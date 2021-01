Friseure in Rheinberg und Alpen sehnen Lockerung herbei

Die Friseure hoffen, bald wieder zur Schere greifen zu dürfen. Friseurmeisterin Sabrina Kämmerling aus Alpen berät Kunden am Telefon.

„Ich wollte mich mal nicht aus der Hair-Lounge melden, sondern privat von zuhause, wo wir ja natürlich alle gerade sind.“ So beginnt Sabrina Kämmerling, Friseurmeisterin und Inhaberin der „Hair-Lounge Alpen“, eines ihrer jüngsten Videos auf der Facebookseite des Friseursalons. „Wir vermissen euch alle sehr. Wenn ihr irgendetwas benötigt oder einen Rat braucht, könnt ihr mich gerne anrufen“, betont die Alpenerin. Ein Anruf oder eine Videonachricht, das sind derzeit die einzigen Möglichkeiten, die Kämmerling hat, um mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben. Seit Mitte Dezember muss auch die Friseurmeisterin ihren Laden im Zuge des zweiten Lockdowns geschlossen halten.

„Nachvollziehbare Entscheidungen“

„Ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Die Gesundheit geht vor und ich verstehe auch, dass die Schließung nicht gegen uns Friseure gerichtet ist. Wenn wir Corona in den Griff bekommen wollen, müssen wir da alle gemeinsam durch“, erklärt Kämmerling. Vor einem knappen halben Jahr hatte Harald Esser, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks, noch nicht an dieses Szenario denken wollen. „Es gäbe nichts Schlimmeres für uns, als nochmal schließen zu müssen“, sagte Esser in dieser Zeitung. Nun ist der zweite Lockdown einen guten Monat alt – aber noch herrscht Ruhe in der Branche, auch im Kreis Wesel.

Glücklicherweise ist auch Klaus-Peter Neske, Obermeister der Friseurinnung im Kreis Wesel, noch nicht zu Ohren gekommen, dass Kollegen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind.

„Aber man merkt, dass die Luft dünner wird“, sagt der Friseurmeister aus Xanten. „Wenn jemand beispielsweise eine hohe Miete zahlt, kann es eng werden. Die Stimmung ist nicht gerade gut.“ Momentan setzt Neske auf den 25. Januar, wenn Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs darüber beraten, wie es ab dem 1. Februar dann weitergehen soll. „Eine weitere Verlängerung wäre aber zumindest eine kleine Katastrophe“, gibt Neske offen zu. In der Hoffnung auf eine Lockerung, bietet Neske derzeit vormittags einen Telefondienst an, um schon Termine vergeben zu können.

Online-Service, Telefon-Beratung, Abhol-Angebote: Die Kollegen in der Branche versuchen auf vielfältige Weise, der Krise aktiv zu begegnen. „Man kann sich dem Kunden als Partner anbieten“, findet Klaus-Peter Neske, „aber es gibt kein Patentrezept. Jeder muss selbst für sich einen Weg finden.“

Kunden sprechen ihnen Mut zu

Das versucht auch Sabrina Kämmerling, die neben ihrem Salon an der Weseler Straße auch den im Alpener Marienstift betreibt. „Ich berate meine Kunden am Telefon, welche Produkte übergangsweise auch aus der Drogerie ganz gut funktionieren“, erzählt sie. Über einige Anrufe freut sich Kämmerling aber ganz besonders. „Viele Kunden rufen mich an und fragen, wie sich mich unterstützen können. Sie kaufen ein Shampoo oder Gutscheine, die sie an der Ladentür abholen. Andere sprechen mir Mut zu. Es berührt mich zu sehen, wie meine Kunden hinter mir stehen.“ In der Hoffnung ab Februar wieder öffnen zu dürfen, vergibt die Friseurin bereits Termine. „Ich befürchte allerdings, dass der Lockdown noch verlängert wird.“

Die Nachfrage jetzt sei groß, ebenso wie der Ansturm, den es an den Tagen vor dem Beginn des zweiten Lockdowns am 14. Dezember gegeben habe. „Der Andrang war extrem. Mein Team und ich haben in Schichten gearbeitet und konnten trotzdem nicht alle Kunden bedienen“, erinnert sich die Chefin, die fünf Mitarbeiter beschäftigt.

Klaus-Peter Neske beschränkt sich jetzt während des zweiten Lockdowns auf die telefonische Terminvergabe, hat aber im vergangenen Jahr seine Produkte auch schon in einem Umkreis von 30 Kilometern ausgeliefert.

„Mir fehlt ein wenig die Sensibilität bei den politischen Entscheidungsträgern. Denn meiner Meinung nach gehört auch die Arbeit eines Friseurs zur Grundversorgung.“ Und so blickt auch die Friseurbranche mit Spannung auf den 19. Januar.