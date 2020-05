Gerodete Waldflächen in Rheinberg werfen Fragen auf

Rheinberg. An der Alpener Straße und an anderen Stellen im Rheinberger Stadtgebiet sind jüngst viele Bäume gefällt worden. Das kritisieren die Grünen.

Wo einst viele Bäume ein kleines Wäldchen an der Alpener Straße zwischen Rheinberg-Stadtmitte und dem Kreisverkehr in Richtung Millingen bildeten, stehen nun hier und dort vereinzelt noch ein paar Baumstümpfe. Ein Großteil des Waldes wurde abgeholzt. Das verwundert die Anwohner des nahe gelegenen Wohngebietes. „Zwei Monate wurde dort herumgeholzt und keiner wusste eigentlich wieso“, erklärt ein Rheinberger, der namentlich nicht genannt werden möchte, im Gespräch mit der NRZ. „Wenn so eine Maßnahme normalerweise ansteht, dann gibt es doch meistens eine Erklärung oder irgendwo eine Info zu lesen.“ Sowohl über die mangelnde Information, als auch der Tatsache, dass viele Bäume im gesamten Stadtgebiet in der letzten Zeit gefällt wurden, sind auch die Rheinberger Grünen verärgert.

Rheinberg zählt zu den waldärmsten Kommunen

„Die Grüne Fraktion Rheinberg betrachtet mit Besorgnis, dass allen Bemühungen zur Wald- und Baumvermehrung in Rheinberg zum Trotz immer mehr Bäume verloren gehen“, erklärt Fraktionssprecher Jürgen Bartsch. Rheinberg zählt zu den waldärmsten Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die Grünen hatten in der Vergangenheit mehrfach zusätzliche Gelder im Haushalt verankern können, um diesem Trend entgegenzuwirken.

Zuletzt hatten CDU, SPD und Bürgermeister Frank Tatzel den „3 für 1“-Antrag der Grünen-Fraktion, also für einen gefällten Baum drei neue zu pflanzen, abgelehnt. „Offenbar gestaltet sich die Gewinnung von zusätzlichem Grün in Rheinberg als Sisyphus-Arbeit“ kritisiert Bartsch. Nicht bestritten werden soll, dass aufgrund von Krankheiten Bäume gefällt werden müssten. Allerdings sei es angesichts des Klimawandels nicht nur wünschenswert, sondern dringend geboten, präventiv tätig zu werden, sprich nicht erst zu warten, bis Bäume gefällt werden müssen, sondern bereits vorher Ersatzpflanzungen vorzunehmen, so die Grünen. Sie erwarten mehr „Sensibilität und ein deutlich höheres Umweltbewusstsein von den Genehmigungsbehörden.“

Politik einbeziehen, bevor die Säge kreist

Sie forderten zudem, dass die Politik bei geplanten bedeutenden Eingriffen in den Grünbereich einbezogen wird, bevor die Säge kommt. Das gelte insbesondere für städtische Areale. Bartsch dokumentierte einige Rodungen: Er nannte neben der Abholzung an der Alpener Straße, zum Beispiel die Fällung in der Ankerstege neben dem zurückgebauten Kinderspielplatz, die am Rüttgersteg und der Grafschafter Straße in Eversael sowie 17 gefällte Pappeln am Deich in Wallach oder 24 gerodete Kastanien in der Kastanienallee des Stadtburgareals. Dieter Paus, Technischer Beigeordneter der Stadt Rheinberg, relativierte die Kritik der Grünen über die zahlreichen Fällungen. „Bei den Rodungen wurde ein sehr langer Zeitraum betrachtet und verschiedene Planungsträger angesprochen“, erklärt er. Unter anderem seien Bäume auf Flächen der Stadt, des Deichverbandes oder privater Eigentümer abgeholzt worden. „Der Kastanienbestand im Stadtpark wies beispielsweise einen hohen Krankenstand auf. Wir kommen damit unserer Verkehrssicherungspflicht nach“, so Paus. Und: Es würden ordentliche Verfahren laufen, bevor die Bäume gefällt werden, versicherte der Beigeordnete. Zudem seien Ersatzpflanzungen für die krankheitsbedingten Bäume geplant. Dieter Paus bestätigte, dass es sich bei der Waldfläche an der Alpener Straße um einen privaten Wald handelt. Die Zuständigkeit liege deshalb ausschließlich beim Regionalforstamt Niederrhein. Die Maßnahmen seien bekannt und genehmigt gewesen. Die Ahornbäume waren von der Rußrindenkrankheit befallen und hätten deshalb gefällt werden müssen.