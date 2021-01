Kleingewerbe statt Messebetrieb

Rheinberg. Rheinberger SPD beantragt Änderung der Bauleitpläne fürs Messe-Gelände. Damit soll ein weiteres Logistikzentrum verhindert werden

Es ist nicht das erste Mal, dass über die Zukunft der Messe Niederrhein gemutmaßt und diskutiert wird. Zwischen 2016 und 2018 stand die Weiternutzung des Messeareals mehrfach auf der politischen Tagesordnung – auch, weil der Eigentümer mit dem Gedanken spielte, die Hallen an einen Investor zu verkaufen, der dort ein Logistikzentrum errichten wollte. Im Sommer 2018 stand dann fest: Die Messe bleibt. Der Inhaber der Messe-Niederrhein-Gesellschaft verkaufte nicht und hielt den Veranstaltungsbetrieb aufrecht. Nicht zuletzt im vergangenen Jahr gab es dann aber wieder große Fragezeichen, ob 2021 – unabhängig von der Corona-Pandemie – überhaupt noch Messeveranstaltungen stattfinden werden.

15 Hektar große Fläche

„Vom Eigentümer hieß es, dass die Hallen verkauft werden sollen. Die richtig großen Messen finden aufgrund der baulichen Gegebenheiten schon länger nicht mehr statt“, erklärt Peter Tullius, Vorsitzender des Ortsvereins der Rheinberger SPD. Das ruft die Sozialdemokraten auf den Plan. Sie möchten nun den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan für die rund 15 Hektar große Fläche des Messegeländes ändern, damit das Areal zukünftig anders genutzt werden kann.

„Wir wollen frühzeitig handeln, damit uns nicht noch einmal so etwas passiert, wie an der Alten Landstraße und wir von einem Bauantrag für eine große Logistikhalle überrumpelt werden“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Philipp Richter.

Für die SPD steht fest: Weitere große Logistikzentren sollen auf dem Messegelände nicht entstehen. „Eine Wohnbebauung ist unter anderem vor dem Hintergrund der Störfallverordnung nicht möglich. Deshalb schlagen wir vor, diese Flächen dem kleinen produzierenden Gewerbe und dem Handwerk vorzubehalten“, sagt Richter. Um dieses Vorhaben umzusetzen, stellt die SPD einen entsprechenden Antrag zur Änderung der Bauleitpläne, den der Bau- und Planungsausschuss in seiner nächsten Sitzung beraten soll.

Verwaltung soll Altlastenfrage klären

Die Verwaltung soll dabei auch die Probleme mit entstehenden Lärm-Emissionen und der Erschließung beziehungsweise dem Verkehrsaufkommen untersuchen und die Fragen nach Altlasten und den Kosten für einen Abriss der bestehenden Gebäude klären. Außerdem sollen Gespräche mit dem Eigentümer aufgenommen und eine zeitnahe Umsetzungsmöglichkeit – damit ist die gewünschte Ansiedlung von Betrieben gemeint – nach Abschluss der Bauleitplanverfahren vertraglich sichergestellt werden. Richter bringt auch die Bürgerinitiative Messe Annaberg ins Spiel, die sich vor fünf Jahren erstmals gegen die Logistikpläne wehrte. Sie solle rechtzeitig über die Pläne informiert werden. „Das hat sich die neue Fraktion auf die Fahne geschrieben. Die Anwohner sind schließlich primär von den Veränderungen betroffen“, betont der Fraktionsvorsitzende.