenster geklebt haben. Unsere Senioren malen Leuchttürme und haben diese an die Türen der Einrichtung geklebt“, erzählte Siebers. Aber auch in Sonsbeck mache sich der Wegfall der ehrenamtlichen Helfer bemerkbar. Viele Bewohner würden zudem die Gottesdienste vermissen. „Als katholischer Verband ist es gerade jetzt in dieser außergewöhnlichen Zeit wichtig, solche religiösen Angebote aufrechtzuerhalten“, so Siebers. Deshalb müssen die Bewohner auch nicht auf komplett darauf verzichten: Fürs Osterfest sind kleine Andachten im Gerebernus-Haus geplant.