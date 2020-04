In Alpen und Xanten: Jede Menge österliche Anerkennung

Alpen/Xanten/Sonsbeck. Gebäck vom Lions Club, Blumengrüße von der Sozialstiftung und bunt bemalte Eier von der Union: Für die von der Krise besonders Gebeutelten und für diejenigen, die ihnen ganz intensiv helfen, gab es jetzt Präsente.

Corona verhindert aktuell, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen Besuche von Familie und Freunden empfangen können. Das ist über Ostern besonders schmerzlich. Der Lions Club Xanten möchte daher Bewohnern und Personal in den Altenheimen eine Freude bereiten und jedem ein Ostergebäck zukommen lassen. Diese kleine Aufmerksamkeit soll die Verbundenheit symbolisieren, auch wenn persönliche Begegnung nicht möglich ist. Bedacht werden das Marienstift in Alpen, Haus Sebastian in Veen, das Gerebernus-Haus und Haus-Schöneck in Sonsbeck, das Evangelische Altenzentrum Haus am Stadtpark und das St.-Elisabeth-Haus in Xanten sowie die Seniorenresidenz Burg Winnenthal. Außerdem werden die im Haus der Begegnung in Xanten betreuten Menschen im Rahmen der Aktion bedacht.

Rechtzeitig zu Ostern ausgeliefert

In allen Einrichtungen zusammen wohnen zurzeit 747 Senioren, die von rund 660 Pflegern betreut werden. Nach Rücksprache mit den Heimleitungen wird es keine persönliche Übergabe geben, teilte der Lionsclub mit. Die Heime müssten aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. Die Bewohner der Heime würden trotzdem einen leckeren Hasen aus Hefeteig erhalten. Neben den 727 Hasen für Senioren werden 160 Hefezöpfe fürs Pflegepersonal verteilt.

Stellvertretend für alle Senioreneinrichtungen in Xanten nahm die Leiterin des „Hauses am Stadtpark“, Susanne Reitze-Jehle, einen österlichen Blumengruß vom Vorstandsvorsitzenden der Sozialstiftung, Bürgermeister Thomas Görtz, in Empfang. „Die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Senioreneinrichtungen müssen in diesen Tagen auf viel verzichten. Außerdem leisten die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen gerade in dieser Zeit Außerordentliches.“ betont Görtz.

Dank zum Ausdruck bringen

Als kleine Überraschung und Aufmerksamkeit zu Ostern hat die Stiftung daher bei den örtlichen Floristen Blumen für die Aufenthaltsbereiche sowie für die bettlägerigen Senioren bestellt. Über 20 größere und 45 kleinere Sträuße werden so rechtzeitig zu Ostern ausgeliefert und sollen nun in den Senioreneinrichtungen für noch mehr österliche Stimmung sorgen. Die Übergabe des symbolischen Blumenstraußes nutzte Bürgermeister Görtz im Gespräch mit der Einrichtungsleiterin, um sich die aktuelle Situation in der Einrichtung aus erster Hand schildern zu lassen und um seinen Dank für die gerade in dieser Zeit so wichtige Arbeit in der Altenpflege und Betreuung zum Ausdruck zu bringen. Darüber hinaus hat das Team vom Haus der Begegnung, der Seniorenbegegnungsstätte der Sozialstiftung, den regelmäßigen Besuchern, die noch in den eigenen vier Wänden eigenständig wohnen, selbst gestaltete Osterkarten geschickt.

Viele Lasten schultern

Die Xantener CDU hat kurz vor Ostern über 1.000 farbige Ostereier an örtliche Seniorenheime, Pflegeeinrichtungen und an die Xantener Tafel verschenkt. Wie in jedem Jahr wollte man die Eier eigentlich den Xantener Bürgerinnen und Bürgern bei ihren Ostereinkäufen im Stadtgebiet überreichen. „Angesichts der Auflagen und Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen, haben wir uns dann aber überlegt, dass es eine schöne Geste sein könnte, die Eier in diesem Jahr insbesondere solchen Menschen zu schenken, die von den aktuellen Entwicklungen in besonderer Weise betroffen sind“, so der Xantener CDU-Chef Jens Lieven. Schnell kam dabei der Gedanke auf, die Ostereier an örtliche Senioren-, Pflege- und Sozialeinrichtungen zu geben, die aufgrund von Kontaktsperren und Besuchsverboten derzeit besonders drastische Einschnitte erleben. „Wir möchten damit jenen Menschen, die im Moment außerordentlich hohe Lasten zu schultern haben, weil sie als Mitarbeiter in Senioren- und Pflegeeinrichtungen besonders gefordert sind, unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen für das was sie jeden Tag leisten“, so Lieven weiter.