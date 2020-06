In Rheinberg werden Elternbeiträge für Betreuung angeglichen

Rheinberg. Ab Schuljahr 2021/22 übernimmt die Stadt Rheinberg die Zuständigkeit für die 8-1-Betreuung an Grundschulen. Damit werden die Kosten einheitlich.

Wer sein Kind in die sogenannte „8-1-Betreuung“, der verlässlichen Betreuung bis einschließlich der sechsten Unterrichtsstunde schickt, der muss dafür Elternbeiträge zahlen. Derzeit nutzen 212 Kinder an fünf städtischen Rheinberger Grundschulen das Angebot der 8-1-Betreuung. Die Kosten, die die Eltern anteilsmäßig bezahlen müssen, fallen je nach Schule allerdings unterschiedlich hoch aus. Die Beiträge, die der Caritasverband erhebt, belaufen sich auf 65 Euro pro Monat und 39 Euro für Geschwisterkinder, der Förderverein der Grundschule in Budberg nimmt für dieses Betreuungsangebot 35 Euro pro Monat. Geschwisterermäßigungen gibt es aber nicht. Die Stadt als Schulträger möchte das zukünftig ändern und die Gebühren vereinheitlichen.

Unter anderem bieten alle Grundschulen seit Jahren eine „Offene Ganztagsbetreuung“ (verlässliche Betreuung bis 16 Uhr) sowie als zusätzliches „außerunterrichtliches Betreuungsangebot“, die angesprochene 8-1-Betreuung an.

Bezirksregierung hat die jetzige Praxis beanstandet

Finanziert werden diese durch Landesmittel, Zuwendungen des Schulträgers sowie Elternbeiträge. Während die Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsbetreuung von der Stadt Rheinberg abgewickelt wird, werden die Elternbeiträge für die 8-1-Betreuung unmittelbar von den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erhoben. Die Gemeindeprüfungsanstalt als auch die Bezirksregierung haben diese Vorgehensweise beanstandet.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Verwaltung, die Elternbeitragssatzung der Stadt zu ändern und die Elternbeiträge für die 8-1-Betreuung an Rheinberger Grundschulen ab dem Schuljahr 2021/22 mit aufzunehmen und in eigener Zuständigkeit zu erheben.

Durch diese geplante Änderung kann der Schulträger die Höhe der Beiträge festlegen, um so durch einheitliche Beiträge für alle Grundschulen gleiche Bedingungen zu schaffen. Für die Finanzierung dieses Betreuungsangebotes durch die Maßnahmenträger werden – wie bereits für die Offene Ganztagsbetreuung -- entsprechende Kooperationsverträge geschlossen.

Zustimmung bei allen Fraktionen

Im jüngsten Rheinberger Schulausschuss kam diese Idee bei allen Fraktionen sehr gut an. „Wir begrüßen das. Das wäre eine gerechte Verteilung der Kosten“, sagte Sozialdemokratin Karin Winkel. Zustimmung gab es auch von der CDU, die aber darauf hinwies, dass geprüft werden müsse, ob sich die Stadt bei solch einer Änderung in irgendeiner Form angreifbar mache. „Wir stimmen ebenfalls zu. Es ist gut, die Schule nicht mehr nach den Kosten der Betreuung aussuchen zu müssen, wenn diese dann alle gleich sind“, erklärte auch Herbert Becker (FDP). Bei so viel Einstimmigkeit, war es wenig überraschend, dass der Beschluss ohne Gegenstimmen angenommen wurde.