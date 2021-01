Frischer Fisch für den Markt in Menzelen

Alpen - Menzelen. Ein Händler aus den Niederlanden erweitert die Angebotspalette auf dem kleine aber feinen Markt in Menzelen.

Bei Bürgermeister Thomas Ahls gibt es am Dienstagmittag Fisch. Genauer: Kabeljau. Den hat der Chef im Rathaus frisch vom Markt in Menzelen-Ost. Für den Einkauf hat er eigens sein Homeoffice in Veen verlassen, um den neuen Fischmann aus Holland zu begrüßen, der hier vor einer Woche Premiere hatte und vorhat, hier möglichst lange zu bleiben. Der Start jedenfalls verläuft vielversprechend.

Der Bürgermeister ist am Morgen nicht der einzige Kunde, der sich an der Theke des Verkaufswagens von Youri Bartels aus s’Heerenberg einfindet. Der war schon mit dem Auftakt eine Woche zuvor hoch zufrieden mit seinem Zulauf: „Das war sehr gut. Das lief viel besser, als wir das erwartet haben“, sagt er. „Jetzt kommt es darauf an, dass wir uns bei der Kundschaft behaupten“, sagt junge Mann, der mit seinem Wagen das Kopfende des kleinen aber feinen Marktes bildet. Die wenigen Stände sind so aufgestellt, dass sie eine Wagenburg bilden, in der sich die Kunden wohlfühlen.

Der 23-Jährige will mit Qualität überzeugen. Dazu gehört vor allem die Frische. Dreimal in der Woche, so erzählt er, werde er von einem in den Niederlanden namhaften Großhändler beliefert. Neben diversem Frischfisch hat er auch geräucherte Ware in der Auslage. Und natürlich das, was jeder Niederland-Urlauber erwartet: Matjes, klar, Kibbeling und Backfisch aus der Fritteuse. Ein älterer Herr hat gerade eine Portion bestellt, die Bartels-Senior zubereitet. Neben dem Wagen wirbt eine Tafel: „Großer Backfisch – 3 Stück für 10 Euro“.

Das Mittagsgeschäft nimmt er gerne noch mit

Youri Bartels ist Sprössling eines Familienbetriebes, der seit Jahrzehnten auf dem Markt in Goch zu Hause war. „Doch da ist die Konkurrenz zuletzt zu groß geworden“, sagt er. Drei Fischhändler auf engem Raum seien halt schwierig. „Der Kollege, der freitags in Alpen steht“, habe ihn auf den Bedarf in Menzelen-Ost aufmerksam gemacht. Nun steht er hier, und er möchte bleiben. Das tut er auch schon dienstags. Wenn die Nachbarn schon ihre Stände kurz vor Mittag einzuräumen beginnen, ist er noch ein Stündchen da. Das Mittagsgeschäft, wenn der Appetit am größten ist, möchte er gerne mitnehmen.

Anneliese Findorra gehört, seit sie vor fünf Jahren in Rente gegangen ist, zu den regelmäßigen Gästen auf dem Markt. „Weil der Weg sehr kurz ist.“ Sie wohnt nur ein paar hundert Meter vom Marktplatz entfernt. Diesmal hat sie „spontan entschieden“, am Mittag Fisch auf den Tisch zu bringen. „Schön, dass man den jetzt auch hier einkaufen kann“, findet sie und geht rüber zu Angelika Brücker, um frisches Gemüse zu kaufen. Die Händlerin aus Xanten, die auch Obst im Angebot hat, steht seit sechs Jahren in Menzelen und ist ebenfalls „sehr zufrieden“.

Kurz vor 10 Uhr kommt richtig Leben in die Wagenburg. Vornehmlich ältere Leute, einige mit Rollatoren, kommen fast alle zu Fuß und arbeiten ihre Einkaufszettel ab. „Die haben sonst kaum Möglichkeiten einzukaufen“, unterstreicht „Marktmeister“ Michael Hartjes vom Ordnungsamt die soziale Bedeutung des bürgernahen Angebots für das Dorf, die auch nicht nachlasse, wenn irgendwann, wie geplant, Edeka Luft an die Neue Straße kommt.

Rita Schaffers im Wagen der Hoffleischerei Hawix aus Sonsbeck schätzt den Markt wegen der „vielen netten Leute hier“. Auch Corona habe den Zuspruch nicht bremsen können, sagt sie. Im Gegenteil: „Man merkt deutlich, dass das Bewusstsein für regionale Produkte wächst.“

Katrin Quartier im Geflügel-Wagen von Ingenbleek aus dem Achterhoek ist hier das, was man „einen alten Hasen“ nennt. Seit 22 Jahren verkauft sie frische Eier und Geflügelfleisch. Auch Käse hat sie im Angebot, und auf der Ladentheke stehen ein paar Flaschen Eierlikör. Für sie ist Menzelen längst zum Heimspiel geworden. Viele ihrer Kunden kennt sie seit vielen Jahren. „Da gibt es immer eine Menge zu erzählen. Man kennt sich halt.“ Jutta Steinhoff bezahlt gerade. Sie will noch schnell ihr Bedauern darüber los werden, dass das Warenangebot in all den Jahren doch arg ausgedünnt worden sei. Blumen, Brot und Textilien hätten Lücken hinterlassen, sagt sie. Aber den Markt möchte sie nicht missen. Da ist sie ganz offensichtlich nicht allein.