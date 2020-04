In Rheinberg und Xanten: Rückkehr zu blumigen Zeiten

Rheinberg/Xanten. Zögerlich schauen einige Kunden ins Schaufenster und sehen, dass etwas Betrieb im Froschkönig herrscht. „Einige sind auch überrascht, dass ich aufhabe“, sagt Anke Lange, Inhaberin des Blumenladens Froschkönig. Denn seit Donnerstag darf sie ihr Geschäft in der Gelderstraße wieder öffnen. Zuvor musste sie – wie viele andere Einzelhändler auch – ihren Laden aufgrund der Corona-Schutzverordnung schließen. „Ich bin froh, wieder verkaufen zu dürfen. ‘Jetzt kann ich mir ein bisschen Frühling kaufen‘, sagte eine Kundin heute schon strahlend zu mir. Auch sie sind glücklich, dass ich wieder da bin“, erklärte Lange.

Zwei Wochen hatte die Floristin ihren Betrieb geschlossen. Das habe natürlich auch finanzielle Folgen. „Viele Blumen musste ich wegwerfen.“ Dass sie nun wieder öffnen durfte, macht die geänderte Corona-Schutzverordnung des Landes NRW möglich. Anders als ihre Vorgängerinnen sieht sie eine Ausnahmeregelung nicht nur für Bau- und Gartenbaumärkte, sondern ausdrücklich auch für Floristen vor. Zuvor war der Fachverband Deutscher Floristen auf die Barrikaden gestiegen.

Wettbewerbsverzerrung moniert

„Die Tatsache, dass Gartenbaumärkte nicht wie der übrige Einzelhandel schließen müssen, weil sie ‘Angebote zur Grundversorgung’ machen, wird in unserer Branche als erhebliche Wettbewerbsverzerrung wahrgenommen und macht viele unserer Mitglieder verständlicherweise fassungslos“, hieß es vom Verband.

Ab dem 23. März durften Blumenläden dann wieder öffnen – in Rheinberg allerdings erst gut eineinhalb Wochen später. Anke Lange fragt sich warum, denn in Xanten oder Kamp-Lintfort durften die Floristen schon längst wieder mit dem Verkauf starten. Das habe „mit der Allgemeinverfügung der Stadt Rheinberg zu tun“, erklärte Bürgermeister Frank Tatzel auf Anfrage der NRZ. Jede Kommune konnte selbst entscheiden, welche Betriebe zur Grundversorgung zählen und damit weiterhin geöffnet haben.

Einheitliche Lösung gesucht

So konnte es auch sein, dass die Floristen in Xanten bereits am 23. März öffneten, während in Rheinberg die Blumenläden noch geschlossen waren. „Der Schutz der Bürger steht ganz klar vor dem wirtschaftlichen Interesse“, betonte der Bürgermeister.

Er setzte sich am vergangenen Dienstag dafür ein, mit den Bürgermeisten der anderen Kommunen eine kreisweit einheitliche Lösung zu finden, doch soweit brauchte es gar nicht mehr kommen. Nachdem das Land NRW am gleichen Tag eine neue Verordnung an die Kommunen richtete – über die sich eine Stadt auch nicht hinwegsetzen könne –, die die Öffnung der Blumenläden vorsah, habe man in Rheinberg auch sofort gehandelt, so Tatzel. „Wir haben am Dienstag alle Blumenhändler angerufen und ihnen mitgeteilt, dass sie öffnen dürfen.“ Schutzmaßnahmen müssen aber eingehalten werden. Im Kassenbereich hat Anke Lange zum Beispiel eine Plexiglasscheibe aufgebaut. Das Bargeld kann in einer Schale übergeben werden und den Abstand von mindestens 1,50 Meter müssen alle Kunden einhalten.

Die Resonanz ist sehr positiv

Die Blumenfachfrau hat ihre Öffnungszeiten angepasst. Montags bis freitags öffnet sie ihr Geschäft von 10 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr, samstags ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Dazu bietet sie weiterhin einen kostenlosen Lieferservice an. Jutta Wegenaer aus Xanten durfte ihr gleichnamiges Blumengeschäft bereits am 24. Märt wieder öffnen. Insgesamt eine Woche musste sie ihr Fachgeschäft am Holzweg bis dahin schließen. In dieser Zeit war Wegenaer telefonisch erreichbar und bot einen Lieferservice an. Dieser besteht auch weiterhin. „Ich bin so froh, dass ich wieder öffnen konnte. Die Resonanz der Kunden ist sehr positiv. Die Menschen sind so dankbar, dass sie ein paar Blumen kaufen können.“ Aber auch hier gilt: Ohne Schutzmaßnahmen geht es nicht. Das hat die Stadt Xanten vorgeschrieben. Auf dem Boden wurden mit Klebeband Abstandslinien markiert, an der Theke ist eine Plexiglasscheibe angebracht worden. Die Kunden würden sich an alle Schutzvorkehrungen halten. „Manchmal muss man den einen oder anderen an den zwei-Meter-Abstand erinnern, aber alle reagieren sehr verständnisvoll.“

Geöffnet hat Jutta Wegenaer zu ihren gewohnten Öffnungszeiten. „Inzwischen habe ich auch wieder ein normales Angebot und jede Menge Blumen da“, sagte sie zuversichtlich.