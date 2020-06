Leidige Debatte um Schul-Laptops in Rheinberg ist beendet

Sie sprachen von einem „Skandal“, dass sich die Verwaltung Laptops der Grundschulen Millingen und Orsoy ausgeliehen und den Mitarbeitern des Rheinberger Stadthauses fürs Homeoffice während der Corona-Krise zur Verfügung gestellt hatte. Im ersten Schulausschuss nach der Corona-Pause ruderte die SPD, die den Vorwurf Anfang Mai äußerte, dann aber ganz schön zurück. „Unser Vorstoß war nie gegen die Schulleiter und auch nicht gegen die Mitarbeiter der Verwaltung gerichtet, die die Rechner nutzten“, sagte Philipp Richter (SPD). Ihm und seinen Partei-Kollegen gehe es darum, die „Wogen zu glätten.“ Generell begrüße die SPD nämlich die Arbeit im Homeoffice. Im Ausschuss, der am Donnerstagabend in der Stadthalle tagte, bat die SPD dennoch um Klärung und forderten die sofortige Rückgabe der Geräte an die Schulen.

Die Verwaltung reagierte mit einer Stellungnahme und betonte, dass jegliche Entscheidung über die Nutzung der Laptops mit den Schulen abgesprochen gewesen sei. Mit Beginn der Corona-Krise sei es der Verwaltungsführung ein vordergründiges Anliegen gewesen, die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung aufrecht zu erhalten. Mitarbeiter wurden teilweise ins Homeoffice geschickt, um im Falle einer Infektion eines Mitarbeiters, den Verwaltungsbetrieb weiterführen zu können.

FDP: „Es war eine gute Lösung“

Genau dieses Vorgehen lobte die FDP. „Es war eine gute Lösung, damit die Verwaltung eigenständig weiterarbeiten kann“, betonte Herbert Becker. „Da haben Sie ja noch einmal die Kurve bekommen“, kommentierte CDU-Fraktionschef Erich Weisser Richters Rückzieher. Er sei über die Presseoffensive entsetzt gewesen. „Die Verwaltung hat es geschafft, den Betrieb schnell aufrecht zu erhalten und bekommt dafür dann eine Rüge. Dafür habe ich kein Verständnis.“

Auch Marcus Padtberg, Schulleiter des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums, schloss sich seinen Vorrednern an. „Sie sprechen jetzt von Krisenkommunikation“, sagte Padtberg in Richtung SPD. „In dieser Angelegenheit wären wir Schulleiter doch der erste Ansprechpartner gewesen, aber keiner von uns wurde angesprochen“, kritisierte er. Der Vorwurf, dass Laptops in den Schulen einfach so enteignet werden könne, sei ein Schlag ins Gesicht für die Schulleiter gewesen. Sobald die Schulen die Geräte wieder im Unterricht einsetzen dürfen, werden sie den Schulen auch wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen. An die Diskussion wurde nun ein Haken gesetzt. Herbert Becker fasste es zusammen: „Ende gut, alles gut.“ Einig waren sich in einem Punkt alle Fraktionen: Die Anschaffung zusätzlicher Laptops soll nun weiterverfolgt werden.