Heimatverein schlägt Paul-Feltes-Weg vor

Rheinberg. Der Kattewall hinter der St.-Peter-Kirche war der liebste Spazierweg des 2019 verstorbenen Rheinberger Heimatforschers und Buchautors.

Paul Feltes war nicht nur selbstständiger Bäcker und Konditor in Rheinberg. Er war auch Heimatforscher und Künstler aus Leidenschaft. Kaum einer kannte die Rheinberger Geschichte so gut wie er. Zahlreiche Bücher hat er darüber geschrieben, seine Vaterstadt auf unzähligen Zeichnungen und Bildern verewigt. Sein Arbeitszimmer glich einem Archiv – bis unter die Decke voll mit Dokumenten, Büchern und Fotos. Aber der gelernte Bäckermeister Feltes war keiner, der still in einem Elfenbeintürmchen gewirkt hat. Er verstand es, sein Wissen auf kreative Weise mit den Rheinbergern zu teilen und sie zu begeistern. Noch im hohen Alter hat er die Fertigung einer Amplonius-Statue angeregt, die nun vor der St.-Peter-Kirche steht.

Deshalb möchte der Vorstand des Heimatvereins Rheinberg um Edeltraud Hackstein und Werner Kehrmann den 2019 verstorbenen Autoren, Chronisten, Künstler und Impulsgeber mit einer besonderen Geste ehren: Der Weg am Ostwall (Kattewall von der Alten Rheinstraße bis zur Orsoyer Straße) soll zum Paul-Feltes-Weg (1926-2019) werden. Zumindest im „Untertitel“. Die Kosten übernimmt der Heimatverein. Ein entsprechender Antrag soll in der nächsten Sitzung des Stadtmarketing-Ausschusses eingebracht werden.

Träger des Ehrenrings der Stadt Rheinberg

„Am Kattewall ist Paul Feltes besonders gerne spazieren gegangen“, erinnert sich Edeltraud Hackstein vom Vorstand des Heimatvereins. Bislang trägt dieser Weg keine offizielle Bezeichnung. Umso schöner sei es, Feltes diesen Weg zu widmen. Aber auch die offizielle Benennung einer Straße nach Paul Feltes – beispielsweise in einem Neubaugebiet – würde der Heimatverein befürworten. Paul Feltes hat sich über Jahrzehnte in vielfältiger Weise um Rheinberg verdient gemacht, wurde dafür 2003 vom LVR mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet und war seit 2012 Träger des Ehrenrings der Stadt Rheinberg. „Er soll nicht vergessen werden“, so Hackstein.

Ob Spazierweg am Kattewall oder offizieller Straßenname – die Initiative des Heimatvereins stößt in Rheinberg auf positive Resonanz und findet Unterstützer. Bei den Rhinberkse Jonges zum Beispiel. Die Karnevalisten hatten Paul Feltes zum Ehrensenator ernannt und ihm damit die höchste Auszeichnung des Vereins verliehen. Viele Jahre hatte der Künstler das Archiv der Jonges betreut, die Vorlagen für die Wagenbaumotive gestaltet und die Prinzenorden kreiert. Nicht umsonst trug er als Tollität der Rheinberger Jecken den Beinamen „der Ideenreiche“.

„Feltes hat die Auszeichnung verdient und darf nicht vergessen werden“, sagt auch Jonges-Präsident Wolfgang Rams zum Vorstoß des Heimatvereins für einen Paul-Feltes-Weg. Rams würde noch einen Schritt weiter gehen: Auch die Verleihung der Ehrenbürgerwürde posthum könne er sich vorstellen. „Ich weiß aber nicht, welche Kriterien dafür gelten“, räumt er ein.

Rolf Kuhlmann vom Sprookverein Ohmen Hendrek zeigt sich ebenso überrascht wie angetan von der Idee, einen „Paul-Feltes-Weg“ zu schaffen. „Das begrüßen wir auf jeden Fall“, sagt Kuhlmann spontan. Er kannte den Heimatforscher auch als passionierten Plattsprääker. 2001 war es Feltes, der in Zusammenarbeit mit Norbert Ricking den Sprookverein wieder zum Leben erweckt hat. Noch bis vor zwei Jahren sei Feltes sogar zu den Stammtischen gekommen. „Insofern hat er für uns natürlich eine ganz besondere Bedeutung“, bestätigt Rolf Kuhlmann.