Neue Tagespflege für normalen Alltag

Rheinberg Im früheren Kindergarten St. Anna werden ab sofort Senioren tagsüber betreut – von drei Pflegefachkräften und einer Alltagsbegleiterin

Wo früher Kinder gespielt haben, treffen sich heute ältere Menschen zum Beisammensein. Der Caritasverband Moers-Xanten hat im alten St.-Anna-Kindergarten an der Kirche eine Tagespflegeeinrichtung eröffnet. Bis zu 15 Menschen werden dort künftig an fünf Tagen der Woche von 8 bis 17 Uhr betreut. Zum Team gehören drei examinierte Pflegefachkräfte und eine Alltagsbegleiterin.

Zur Feier des Tages gibt es einen Apfelkuchen. Vom Betreuerteam und den ersten drei Besuchern selbst gebacken. „Wir werden gleich damit beginnen, die Äpfel zu schälen“, freut sich Christina Heyer, da unterhalten sich die Gäste noch angeregt am Frühstückstisch. Damit erläutert die neue Teamleiterin der Tagespflege St. Anna gleich das Konzept der Einrichtung: Die Gäste sollen einen normalen, aktiven Alltag erleben – mit allem, was dazugehört. Wie eine feste Tagesstruktur. „So starten wir mit einem gemeinsamen Frühstück“, berichtet Heyer. Eine Zeitungsrunde, Bewegungsübungen, Spiele, Kochen oder Backen ergänzen das Angebot. Dabei heißt es: Alles kann, nichts muss. „Wenn sich etwa drei Herren lieber zur Skatrunde zusammensetzen oder werkeln möchten, ist das natürlich möglich“, so Thomas Kegler, Leiter des Fachbereichs Ambulante und Stationäre Altenhilfe beim Caritasverband Moers-Xanten.

Finanziert über die Pflegeversicherung

Mit der neuen Einrichtung bietet der Caritasverband nun neben Sonsbeck und Kamp-Lintfort die dritte Tagespflege an. Sie bietet Menschen, die einsam sind, ebenso Abwechslung im Alltag wie pflegenden Angehörigen eine persönliche Auszeit. Finanziert wird dies über die Pflegeversicherung.

Vor anderthalb Jahren hatte die Caritas mit dem Umbau des Ende der 1960er Jahre errichteten Gebäudes begonnen. Eine halbe Million Euro wurden in die Renovierung und Modernisierung investiert, so Kegler. Auf 280 Quadratmetern finden sich ein großer Gemeinschaftsraum mit Küche, ein Therapie- und ein Ruheraum, ein barrierefreies Duschbad und entsprechende Toiletten sowie eine Garderobe. „Wir sind nicht ganz fertig“, so Kegler. In den kommenden Wochen werden noch Sonnenschutz, Markisen, Verdunklungslamellen und Sichtschutzfolien für Fenster angebracht. Auch die Farbgestaltung der Räume werde noch überdacht, denn derzeit sind die Wände ausschließlich weiß gestrichen.

Dass die Tagespflege ausgerechnet im zweiten Lockdown der Corona-Pandemie den Betrieb aufnehmen würde, konnte niemand ahnen. „Der Bedarf ist da, es kommen jeden Tag Anfragen rein“, bestätigt die Leiterin Christina Heyer. Auch die Sonsbecker Einrichtung, die vor zwei Jahren an den Start gegangen war, sei innerhalb von sechs Monaten ausgelastet gewesen. Doch die Corona-Krise mit den aktuell strengen Kontaktbeschränkungen mache eine Prognose schwierig. „Da können wir nicht in die Glaskugel schauen“, sagt Thomas Kegler.

Wo es in Rheinberg Tagespflegeplätze gibt

Pflegezentrum am Wiesenhof: Tagespflege mit 18 Plätzen. Seit Mitte 2020 sind nur Kleingruppen zulässig: halbe Kapazität, maximal neun Personen pro Tag. Die Tagespflege ist coronabedingt noch bis zum 8. Januar geschlossen. Die Nachfrage sei nach wie vor groß.

Pflegezentrum Millinger Höfe: Es hat die für Januar geplante Eröffnung der Tagespflege mit zwölf Plätzen wegen Corona verschoben. Der Start soll nun am 1. März sein.

Altenpflegeheim Kattewall: In der Einrichtung an der Orsoyer Straße gibt es keine Tagespflege.

St.-Thekla-Haus: Das Haus am Stadtpark hat keine Tagespflege. Der Träger, die St.-Josef-Krankenhaus-Gesellschaft Moers, betreibt allerdings eine in Moers.

Evangelisches Alten- und Pflegeheim Orsoy: Die Einrichtung am Ostwall hat keine Tagespflege.