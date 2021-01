Kein Zutritt für Textilienhändler

Rheinberg/Ossenberg. Einschränkungen durch Corona: Beschwerden über bestimmte Verkäufer in Alpen haben Auswirkungen auf Märkte in Rheinberg und Ossenberg

Am Samstag findet vormittags von 8 bis 13 Uhr der Ossenberger Wochenmarkt auf dem Dorfplatz statt. Allerdings werden einige Händler fehlen: der Textilverkäufer ebenso wie der Fell-Händler, der Stand mit Holzarbeiten und auch die Dame, die Aromatherapien anbietet. „Ihnen ist es vom Rheinberger Ordnungsamt untersagt worden, auf dem Wochenmarkt Waren zu verkaufen“, sagte Marktleiter Carsten Kämmerer jetzt. Der Stadt mache er keinen Vorwurf deswegen – ganz im Gegenteil: „Wir arbeiten ganz hervorragend mit dem Ordnungsamt zusammen. Die unterstützen uns nach Kräften.“ Und hatten zunächst auch kein Problem damit, dass trotz der Corona-Beschränkungen Textilien und anderes verkauft wurden.

Nachdem es allerdings in Alpen, wo zwei Textilienhändler auf dem Wochenmarkt standen, Beschwerden von Besucherinnen gab und das Ordnungsamt die beiden Verkäufer daraufhin vom Markt ausschloss (wir berichteten), wurden die Regeln enger ausgelegt. Er bedaure, dass der Ossenberger Markt jetzt zunächst bis zum 14. Februar mit weniger Ständen auskommen muss. Kämmerer: „Das geht natürlich auf Kosten der Vielfalt unseres Marktes.“ Zumal auch Fisch Mehrholz diesmal noch fehlen wird – wegen eines technischer Defekts am Hänger des Fischwagens. „Wir hoffen sehr, dass uns die Besucher trotzdem die Treue halten“, so der Marktleiter. Obst, Gemüse, Honig, Käse und Molkereiprodukte, Fleisch und Wurst, Backwaren, Gewürze, Nüsse, Blumen und Pflanzen sind weiter im Angebot.

Jonny Strey, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung im Stadthaus, sagte der Redaktion, aufgrund der Berichte über den Alpener Markt seien auch die Märkte in Rheinberg und Ossenberg kontrolliert worden. In Rheinberg sei einem Textilien-, einem Lederwaren- und einem Haushaltsgerätehändler mitgeteilt worden, dass sie derzeit aufgrund der Corona-Bestimmungen ihre Stände nicht mehr aufstellen dürfen. Auch Carsten Kämmerer sei entsprechend informiert worden. „Kontrollen finden beim Wochenmarkt in Rheinberg regelmäßig, in Ossenberg stichpunktartig statt“, sagte Jonny Strey.