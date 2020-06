Verein lädt zur digitalen Schnitzeljagd in Sonsbeck ein

Blumenschmuck findet man auf dem jüdischen Friedhof in Sonsbeck nicht. Das ist nicht untypisch, sondern die Regel auf sämtlichen jüdischen Friedhöfen. Denn Blumen verwelken, stattdessen werden Steine niedergelegt – als Zeichen für die Ewigkeit. Das wäre also geklärt, doch welches Symbol befindet sich auf vielen Grabsteinen? So auch auf dem des zuletzt bestatteten Soldaten auf dem Sonsbecker Friedhof? Das ist eine von 18 Fragen, die der Verein für Denkmalpflege Sonsbeck bei seiner historischen Schnitzeljagd durch den Ort stellt. Wer die Lösung herausgefunden hat, trägt sie auf seinem Zettel ein und macht sich auf zur nächsten Station. „Man muss schon an allen Plätzen gewesen sein. Die Antworten lassen sich nicht einfach googlen“, sagt Vereinsmitglied David Riedel schmunzelnd. Gemeinsam mit Christiane Grütters, ebenfalls Mitglied des Vereins für Denkmalpflege Sonsbeck, hat er das Stadtspiel, das anhand von QR-Codes fürs Handy durch den Ort führt, konzipiert.

„Wir kennen uns seit mehr als 30 Jahren von den Pfadfindern und haben früher solche Versteckspiele und Rätsel schon analog ganz gerne erstellt“, erklärt Grütters. Die Idee, gezielt bei Kindern und Familien Neugierde für die Heimatgeschichte von Sonsbeck zu wecken, habe schon lange bestanden. „Bedingt durch Corona war der Ansporn groß, etwas für die Sommerferien und danach auf den Weg zu bringen, da viele Programmpunkte in den Ferien nicht stattfinden werden“, so die Lehrerin.

An insgesamt 18 Stationen kann ein QR-Code ausgelesen werden. Foto: Jasmin Ohneszeit

Alle 18 Stationen des bestehenden historischen Rundwanderwegs durch Sonsbeck, dazu zählen beispielsweise der Alttorplatz, die Gommansche Mühle oder eben auch der Jüdische Friedhof an der Xantener Straße, wurden mit QR-Codes versehen. Diese müssen mit dem Handy eingescannt werden. Sofort gelangt man auf die notwendige Internetseite mit den nötigen Hintergrundinfos zu dieser Station und der entsprechenden Frage. Diese wurden kindgerecht formuliert. An einigen Stationen reicht es, den Text auf der Infotafel zu lesen, um die Antwort zu kennen, an anderen Stationen müssen die Kinder etwas zählen oder eine Jahreszahl an einer Kirche finden und die Quersumme berechnen. Die jeweilige Lösung muss auf einem Zettel eingetragen werden, der ab Beginn der Sommerferien auf der Homepage des Vereins (www.denkmal-sonsbeck.de) heruntergeladen werden kann.

Urkunde und Belohnung

Ein Kästchen ist immer grau hinterlegt. Diese Buchstaben trägt man in das Raster für das Lösungswort ein. Hat man das herausgefunden, schickt man die Lösung an Christiane Grütters (c.gruetters@gmail.com). Einsendeschluss ist der 5. August, denn am Freitag, 7. August, 15 Uhr, lädt der Verein zum Treffen aller Teilnehmer an der Gommanschen Mühle ein. Jeder der mitgemacht hat, bekommt eine Urkunde und eine kleine Belohnung und ist damit ein anerkannter Heimatforscher des Vereins für Denkmalpflege. Rund drei Stunden benötigt man, um die 4,3 Kilometer lange Strecke inklusive der Rätsel mit dem Fahrrad zu absolvieren. Die Route des historischen Rundwanderweges wurde allerdings etwas verändert, damit die Hochstraße nur zweimal gekreuzt werden muss. „Die Strecke ist so aufgebaut, dass die Kinder, diese auch alleine fahren können und trotzdem im Verkehr geschützt sind“, so Grütters.

Die Teilnahme ist kostenlos. Kartenmaterial für die Route gibt es ebenfalls auf der Internetseite des Vereins für Denkmalpflege.