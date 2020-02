Ganz Veen im närrischen Ausnahmezustand

Die Würstchen, die die Truppe um Dominik Janßen auf dem eigenen Wagen grillte, hätte zwar nicht fürs gesamte närrische Volk am Straßenrand gereicht, aber auch das ging nicht leer aus. „Wir haben über 400 Kilogramm Kamelle“, sagte Janßen stolz. Kistenweise stapelten sich Bonbons, kleine Popcorntüten und Schokolade, die nach und nach in die Masse geworfen wurden. Auf dem Wagen des Borussia Mönchengladbach-Fanclubs herrschte richtige Stadionatmosphäre. Es gab Würstchen, Musik und sogar das echte Maskottchen des Fußballclubs – Fohlen „Jünter“ – war dabei. „Das ist eine besondere Ehre für uns, dass wir das Maskottchen bekommen haben“, sagte das Vereinsmitglied. Das Fohlen tanzte im Rahmen seiner Möglichkeiten an der Spitze des Treckergespannes ordentlich mit. Die Veener Fußballfans waren zum zweiten Mal als Teilnehmer mit einem eigenen Wagen beim Rosenmontagszug im Krähendorf dabei. „Die Stimmung ist einfach genial“, da war sich die Truppe einig.

Sechs Fußgruppen, zwei Spielmannszüge

Auch das Tambourkorps schlängelte sich durch den Veener Ortskern. Foto: Jasmin Ohneszeit

Zum 51. Mal zog der Karnevalszug am gestrigen Rosenmontag mit 43 Einheiten, darunter 28 großen und sieben kleinen Wagen, sechs Fußgruppen und zwei Spielmannszügen durchs Veener Dorf. Der Elferrat der Veenze Kräje zählte den selbst gesetzten Countdown runter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Dann war es soweit. Pünktlich um 11.11 Uhr setzten sich die knatternden Traktoren und Fußgruppen in Bewegung. Mit dabei waren Kegelclubs, Nachbarschaften, Schützenvereine befreundete Karnevalsvereine aus Rheinberg, Alpen, Xanten und Wesel – und ein Junggesellinnenabschied: Marie Holland wusste bis zum gestrigen Morgen von nichts. Ihr größter Wunsch war es, einmal an einem Karnevalszug teilzunehmen. Dieser Traum wurde mit einem eigenen Wagen, samt Ehepaarfiguren wahr.

„Der Zug hat Tradition, ist gemütlich und einfach schön“, sagte Andreas Kerkhoff, 1. Vorsitzender des Tambourkorps Birten. Die 20 Musiker schlüpften in ein schrilles 70er-Jahre Glitzerkostüm. Bekannte Karnevalhits spielten sie live. Musik schallte aber auch von den Wagen, die sich in diesem Jahr wieder besonders sehen lassen konnten. Der Crazy-Carneval-Club machte auf die Verschmutzung der Weltmeere aufmerksam und beklebte seinen Wagen mit Fischernetzen voller Plastikmüll. Der passende Slogan: „Des Menschen bequemen Plastik-Käufe, sind für die Umwelt eine Seuche!“ Eine Fußgruppe beklebte ihren Bollerwagen mit Kassenzetteln. „Wirf Geld in die Kasse rein und der nächste Bon wird deiner sein“, stand darauf. Natürlich war auch ein bisschen Platz, um auf das politische Geschehen im benachbarten Xanten zu blicken. Auf einem großen Banner waren die Köpfe der Bürgermeisterkandidaten zu sehen. „Xanten ist der große Hit, bei der Bürgermeisterwahl mischt jeder mit“, war zu lesen.

Wahre Narren sind wetterfest

Selbst beim zunehmend stärker werdenden Regen feierten die Jecken am Straßenrand weiter. Fast alle Besucher haben sich verkleidet. Viele griffen zum tierischen und somit plüschigen Einteiler. Der Vorteil: Das Kostüm hielt bei dem ungemütlichen Wetter richtig warm.

Das ungemütliche Wetter konnte die Karnevalisten nicht stoppen. Fröhliche Kostüme sorgten für gute Laune. Foto: Jasmin Ohneszeit

„Der Regen macht uns nichts aus. Wir tanzen uns warm und jede Gruppe, die beim Zug mitfährt, hat es verdient, dass viele Menschen ihre Arbeit bewundern“, erklärte Besucherin Tanja. Jedes Gespann wurde aufs Neue bestaunt und bejubelt. Die ausgefallenen und detailreichen Wagen sind eben das Markenzeichen des Veener Zuges. Ein besonders imposanter Wagen war der im Look eines typisch englischen roten Busses. „Der Brexit fällt den Briten schwer, wir feiern auch im Linksverkehr“, stand darauf. Manches Gefährt war so breit gebaut, dass es nur mit millimetergenauer Navigation durch die enge Dorfstraße manövriert werden konnte. Und so dauerte es mehr als zwei Stunden, bis alle Gruppen die gut zwei Kilometer lange Strecke passiert hatten.

Zum krönenden Abschluss fuhr der Elferrat der Veenze Kräje persönlich am närrischen Volk vorbei – in einem überdimensionalen Oldtimer-Coupé.