In Rheinberg wird Solarenergie weiter gefördert

In diesen Tagen bearbeitet Jens Harnack, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Rheinberg, die nächsten zwei Anträge zur Förderung von Photovoltaik (PV)-Anlagen fürs heimische Dach. „Das Förderprogramm ist sehr gut angelaufen. Solarenergie ist mittlerweile ein Dauerthema“, sagt er. Seit knapp einem Jahr läuft die Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr in 15 Pilot-Kommunen. Dabei erhalten Hauseigentümer einen finanziellen Zuschuss, wenn sie eine Solaranlage auf dem Dach installieren. In Rheinberg und anderen Städten am Niederrhein, dazu zählen Xanten, Hünxe und Kamp-Lintfort, sind die meisten Gebäudedächer für eine solare Nutzung geeignet. „Bisher gibt es auf den knapp 9000 Dächern im Stadtgebiet Rheinberg aber nur rund 1100 Solaranlagen, davon 650 Photovoltaik-Anlagen zur Stromgewinnung und circa 480 Solarthermieanlagen zur Wärmegewinnung“, erklärt Harnack.

700 bis 1000 Euro pro Jahr sparen

Wurde in früheren Jahren der gewonnene Strom ins Netz eingespeist und großzügig vergütet, wird heute der auf dem eigenen Dach produzierten Strom größtenteils selbst genutzt und so rund 30 Cent pro kWh Strom eingespart. Das können je nach Anlagen- und Dachgröße sowie Stromverbrauch schnell 700 bis 1000 Euro pro Jahr sein, so dass sich die Investition spätestens nach zehn Jahren amortisiert habe, so Harnack.

Um weiterhin die Installation von neuen Anlagen in Rheinberg zu erhöhen, können ab sofort zehn weitere PV-Anlagen auf Wohngebäudedächern gefördert werden. 300 Euro Zuschuss gibt es pro Anlage. Ebenso werden drei PV-Anlagen auf gewerblich genutzten Dächern mit je 500 Euro gefördert. Erst muss die Förderung beantragt werden, dann kann nach Bewilligung durch die Stadt der Auftrag zur Installation vergeben werden. Die Antragsformulare gibt es beim Rheinberger Klimaschutzmanagement.

„Wer auf einem geeigneten Dach keine Photovoltaik-Anlage oder Solarthermieanlage nutzt, verschenkt deshalb bares Geld und verpasst die Möglichkeit, sich von weiteren Strompreissteigerungen unabhängig zu machen“, betont Harnack. „Mit bedarfsgerecht ausgerichtetem Speicher und entsprechender Solaranlagengröße können Familien durchaus 60 Prozent und mehr ihres Stromverbrauchs durch Sonnenstrom decken“.

Nicht alle Dächer eignen sich

Ist ein Dach statisch geeignet und muss in den nächsten 15 Jahren nicht neu eingedeckt werden, eignen sich beinahe alle Dächer für eine Solarnutzung, zumindest die nach Osten, Südosten Süden, Südwesten und Westen ausgerichteten Flächen. 6000 bis 7000 weitere Solaranlagen in Rheinberg seien also möglich. Den negativen Ruf, den Solaranlagen lange gehabt hätten, gebe es allmählich nicht mehr, sagt Harnack. „Die Kampagne der Solarmetropole Ruhr wurde auch ins Leben gerufen, weil vor allem große Energieversorger in der Vergangenheit die Solarenergie schlecht geredet haben, weil sie davon nicht profitierten.“

Ein erster Schritt zur Orientierung, ob das Eigenheim für eine Solaranlage geeignet ist, ist der Blick in das regionale oder kommunale Solardachkataster. Dort kann mit wenigen Klicks überprüft werden, ob das eigene Dach genug Sonneneinstrahlung erhält, damit sich eine Anlage rechnet. Das Kataster und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bis hin zur Handwerkersuche für die Installation des eigenen Solarkraftwerks findet man auf der Webseite der Ausbau-Initiative www.solar.metropole.ruhr. Sobald es die Rahmenbedingungen während der Corona-Krise wieder zulassen, werden in Rheinberg auch wieder Solarspaziergänge angeboten. Har-nack: „Da kann sich jeder Interessierte direkt vor Ort authentische Erfahrungen von Solaranlagen besitzenden Nachbarn einzuholen.“

Alle Unterlagen zur Sonderaktion „Förderung von Photovoltaik-Anlagen“ können unter dem Link: www.rheinberg.de/de/inhalt/solarinitiative/ heruntergeladen werden. Für Rückfragen stehen Nicole Weber und Jens Harnack vom Klimaschutzmanagement telefonisch unter und -498 oder per Mail an klimaschutz@rheinberg.de zur Verfügung.