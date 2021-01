Harter Einschnitt für Friseure im Lockdown

Alpen. Friseurmeister Peter Wawer in Alpen hat so was in über 50 Jahren noch nie erlebt, zeigt aber Verständnis.

„Der Druck ist gewaltig.“ Mehr als ein halbes Jahrhundert sorgt Peter Wawer (75) in seinem Salon an der Burgstraße in Alpen dafür, dass die Haare seiner Kundinnen und Kunden schön sitzen. Nur momentan nicht. Der Corona-Lockdown trifft auch ihn. Und das vermutlich noch bis zum Ende des Monats. Mindestens. So etwas hat der Friseurmeister in gut fünf Jahrzehnten, die er die Schere nah am Kopf führt, noch nie erlebt. „Der Einschnitt ist herbe“, sagt er.

Doch klagen möchte er nicht. Er kann die Politik verstehen. „Aus gesundheitlichen Gründen kann ich nachvollziehen, dass da momentan nichts geht“, so der 75-Jährige. „Wir arbeiten auf Tuchfühlung. Da geht es um den Schutz für meine Kundschaft und meine Mitarbeiter“, sagt Wawer, der sich aufgrund eigener Beschwerden unabhängig von der Pandemie inzwischen ohnehin darauf beschränkt, nur noch das Kaufmännische zu bearbeiten.

Und da hakt es momentan ganz gewaltig. „Es tut sich allmählich schon eine sehr schmerzhafte Lücke auf“, sagt der Alpener. „Und keiner weiß, wie das Loch wieder zu schließen ist.“ Er sei froh, dass der Staat insofern hilft, als seine sechs Mitarbeiterinnen, die zur Untätigkeit gezwungen sind, zumindest Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Und es helfe dem Betrieb, dass er für die Immobilie mit dem Salon keine Miete zahlen muss. „Aber die Zahlungsverpflichtungen für die Bank laufen weiter“, schiebt er nach.

Die Kundschaft reagiere zwar mit Verständnis, werde aber spürbar unruhig. „Es rufen immer mehr an, die Termine machen wollen“, so Peter Wawer. „Haare lassen sich von dem Virus nicht stoppen und wachsen weiter.“ Und mit ihnen bei vielen die Sorge um die eigene Frisur. Aber da seien ihm und seinen Damen die Hände gebunden. „Die Politik entscheidet, wann und wie es weitergehen kann“, sagt der Meister.

Peter Wawer sichert zu, sobald absehbar sei, dass es weitergehen darf, werde er sein Team zusammenholen und jede Kundin und jeden Kunden, die er in seinen Listen findet, anrufen, um schnellstmöglich einen Termin zu machen. Und wenn die Scheren wieder schnippen dürfen, wird – wie schon nach dem ersten Lockdown im Frühjahr – in Schichten gearbeitet, um alle Frisuren schnell in Form zu bringen.