Mit Mundschutz zum Einkauf in Rheinberg

Rheinberg. In Rheinberg halten sich die Menschen beim Einkaufen oder in den Bussen an die seit gestern vorgeschriebene Maskenpflicht. Ein Rundgang.

Bevor sich der kleine Junge ein Eis kaufen durfte, legten er und seine Mutter einen Mundschutz an. Dann ging es rein in die Eisdiele. Die Verkäufer trugen ebenfalls eine Maske, die Mund und Nase bedeckt.

Zwei Kugeln gab’s im Becher, eingepackt in Papier. Doch bevor das Eis in gebührendem Abstand zum Laden ausgepackt und gegessen werden konnte, musste die Maske erst einmal wieder runter. Wer im Schuhhaus Tervooren, in der Parfümerie Balster oder eben in der Eisdiele ein Eis kaufen möchte, der hat ohne Mundschutz derzeit keine Chance mehr dazu. Seit gestern gilt auch in NRW eine Maskenpflicht in Geschäften sowie in Bussen und Bahnen. „Benutzen Sie während des Einkaufes eine Maske oder einen Schal. Decken Sie damit Nase und Mund ab“, steht auf einem Hinweisschild im Schaufenster der Buchhandlung Schiffer. Auch dort gilt: Zutritt nur mit entsprechendem Mundschutz.

Die Rheinberger schienen darauf aber gut vorbereitet. Wer keine professionelle Maske hat, kann sich zwar auch ein Tuch oder einen Schal umbinden, das taten aber die wenigstens. Die meisten Menschen waren gestern Vormittag mit einer klassischen OP-Maske oder einer Stoffmaske in der Fußgängerzone unterwegs. Viel los war aber nicht. „Es ist schon etwas ungewohnt, jetzt einen Mundschutz zu tragen, aber wenn das hilft, dann ist das sicherlich eine gute Maßnahme, um das Corona-Virus einzudämmen“, sagte ein Rheinberger Passant. So wie er, haben die meisten, die in der Innenstadt unterwegs waren, die Maske auch im Freien nicht abgelegt, obwohl die Vorschrift das Tragen der Maske zunächst nur in Geschäften oder im öffentlichen Personennahverkehr vorsieht.

Beim Betreten des Busses

Apropos Busse und Bahnen: Wer mit dem Bus in Rheinberg unterwegs war, dem begegneten ebenfalls gestern nur Menschen mit Mund-Nasen-Schutz. Anstandslos wurden die Masken beim Betreten des Busses angelegt. Ebenfalls wurde die Maskenpflicht als Selbstverständlichkeit beim Einkaufen im Supermarkt gesehen. Im Rheinberger Edeka-Markt sah man beispielsweise niemanden ohne Mundschutz. Dass sich die Kunden bereits am ersten Tag der Maskenpflicht vorbildlich an diese halten, stellte auch Marion Hollmann, Filialleiterin der Parfümerie Balster, fest. „Alle betreten nur mit Mundschutz unser Geschäft. In einer Kleinstadt wie Rheinberg funktioniert die Umsetzung glaube ich auch ganz gut“, sagte sie. Im Eingangsbereich der Parfümerie steht Desinfektionsmittel und weitere Masken zum Kauf bereit. Die Mitarbeiter beraten die Kunden ebenfalls nur mit Mund-Nasen-Schutz. „Als wir in der letzten Woche wieder öffnen durften, haben wir schon einen Mundschutz getragen. Das vermittelt unseren Kunden auch ein Gefühl von Sicherheit, wenn sie sehen, dass wir sie schützen wollen.“