Kleine Kunstwerke in Rheinberg gesucht

Rheinberg. Die Ossenberger Künstlerin Kiki Dietz ruft Kinder dazu auf, Bilder für eine Schaufensterausstellung zu malen. Es gibt vier Standorte.

Es war ein gemaltes Bild eines Kindes, das Kirsten „Kiki“ Dietz per Post zugeschickt bekam und das sie auf eine Idee gebracht hat. „Ich sollte meine fachmännische Meinung dazu abgeben“, erinnert sich die Ossenberger Künstlerin. Das tat sie und das Bild gefiel ihr. Und so startete Dietz im Internet einen Aufruf, bei dem kleine Nachwuchskünstler Bilder malen, die sie beim Malen an der Staffelei, am Tisch sitzend oder im Freien zeigen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Kunstwerke können dann an Dietz geschickt werden, die die Bilder aber nicht bewerten möchte, sondern für jedermann zugänglich ausstellen wird.

„In meinem Atelier kann ich derzeit nicht viel machen, weil auch keine Malkurse stattfinden dürfen. Wenn mir viele Kinder also ihre Bilder schicken, dann tapeziere ich damit mein Schaufenster. So hat man wenigstens von draußen etwas zu gucken.“ Rund eine Woche später hängen schon knapp ein Dutzend Bilder an der Glasscheibe der Malwerkstatt an der Kirchstraße in Ossenberg. Zu sehen sind Portraits der kleinen Künstler, wie sie malen oder Spielplatzmotive. Auch eine Bleistiftzeichnung ist dabei. „Das Bild hat sehr schöne Schattierungen“, stellt Dietz fest. Ein anderes Bild zeigt ein Kind, das vor einem Haus mitten in der Toskana steht. „Das erkennt man sofort an den rot-weißen Häusern. Die Motive sind gut proportioniert“, so Dietz. Auch für die anderen Bilder findet die Künstlerin nur lobende Worte.

Die Künstler dieser Bilder sind zwischen fünf und elf Jahre alt. Mit ihrer Aktion möchte die Ossenbergerin auch für etwas Abwechslung in Zeiten des Corona-Lockdowns sorgen. „Einfach ziellos etwas zu malen, ist besonders für Kinder oft langweilig. Zu wissen, dass die Bilder Teil einer Ausstellung sein werden, ist da ein ganz anderer Anreiz“, weiß Dietz.

Und die Idee hat sich bereits über Rheinberg hinaus herumgesprochen. Am Wochenende erhielt Kiki Dietz Post aus Trier mit zwei weiteren Bildern. Bei ihrem Schaufenster möchte es die Künstlerin dabei gar nicht belassen. Sie hat mittlerweile den Ossenberger Pepperpot, das Spielzeuggeschäft Nimmerland und die Buchhandlung Schiffer-Neumann in der Innenstadt mit ins Boot geholt. Auch dort sollen die kleinen Kunstwerke im Schaufenster ausgestellt werden. Jedes Geschäft hat dabei ein eigenes Thema. „Für den Pepperpot kann alles gemalt werden, was zum Thema Lieblingsgericht, Küche oder kochen passt“, erklärt Dietz.

Für das Spielzeuggeschäft bietet es sich natürlich an, das persönliche Lieblingsspielzeug oder Spiel zu malen und für die Buchhandlung kann dargestellt werden, wie und wo man am liebsten liest. Es gibt keine Alters-, Bildgrößen- oder Ortsbeschränkung. Ihren Aufruf möchte sie deshalb gar nicht nur auf Kinderbilder beschränken. Auch Erwachsene dürfen gerne zu Papier und Stift greifen und drauflos malen. „Vielleicht können auch Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern malen. Dann könnte eine kleine Serie von drei Generationen entstehen“, so Dietz. Eine klassische Wanderausstellung, bei der die Kunstwerke von Ort zu Ort wandern ist es nicht, eine erwanderte Ausstellung könnte es aber werden. „Familien haben die Möglichkeit, einen Ausflug zu den einzelnen Schaufenstern zu machen und sich die Kunstwerke anzusehen. Dafür müssen natürlich genügend Bilder gemalt und bei mir abgegeben werden“, betont Dietz.

Die gemalten Bilder können in die extra dafür vorgesehene Bildersammeltüte eingeworfen werden. Diese befindet sich an der Malwerkstatt von Kiki Dietz: Kirchstraße 29a in Rheinberg-Ossenberg. Auch die Bilder, die für die anderen Geschäfte bestimmt sind, sollen zunächst dort eingeworfen werden. Natürlich können die Bilder auch per Post verschickt werden. Und sollte die Aktion richtig gut laufen, hat die Künstlerin noch eine Idee: „Ich würde aus den ganzen Bildern ein Booklet binden oder Postkarten erstellen, die für den guten Zweck verkauft werden könnten.“