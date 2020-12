Kommunalwahlen: In jeder Kommune gab es mehrere Bewerber

Dietmar Heyde (Grüne), neuer Bürgermeister in Rheinberg, an seinem ersten Tag im Amt

Rheinberg/Alpen/Xanten/Sonsbeck. Während die Bürgermeister in Alpen, Xanten und Sonsbeck ihr Amt verteidigten, steht jetzt in Rheinberg ein Grüner an der Spitze.

2020 war nicht nur ein von Corona geprägtes Jahr, es war auch ein politisches: Um die diesjährige Kommunalwahl geht es im dritten Teil unseres Jahresrückblickes. Das Amt des Bürgermeisters war sowohl in Rheinberg, als auch in Alpen, Xanten und Sonsbeck begehrt. In allen vier Kommunen gingen gleich mehrere Kandidaten ins Rennen.

Timo Aldenhoff (parteiunabhängig mit Unterstützung der SPD), Peter Nienhaus (Grüne), Moritz Vochtel (FDP) und Matthias Schuscik (Die PARTEI) forderten den Amtsinhaber in Alpen Thomas Ahls (CDU) heraus. In Sonsbeck erhielt Heiko Schmidt (CDU) mit Marc-Marius Baumgart (SPD) und Jürgen Kühne (FDP) Konkurrenz.

In Xanten ging es durchaus turbulenter zu: Im Februar hatten ehemalige CDU-Mitglieder eine neue Fraktion gegründet: Das Forum Xanten (FOX). Ihren Bürgermeisterkandidaten haben sie per Stellenausschreibung gesucht – und gefunden. Stella Werner wollte die neue Chefin im Rathaus werden. Insgesamt vier Männer und zwei Frauen stellten sich der Bürgermeisterwahl in Xanten. Neben Stella Werner waren dies Valérie Petit (FBI), Thomas Görtz (CDU), Olaf Finke (SPD) und die beiden parteilosen Kandidaten Rainer Groß und Andreas Luschgy.

Die Grünen Rheinberg benannten den ersten Kandidaten

Ebenfalls im Februar eröffneten die Grünen in Rheinberg das Rennen um das Bürgermeisteramt. Sie waren die erste Partei in Rheinberg, die konkret eine Person benannt hatte, die bei der Kommunalwahl im Herbst antreten sollte. Dietmar Heyde wurde zum Kandidaten gewählt. „Es ist eine sinnvolle Entscheidung, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, weil die Grünen immer mehr Anklang finden und weil wir auch in Rheinberg vor gewaltigen Aufgaben in den nächsten Jahren stehen“, erklärte Ortsverbandssprecher Peter Mokros damals.

Die Rheinberger FDP stellte nach 21 Jahren wieder einen eigenen Kandidaten auf. Rainer Mull wollte an die Spitze des Stadthauses kommen. Für Die PARTEI trat Renan Cengiz an, er bereicherte den Wahlkampf mit einigen satirischen Einlagen, ritt unter anderem auf einem Holzpferd zum Stadthaus.

Die SPD schickte nach dem überraschenden Tod ihres designierten Kandidaten Ulrich Rühl niemanden mehr ins Rennen. Im Juni brach dann die CDU ihr Schweigen. Einen Kandidaten aus den eigenen Reihen hatten die Christdemokraten nicht, sie haben aber die Wahl des amtierenden parteilosen Bürgermeisters Frank Tatzel empfohlen. Dieser trat nach seiner ersten Amtszeit erneut an.

13. Septemeber: Tag der Entscheidungen

Am 13. September war es dann soweit: Der Tag der Entscheidungen stand an. Besonders Heiko Schmidt hatte Grund zur Freude. Die Sonsbecker wählten ihn mit überzeugenden 76 Prozent erneut zum Bürgermeister. Thomas Ahls in Alpen konnte mit 55 Prozent knapp eine Stichwahl verhindern. Auch Thomas Görtz in Xanten musste lange zittern. Auch er umging mit einem Ergebnis von rund 51 Prozent nur äußerst knapp eine Stichwahl. Dieser mussten sich Frank Tatzel und Dietmar Heyde hingegen stellen. In Rheinberg zeichnete sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem amtierenden Bürgermeister und dem grünen Herausforderer ab. Weniger als 100 Stimmen trennten die beiden nach der Wahl am 13. September.

Es ging also in die Stichwahl. Und da triumphierte Heyde. Er holte insgesamt 59,15 Prozent der Stimmen und gewann somit mit einem Vorsprung von fast 20 Prozent „Es ist unglaublich, mir fehlen wirklich die Worte. Ich habe gehofft, dass es eng wird, aber mit solchen Dimensionen habe ich nicht gerechnet“, sagte Heyde nach der Wahl. Dietmar Heyde wurde der erste grüne Bürgermeister im gesamten Kreis Wesel. Zwei seiner Wahlversprechen setzte er bereits in den ersten Wochen seiner Amtszeit um: Er richtete eine Bürgersprechsunde ein und will die Verwaltung umstrukturieren. Der Rat hat ihm im Dezember dafür grünes Licht gegeben.