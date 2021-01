Geduld bei Impf-Anmeldung für Ältere gefragt

Xanten/Kreis Wesel. Server- und Hotline-Probleme bremsten die Terminvergabe für die Impfung von über 80-Jährigen aus.

Am Montagmorgen ist die Anmeldephase für die Corona-Schutzimpfung der über 80-Jährigen gestartet. Die Terminvereinbarung soll telefonisch oder übers Internet erfolgen. Bereits im Vorfeld wies die Kassenärztliche Vereinigung (KV) jedoch darauf hin, dass es am Starttag zu einem Ansturm kommen könnte und somit zu Verzögerungen bei der Terminbuchung. Wir haben den Selbstversuch gemacht. Das Ergebnis: Server- und Hotline-Probleme. Eine Terminbuchung war nicht möglich.

Ihr Schreiben mit Infos zum Anmeldestart hat meine Oma, Henriette Wyglenda (86), bereits am 15. Januar erhalten. Darin ist erklärt, dass sich ihr Impfzentrum in der Niederrheinhalle in Wesel befindet. Zudem gibt’s eine Schritt-für-Schritt-Einleitung für die Terminvereinbarung. Die ist obligatorisch, um sich impfen zu lassen. In Erwartung eines Ansturms am Montag hatte ich eigentlich vor, erst in den kommenden Tagen einen Termin zu vereinbaren. Doch meine Oma besteht darauf, es zumindest zu versuchen.

Erster Versuch telefonisch

Also starte ich meinen ersten Anmeldeversuch gegen 10.40 Uhr. Zunächst telefonisch. Die Servicenummer 0800 11611701 ist im Schreiben angegeben. Das Glück lässt uns aber im Stich, die Leitung ist besetzt. Keine Bandansage, keine Warteschleife, einfach nur ein Besetztzeichen.

Kein Problem, dann eben online. Auch die Internetseite www.116117.de ist im Schreiben zu finden. Auf dem Bildschirm öffnet sich eine Seite mit Hinweisen zum Virus. Daneben ein Feld „Infos zur Impfung und Terminbuchung“. Ich klicke darauf und komme zur nächsten Seite. „Corona-Impfung: Was Sie wissen sollten“ steht da dick überschrieben. Wieder gibt’s Hinweise, etwa dazu, wer zuerst geimpft wird. Und in roter Schrift ein weiterer Link: „Terminvergabe in Ihrem Bundesland“. Also noch ein Klick, und noch eine Seite. Auf dieser sind nun alle Bundesländer aufgelistet. Ich wähle Nordrhein-Westfalen – und wie schon so oft: Erneut soll ich einen Link „Terminbuchung in Nordrhein/Rheinland“ drücken. Auf der nächsten Seite stehen zwei Felder: „Ich bin neu hier und möchte mich registrieren“ oder „Ich bin schon registriert und möchte meine Termine verwalten“. Ich wähle Ersteres aus und werde auf die sechste Seite weitergeleitet.

„Es ist ein technischer Fehler aufgetreten“

Bis hierhin saß meine Oma gespannt neben mir, um das Schauspiel am PC mitzuverfolgen. Nun macht sich aber ihr Rücken bemerkbar. Sie geht sich hinlegen. Und ich klicke weiter. Nun sollen eine E-Mail-Adresse mit Passwort sowie persönliche Angaben wie Name, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer hinterlegt werden. Ich fülle alle Felder aus, will die Registrierung gerade abschicken, da erscheint die Nachricht „Es ist ein technischer Fehler aufgetreten“. Nach einem Check der Daten versuche ich es nochmals. Das Ergebnis ist das Gleiche. Im dritten Anlauf wird mir mitgeteilt, eine E-Mail sei an mich geschickt worden. Doch im Postfach ist nichts zu finden. Auch der Spam-Ordner ist leer. Also kontrolliere ich wieder alle Daten, drücke auf „E-Mail erneut senden“ und warte. Nichts. Die Zwischenzeit nutze ich, um die Servicenummer anzurufen. Wieder ist besetzt. Genauso wie bei vier weiteren Malen.

Ähnlich geht es am Montag vielen beim Versuch, einen Termin zu vereinbaren. Britta Plien aus Rheinberg etwa sagt: „Ich habe immer wieder die 0800 11611701 gewählt, um für meine Eltern einen Termin hinzubekommen. Ohne Erfolg.“ Auch online sei nichts gegangen. Zu lesen bekam sie lediglich den Hinweis: „Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt wieder.“

Eine E-Mail habe ich übrigens bis zum späten Nachmittag nicht erhalten.