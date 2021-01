Info-Tafeln machen Alpener Geschichte erlebbar

alpen Der Heimat- und Verkehrsverein und der Förderverein Motte wollen mit schönen Stelen in Alpen die Historie von Baudenkmälern erläutern.

Ob eine herrschaftliche Vorburg, eine stolze Jugendherberge oder alte Windmühlen: Die Gemeinde Alpen verfügt über eine ganze Reihe bemerkenswerter Baudenkmäler. Viele davon sind nur noch ausgesprochenen Kennern des Ortes bekannt. Das soll sich nach dem Wunsch des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) Alpen sowie dem Förderverein Motte künftig ändern. In einer gemeinschaftlichen Aktion möchten sie an zahlreichen geschichtsträchtigen Orten im Gemeindegebiet Hinweistafeln anbringen beziehungsweise aufstellen, die an die jeweilige Historie erinnern und sie erläutern.

Ausschlaggebend war eine Ratssitzung, in der der Neubau eines Drogeriemarktes im Ortskern debattiert wurde. Rossmann plant an der Ecke Lindenallee/Ulrichstraße bekanntlich eine Filiale. „Als Johannes Burcharts ein Bild der alten Gaststätte Nepicks hochhielt und dafür kämpfte, dass zumindest die Fassade erhalten bleibt, war das die zündende Idee für die Hinweistafeln“, erklärt Christian Lommen, Vorsitzender des Fördervereins Motte.

Dann ging alles sehr schnell. Beide Vereine beantragten mit Hilfe der Verwaltung Fördermittel aus dem Heimatpreis und bekamen prompt jeweils 2000 Euro bewilligt. Damit konnten zunächst vier hochwertige Hinweistafeln finanziert werden.

Erste Stele ist jetzt installiert worden

Jetzt ist die erste Stele installiert worden. Mitarbeiter des Bauhofes haben sie vor der im vorigen Jahr restaurierten kleinen Kapelle an der Straße Zum Wald aufgestellt. Daran ist eine vom Rheinberger Grafiker Ludger „Luja“ Jackowiak, der auch das neue stylische Logo für die Motte-Förderer entworfen hat, gestaltete Hinweistafel montiert.

Darauf erfahren Besucher unter anderem, dass im Mai 1746 drei Jesuiten-Patres mit dem Auftrag nach Alpen gekommen waren, dort den katholischen Glauben zu verbreiten. Nach Protesten der reformierten Gemeinde, so die Überlieferung, mussten sie ihr Kreuz aber außerhalb der Ortsgrenze aufstellen.

Heute ist es ein Baudenkmal. Selten finden sich in staubtrockenen Akten so poetische Zeilen wie die in der Denkmalliste der Gemeinde. Da hat ein unbekannter Verfasser auf Blatt für Nummer 17 über die kleine Kapelle an der Ecke Lindenallee/Zum Wald formuliert: „An einer Wegegabelung, malerisch unter alten Bäumen gelegenes, eindrucksvolles ... anschaulich erhaltenes Zeugnis der Volksfrömmigkeit.“ Bisher liefert nur eine kleine hölzerne Tafel im Innern des Kapellchens mit dem Schieferdach religionsgeschichtliche Infos: „Dieses Kreuz wurde errichtet am Fuße der Bönninghardt zur Erinnerung an die große Volksmission in Alpen 1746.“

Leider musste die kränkliche Winterlinde, die dem „Zeugnis für Volksfrömmigkeit“ scheinbar ewig schmückend zur Seite gestanden hat, im vorigen Jahr wegen Altersschwäche und Umsturzgefahr gefällt werden.

„Hier kommen viele Spaziergänger vorbei, die das interessieren dürfte“, glaubt Franz-Josef Spölmink, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins, der sich über die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten freut. So hat etwa Gemeindearchivarin Ursula Hüsch alte Fotos zur Verfügung gestellt, die Xantener Museumsmitarbeiterin Christiane Peters Texte aus dem Archiv der katholischen Kirche beigesteuert, die wiederum die Lehrerinnen Barbara Roghmanns und Lena Pottbäcker lektoriert haben.

Weitere Stelen und Tafeln sollen nun am Denkmal des ehemaligen Friedhofes am Adenauerplatz, am Rathaus und an Schreibers Mühle aufgestellt werden. Dabei soll es jedoch nicht bleiben, sagt Petra Bockstegers, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Motte und neue Ortsvorsteherin in Alpen: „Wir möchten irgendwann im ganzen Gemeindegebiet auf unsere Geschichte hinweisen.“ Und das ist gut so.

„Zur Hoffnung“ als Teil der Rossmann-Fassade

Initialzündung Die Abrisspläne für die Gaststätte Zur Hoffnung hatte den Anstoß für die Geschichtstafeln gegeben. Investor Rossmann hat inzwischen zugesichert, dass in der Fassade künftig eine Tafel an den Traditionsgasthof erinnern wird.