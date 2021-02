Karneval Karneval 2021 in Ossenberg: Kamelle an der Haustür sammeln

Rheinberg - Ossenberg. In Rheinberg-Ossenberg fällt Karneval nicht ganz aus. Am Tulpensonntag können Kinder verkleidet durch die Straßen ziehen und Bonbons einsammeln.

Eigentlich wäre Karneval im kleinen Ossenberg in diesem Jahr wieder richtig groß gefeiert worden: Schließlich hätte der alle zwei Jahre stattfindende Tulpensonntagszug mehrere Stunden durch den Rheinberger Stadtteil ziehen sollen. Doch es wird ruhig auf den Straßen bleiben. Der Karneval Ausschuss Gemütlichkeit (KAG) Ossenberg hatte die Termine für die Session 2020/21 und damit auch den Karnevalszug bereits im August des vergangenen Jahres mit Blick auf die Corona-Pandemie abgesagt.

Karneval jetzt so ganz ausfallen zu lassen, das war aber nicht in Michelle Woywadts Sinne. Sie hat sich eine coronakonforme Alternative ausgedacht, bei der zumindest die Kinder ein bisschen in Karnevalsstimmung kommen können. „Meine Familie feiert gerne Karneval. Weil alles abgesagt ist, dachte ich mir, dass wenigstens für die Kinder etwas gemacht werden sollte. Sie müssen während des Lockdowns ständig zuhause bleiben und viel zurückstecken“, weiß die zweifache Mutter. Am Karnevalssonntag, 14. Februar, können sich daher alle Kinder verkleiden und zwischen 13 und 17 Uhr in Ossenberg von Haus zu Haus ziehen, um – wie beim Karnevalszug – Bonbons und Süßigkeiten einzusammeln.

Eine ähnliche Aktion gab's in Ossenberg schon an Halloween

Eine ähnliche Aktion gab es bereits an Halloween. „Das hatte super geklappt. Die Kinder haben die Abstände eingehalten und gewartet, wenn andere Kinder gerade an einem Haus waren. Niemand stürmte einfach los“, erinnert sich Woywadt. Sie erzählte Carsten Kämmerer, der für sein Engagement beim Ossenberger Wochenmarkt bekannt ist, von ihrer Idee – und er war begeistert. Gemeinsam machten sie Werbung für die coronakonforme Karnevalsaktion. Damit die kostümierten Kids wissen, wo sie etwas bekommen, werden die Hauseigentümer dazu aufgerufen, ihre Eingangstüren karnevalistisch mit Luftballons, Luftschlangen oder Masken zu schmücken. „Wer möchte, kann auch etwas Musik abspielen“, so Woywadts.

Zunächst war geplant, dass die Kinder an den Haustüren klingeln und ihnen die Bonbons wie beim Karneval entgegengeworfen werden. Das wäre aber zu viel Kontakt gewesen. Wer nun mitmachen möchte, wird gebeten, die Bonbons in kleinen Tütchen abzupacken und vor die Tür zu stellen. Einzige Voraussetzung: Alle Süßigkeiten oder Trinkpäckchen müssen einzeln verpackt sein. Schon geöffnete Gummibärchen dürften beispielsweise nicht in eine Tüte getan werden.

Die Kinder dürfen alleine oder mit den Eltern losziehen, nicht aber in Gruppen. Michelle Woywadt wird mit ihren fünf und sieben Jahre alten Kindern ebenfalls von Haus zu Haus gehen. Und auch bei ihr werden die kleinen Narren etwas finden. Woywadt bestellte schon Wurfmaterial, um rund 150 kleine Tüten zu packen. Der Eingangsbereich wird mit Girlanden und Ballons geschmückt. Ihre Kinder sind ebenfalls schon bestens vorbereitet: Die Kostümkiste auf dem Dachboden wurde schon geplündert. „Ich kann es aber mindestens genauso wenig erwarten wie meine Kinder. Ich zähle schon die Tage bis zum 14.“, sagt die Ossenbergerin lachend.

Die Idee zieht Kreise

Was sie besonders freut: Ihre Idee wurde schon über Ossenberg hinaus aufgegriffen. „Eine Bekannte plant eine ähnliche Aktion in einer Siedlung in Budberg und auch in Herongen wird es die Karnevalsalternative nach Ossenberger Modell geben.“

Einen Tag vor dem närrischen Treiben in der Corona-Variante, findet am Samstag, 13. Februar, der Ossenberger Wochenmarkt statt. Eigentlich sollte auch dieser mit einigen Programmpunkten ganz im Zeichen des Karnevals stehen, darf aufgrund der Corona-Regeln so aber nicht stattfinden. Trotzdem werden sich die Händler am Karnevalssamstag verkleiden und ihre Wagen schmücken. Dafür werden noch bunte Luftballons – auch mit Firmenwerbung – gesucht. Wer welche spenden möchte, kann sich bei Carsten Kämmerer per Mail an: info@ossenberger-wochenmarkt.de melden.