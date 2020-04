In Rheinberg wird die Kita-Notbetreuung ausgeweitet

Hausmeister, Bankangestellte oder Beschäftigte der Textilindustrie in versorgungsrelevanten Bereichen: Sie dürfen ihre Kinder seit Donnerstag in die Kita-Notbetreuung bringen. Auf Grundlage der neuen Corona-Betreuungsverordnung der Landesregierung werden seit vorgestern die geplanten, schrittweisen Anpassungen der Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen umgesetzt. Die bisherige Notbetreuung wurde dabei um einige systemrelevante Berufsgruppen erweitert. Dazu zählen unter anderem die drei genannten. Ab Montag, 27. April, können auch erwerbstätige Alleinerziehende ihre Kinder in die Notbetreuung bringen.

Rosemarie Kaltenbach ist zuversichtlich, dass sich die Kita-Betreuung während der Krise noch ausweiten lässt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Wie viele Kinder daher ab der kommenden Woche zusätzlich in Rheinberg betreut werden müssen, dass kann Rosemarie Kaltenbach, Sozialdezernentin der Stadt Rheinberg, derzeit noch nicht abschätzen. „Es ist ein Unterschied, wie viele Eltern ihre Kinder bringen dürfen und ab Montag tatsächlich bringen werden. Das hängt von der persönlichen Situation ab. Viele Eltern haben auch eine eigene Alternative zur Kita-Betreuung.“ Bisher würden sich die Betreuungszahlen in Rheinberg in Grenzen halten. „Wir haben aktuell 84 Kinder in den Kindertagesstätten und weitere 34 Kinder in der Kindertagespflege“, erklärt Kaltenbach im NRZ-Gespräch. Zum Vergleich: Vor der Corona-Krise wurden 957 Kinder in den Kitas und 170 Kinder in Kindertagespflegeeinrichtungen betreut. Von Woche zu Woche steige die Zahl der Kinder leicht. „Als eine Notbetreuung nur zulässig war, wenn beide Eltern einen systemrelevanten Beruf haben, lag die Kita-Auslastung in Rheinberg bei drei Prozent. Mittlerweile sind es zehn Prozent“, erklärt die Sozialdezernentin. Sie ist zuversichtlich, dass die Betreuung selbst bei einem höheren Anstieg sicher gewährleistet werden kann. „Das ist machbar. Bis jetzt haben wir noch von keiner Einrichtung gehört, dass sie zu wenig Personal hat“, so Kaltenbach.

Schutzmaßnahmen werden verstärkt

Zwar stünden nicht in allen Kitas auch alle Erzieher zur Verfügung, weil einige selbst zur Corona-Risikogruppe zählen würden, einen Engpass in den Einrichtungen gebe es bisher aber nicht. „Die 84 Kinder verteilen sich derzeit auf 14 Kindergärten“, so Kaltenbach. Die städtische Kita in Vierbaum, der Awo-Kindergarten, St. Marien in Budberg und die Kita Grashüpfer im Haus der Begegnung, haben momentan noch geschlossen, weil kein Betreuungsbedarf nach der Corona-Verordnung des Landes vorliegt. In den geöffneten Einrichtungen wurden die Schutzmaßnahmen verstärkt. „Hygiene hat in den Kindergärten schon immer einen hohen Stellenwert gehabt. Jetzt werden die Hände zum Beispiel noch häufiger desinfiziert“, erklärt Kaltenbach. Zudem betreuen die Erzieher immer die gleichen Gruppen, um mögliche Infektionsketten so gering wie möglich zu halten. Die Mitteilungen und Erlasse des Ministeriums zu Schutzmaßnahmen oder der Ausweitung der Notbetreuung, leitet die Stadtverwaltung an die Träger der Kindertageseinrichtungen weiter. Diese, so Kaltenbach, würden dann die Eltern über die entsprechen Regelungen per Mail informieren.