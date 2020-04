Krähen rauben Anwohnern in Rheinberg-Borth den letzten Nerv

Eigentlich zählt die Krähe zu den Singvögeln. Schwer vorstellbar, denn mit schönem Vogelgesang hat das Krächzen zugegeben nur wenig zu tun. Vor allem dann nicht, wenn gleich 15 Krähenpaare, plus deren Jungtiere gemeinsam „singen“.

Dieses kostenlose Konzert raubt Sabine Janett und ihren Nachbarn im Wohngebiet Am Wiesenrain in Rheinberg-Borth so langsam den letzten Nerv. Die Krähen-Situation in Wallach, wo Anwohner unter dem Lärm und Dreck leiden, weil die Vögel 14 Nester in einem einzigen Baum gebaut haben (wir berichteten), kam Janett bekannt vor. Denn auf dem angrenzenden Spielplatz am Weidenweg haben gut 30 Krähen ihr Zuhause gefunden.

Lärm überschreitet den Grenzwert

„Es sind in den letzten sechs, sieben Jahren immer mehr geworden. Seitdem die Krähen aus Wesel-Büderich vergrämt wurden, haben sich hier noch weitere Paare angesiedelt“, erzählt die Bortherin. Aus lauter Verzweiflung haben sich die Anwohner im vergangenen Jahr an die Stadt gewandt. Diese hat eine Lärmmessung in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Der Lärm überschreite Tag und Nacht den zulässigen Grenzwert für Wohngebiete. Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung, damit die Bäume nach der Brutzeit zurückgeschnitten werden können oder die Nester umgesiedelt werden, wurde bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Wesel eingereicht, bis jetzt wurde dieser aber weder bewilligt, noch abgelehnt. „Somit haben wir weiterhin sehr kurze Nächte. Der Garten wird auch nur sehr selten genutzt“, sagt Sabine Janett. Die Hinterlassenschaften der Krähen verdrecken zunehmend auch den Spielplatz. „Das haben wir der Stadt auch mitgeteilt und als Antwort gesagt bekommen, dass dieser groß genug sei und Kinder auch in anderen Ecken spielen könnten“, so Janett.

Autos und Gehweg voller Krähenkot

Der angrenzende Gehweg, Gartenzäune und die Autos sind ebenfalls voller Krähenkot. „Wenn man wüsste, es ändert sich in Zukunft etwas, dann hätte man ein besseres Gefühl. So wirkt es einfach aussichtslos.“ Derweil gibt es Neuigkeiten in Sachen Krähe aus Xanten. Bürgermeister Thomas Görtz bekräftigt, dass die Stadt etwas gegen die Krähen in der Innenstadt unternehmen will. Sie werde weiter auf eine Lösung des Problems drängen, versichert Görtz in einem Schreiben an den Antiquar Wilhelm Müllers, das der Redaktion vorliegt. Darin umreißt Görtz, wie eine Lösung aussehen könnte und woran sie bisher gescheitert ist. Das Schreiben ist eine Antwort auf Müllers‘ offenen Brief, in dem dieser auf den Krähenkot in der Innenstadt hingewiesen hatte. „Die Problematik um die im Innenstadtbereich anwachsende Krähenpopulationen ist im Hause leider seit längerem bekannt“, schreibt Görtz. Seit drei Jahren sei die Stadt energisch darum bemüht, nicht nur die dauerhaften Verunreinigungen durch den Vogelkot, sondern auch die anhaltende Lärmbelästigung einzudämmen. Die im Moment außerordentlich hohe Verschmutzung durch Krähenkot sei eine Folge der Trockenheit. „Durch die eigentlich üblichen Niederschläge würde sich der aktuelle Verschmutzungsgrad enorm verringern.“

Das Problem könne generell nur gelöst werden, wenn die Vögel umgesiedelt würden, fordert Müllers. Es sei jedoch „außerordentlich schwierig“, etwas gegen die Krähen zu unternehmen, antwortet Görtz. Der Vogel stehe in der EU unter Schutz. Schon mehrfach habe die Stadt zum Kreis Wesel Kontakt aufgenommen. „Leider bisher erfolglos.“ Zum Beispiel habe die Stadt die Bäume außerhalb der Brut- und Nistzeit zurückschneiden wollen, damit die Vögel dort nicht mehr nisten. Aber das sei von der Unteren Naturschutzbehörde abgelehnt worden. Dennoch wolle es die Stadt weiter versuchen, kündigt Görtz an.

Vergrämen mit Lautsprechern

Eine legitime Möglichkeit sei ein Vergrämen der Krähen, zum Beispiel durch das Anbringen von Lautsprechern, damit sie woanders nisten. Dies wird zurzeit in der Stadt Soest getestet. Aber auch diese Maßnahme müsse vom Kreis Wesel genehmigt werden und könne erst im Frühjahr 2021 außerhalb der Brut- und Nistzeiten erfolgen. Er hoffe aber, dass „möglichst zeitnah“ ein Ergebnis erreicht werde, schreibt Görtz.

Christian Chwallek, Sprecher des Naturschutzbundes (Nabu) Alpen und stellvertretender Landesvorsitzender des Nabu NRW, zeigt ebenfalls Verständnis für die Anwohner, die unter den Krähenkolonien leiden. „Ich ärgere mich natürlich auch darüber, wenn mein Auto mit Krähenkot verdreckt ist“, sagt er. Ob es in diesem Jahr mehr Krähen gebe, könne Chwallek nicht beurteilen. „Es sind viele subjektive Eindrücke und es gibt keine belastbaren Bestandszahlen.“

Der Naturschützer sieht aber auch „handgemachte Probleme durch den Menschen.“ Die Vögel würde es immer mehr in Richtung Innenstadt oder Wohngebiet ziehen, da sogenannte Koloniebäume zunehmend abgeholzt werden. Weil die Saatkrähe eine geschützte Art ist, habe man nur wenig Handlungsspielraum, um etwas gegen sie zu unternehmen – in der jetzigen Brutsaison dürfe man dies sowieso nicht. Chwallek appelliert, keine „Kirchturmpolitik“ zu führen. „Man kann die Nester zwar umsiedeln, aber es gibt keine Garantie dafür, dass die Krähe der Innenstadt dann fernbleibt. Man kann es nicht beeinflussen, wo sich die Vögel ansiedeln. Die Natur ist eben nicht planbar.“