Jecke Sommergefühle im Alpener Dahlacker

Es waren nicht nur die milden Temperaturen am Wochenende, die alles andere als winterlich waren. Wer am Samstagabend die Gaststätte „Zum Dahlacker“ betrat, der hatte das Gefühl im all inclusive Urlaub irgendwo in der Karibik gelandet zu sein. Die Scheune war mit aufblasbaren Palmen, Flamingos und Bildern vom Strand geschmückt. In bunten Hawaiihemden servierte der KAB-Elferrat Alpen seinen Gästen einen kleinen Schnaps mit Cocktailschirmchen.

Dazu wurde jedem eine bunte Blumenkette umgehängt. Die Jecken stellten ihre diesjährige Büttensitzung unter das Motto „Summertime-Feeling“. Mit einer Mischung aus Tanz, Comedy und klassischer Büttenrede wollte der Elferrat die Besucher im ausverkauften Haus überzeugen. Und eines schon mal vorweg: Das hat auch geklappt. Egal, wer auf der Bühne stand, das Publikum machte von der ersten Sekunde mit und kam – wenn auch eher vor Lachen – richtig ins Schwitzen.

„Wir setzen auf eine kleine, intime Atmosphäre. Jeder kennt hier fast jeden. Das kurbelt die Stimmung zusätzlich an“, erklärte Elferratsmitglied Thomas Ridder. Das Programm startete mit dem Auftritt der Prinzengarde aus Wesel. „Seid ihr gut drauf?“, wollte Prinz Pascal I. wissen. Die Antwort folgte prompt. Natürlich waren die Alpener gut drauf.

Showeinlagen der Tanzgarde wird zu einem bunten Musik-Medley

„Wer braucht da schon Düsseldorf, wenn das karnevalistische Epizentrum in Alpen liegt“, quittierte der Weseler die gute Stimmung. Die Gruppe unterzog der Statik der Bühne direkt einem Härtetest. Gut 40 Mitglieder, eine eigene Blaskapelle und Tänzer bevölkerten die Bühne und zeigten mehrere Tänze, inklusive Hebefiguren, Sprüngen und Würfen.

Die anschließenden Showeinlagen der Tanzgarde der Alpener Mini-Möhnen zu einem bunten Musik-Medley – passend zum Motto, im Sommer-Outfit und mit Sonnenbrille – stand dem aber in nichts nach. Weiter ging es mit den Auftritten des Keppelner Männerballetts und der Musikgruppe von Bürgermeister Thomas Ahls und seinen Mitstreitern von „Ma-So-Ma-So“.

Das Duo „Die Heio-Pais"sorgte für Stimmung.. Foto: Jasmin Ohneszeit

In die Bütt gingen der Düsseldorfer Puma und Nico Stölzer. Das Essener Karnevalsduo „Die Heio-Pais“ überzeugten mit einer Kombination aus typischer Stand-up-Comedy und musikalischen Einlagen. „Da kommt ja Deutschlands schönster halber Meter“, sagte der eine Kabarettist, als sein Partner verspätet, dafür aber mit Gitarre, auf die Bühne stürmte. Gemeinsam wurde mit dem Publikum gesungen. Neben dem humorvollen und tänzerischen Programm blieb natürlich auch ein bisschen Platz, um auf das aktuelle Geschehen in Alpen zu blicken. So zum Beispiel auf den Ortsumbau. „Open Air das Wohnzimmer ist. Zwei Bänke sind da, das ist auch schon gewiss. Zwei große Behälter daneben, da soll man den Unrat reingeben. Drei Hügel davor, das ist kein Witz, jetzt fehlt nur noch der Thomas, der da immer sitzt“, reimte Elferratspräsident Gerd Verhalen. Er zielte damit auf FDP-Parteichef Thomas Hommen ab, der Woche für Woche eine Mahnwache an der alten Feuerwehrwache hält, um so gegen einen Abriss des Gebäudes zu demonstrieren.

Aus der Seele gesprochen

Verhalen stimmte aber auch kritische Themen, wie das Einzelhändlersterben an. „In Alpen sind viele Läden leer, gewisse Sachen zu kaufen, fällt sehr sehr schwer. Fünf Bäckereien haben wir wunderbar, soviel Brot können wir gar nicht essen, ist doch klar. Möchtest du ein Buch, Kosmetika und verschiedene Sachen kaufen, musst du in andere Orte laufen. Aber wir haben drei Tankstellen im Ort. Die haben genug Sprit, da kannst’e immer fort. Aber es soll ja alles besser werden, verspricht man uns in diesem Jahr. Schwarze, rote, gelbe, grüne und andere kämpfen ganz normal, um die nächste Bürgermeisterwahl.“

Damit sprach der Präsident scheinbar vielen Alpenern aus der Seele. Mit einem dreifachen „Mokum mäk Met“ wurden seine Worte bejubelt.