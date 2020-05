Freibäder sind auf dem Sprung zur Öffnung

Am 20. Mai startet das Rheinberger Underberg-Bad unter strengen Corona-Auflagen mit dem Badebetrieb. Für andere Bäder gibt es noch Klärungsbedarf.

Rheinberg/Xanten/Kamp-Lintfort. Die Becken sind gereinigt, die Badtechnik gewartet und die Grünflächen durch den städtischen Dienstleistungsbetrieb gepflegt worden: Das Underberg-Bad in Rheinberg ist startklar für die Freibadsaison. Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte sich der allgemeine Saisonstart der Freibäder in der Region. Nun hat die nordrhein-westfälische Landesregierung grünes Licht für die Eröffnung von Freibädern gegeben.

Ab Mittwoch, 20. Mai, dürfen diese unter strengen Hygieneauflagen mit dem Badebetrieb starten. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen hatte dazu einen Pandemieplan entwickelt. Auf dieses Datum habe man in Rheinberg gehofft, so Bürgermeister Frank Tatzel. Um die Abstand- und Hygieneauflagen zu erfüllen, wurde eine Besuchsbeschränkung ermittelt. Diese errechnet sich anhand der Wasserfläche und der Liegeflächen. Weil das Underberg-Bad über entsprechend große Flächen verfügt, dürfen bis zu 1.300 Gäste das Freibad zeitgleich besuchen. Damit die Gästezahlen richtig ermittelt werden, wurde ein Besucherzähler angeschafft. Für den Einlass und das Verlassen des Bades musste zudem ein Personenleitsystem entwickelt werden. Die Bezahlvorgänge sollen möglichst kontaktlos erfolgen. Dafür hat die Sparkasse am Niederrhein der Stadt kostenlos ein Terminal für die Freibad-Saison zur Verfügung gestellt.

Familiade in Rheinberg kann leider nicht stattfinden

Für die Gäste und die Mitarbeiter wurden Handdesinfektionsspender angeschafft. „Wir freuen uns auf die Freibad-Saison. Uns fehlen aber noch die genauen Auflagen. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir am 20. Mai eröffnen werden“, erklärt stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Schule-Sport-Kultur, Stefanie Kaleita. Bürgermeister Tatzel bestätigt, dass die Auflagen und Beschränkungen zu corona-bedingten Aufwendungen führen werden. „Die Freibaderöffnung ist in diesem Jahr besonders wichtig – gerade für Familien und Kinder, da bestimmt Urlaube ausfallen werden.“ Die für den 6. Juni geplante Familiade kann aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen in diesem Jahr jedoch nicht stattfinden.

Anders als in Rheinberg, steht die Eröffnung des Naturbades an der Xantener Südsee noch auf dem Prüfstand. „Die Corona-Schutzverordnung differenziert zwischen Spaß- und Freibädern. Der Gesetzgeber hält sich bei der Definition recht vage, so dass es noch keine Auskunft gibt, ob das Naturbad ein Spaß oder ein Freibad ist“, erklärt Andreas Franken, zuständig fürs Marketing des Freizeitzentrums Xanten (FZX). Während Freibäder unter den strengen Abstand- und Hygieneauflagen bereits ab dem 20. Mai wieder öffnen dürfen, ist die Inbetriebnahme von Thermen, Schwimmbädern, Spaßbädern und Wellness-Orten unter passgenauen Infektionsstandards erst ab dem Pfingstwochenende (Samstag, 30. Mai), erlaubt.

Ein Definitionsproblem in Kamp-Lintfort

„Wir planen erstmal mit dem früheren Datum, haben aber aktuell noch keinen endgültigen Termin, wann wir wirklich aufmachen dürfen“, so Franken.

In Kamp-Lintfort gibt es ein ähnliches Definitionsproblem. „Unser Panoramabad ist ein Kombibad“, sagt der zuständige Dezernent Dr. Christoph Müllmann. Trotzdem bereite man jetzt alles für den Betrieb. Denn ohnehin habe man in den Vorjahren immer erst bei passendem Wetter Anfang Juni den Freibadbereich eröffnet. Genaues werde noch bekannt gegeben. Auch das Hygienekonzept sei in Arbeit. Auf jeden Fall müssten die Freibadbesucher mit Einschränkungen beim Zutritt fürs Becken und auch mit Sperrungen einiger Bereiche rechnen.