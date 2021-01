Neuer Rheinberger Bürgermeister erbt alte Probleme

Rheinberg. Dietmar Heyde, Chef der Rheinberger Verwaltung, ist nun seit rund drei Monaten im Amt. Er rechnet mit schmerzvollen Einschnitten

Drei Monate ist es nun her, dass Dietmar Heyde erstmals an seinem neuen Arbeitsplatz im Stadthaus Platz genommen hat. Neues Büro, neuer Rechner, neuer Schreibtisch, neue Sekretärin, neue Kollegen und natürlich: viele neue Aufgaben. Für den bald 57-jährigen Millinger hat sich eine Menge geändert. Manches kannte er schon aus seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer eines Sozialverbands. Er habe immer viel gearbeitet, so der grüne Bürgermeister. „Aber jetzt ist noch mal was obendrauf gekommen. Elf, zwölf, 13 oder manchmal auch 14 Stunden pro Tag sind normal.“ Und das in der Corona-Zeit, wo es kaum politische Sitzungen, keinen Karneval oder sonstige Veranstaltungen gibt, zu denen ein Bürgermeister gerne begrüßt wird.

Für ihn sei der neue Posten der Einstieg „in eine andere Welt, eine andere Kultur“ gewesen, räumt Dietmar Heyde ein. „Ich bin gut gelandet, erlebe viel Kollegialität nicht nur hier im Haus, sondern auch bei meinen Kollegen in den Nachbarkommunen. In Xanten, Alpen und Sonsbeck ebenso wie in den Wir4-Städten Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn und auch auf Kreisebene.“

Was sich besonders in seinem Leben verändert habe seit November? „Mich kennen jetzt viel mehr Leute in Rheinberg. Man wird schon sehr oft angesprochen, wenn man durch die Stadt läuft. Und ich habe es jetzt mit deutlich mehr Themen zu tun als vorher, als ich noch Kommunalpolitiker war.“ Unendlich viele Gespräche und Antrittsbesuche, viele davon corona-bedingt per Videokonferenz, hat der dreifache Vater hinter sich. Es sei ihm wichtig, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen, die irgendwie in Rheinberg relevant sind. Unternehmer zum Beispiel.

Geht es in den Gesprächen manchmal auch um die große, weite Welt, so kann Heyde stets sicher sein, am Freitagnachmittag oder -abend geerdet ins Wochenende zu gehen. Denn freitags ist der Tag der Bürgersprechstunden. Da höre er Volkes Stimme, da werde er mit den Themen konfrontiert, die den Menschen wichtig seien „und die deshalb auch mir und meinen Kollegen in der Verwaltung wichtig sein müssen“, betont er. Da geht es dann um verwilderte Grünanlagen oder ungepflegte Spazierwege. Heyde: „Ich kann nicht alle Probleme sofort lösen, aber ich kann manchmal mit einem Telefonat Schärfe raus nehmen und sagen: Wir versuchen es. Das hilft oft ein Stück weiter.“

Bevor er Bürgermeister geworden ist, hat der Borussia-Mönchengladbach-Fan elf Jahre im Rat gesessen. Und hat die Dinge durch die Brille des Kommunalpolitikers betrachtet. „Jetzt habe ich eine andere Perspektive und muss mir oft eingestehen, dass man vieles auch anders sehen kann“, so der erste Bürger der Stadt.

Ein Beispiel: der Haushalt. Das Geld ist knapp, die Zeiten sind hart, im März soll der Stadtrat den Haushalt verabschieden. Kämmerin Iris Itgenshorst hat ihre gefürchtete Giftliste schon an die Fraktionen verteilt. So wie Fünfer auf einem Schulzeugnis stehen da Posten, die gestrichen oder gekürzt werden sollen, um einen ausgeglichenen Haushalt hinzukriegen. Der Bürgermeister weiß: Das werden schmerzhafte Einschnitte, das wird ein zähes Ringen um viele Positionen und die Rettung mancher für die Politik wichtiger Prestigeprojekte. „Aber was sollen wir machen?“, so Heyde. „Wir müssen der Politik eine Sparliste vorlegen. Und da wir kaum noch Stellschrauben haben, an denen wir drehen könnten, geht es oftmals um freiwillige Leistungen.“ Um Dinge also, die sich eine Stadt leisten kann, aber nicht muss.

Vieles ist dabei, für das Dietmar Heyde als Politiker gekämpft hat, aus den Bereichen Sport, Soziales oder Schule. So wird es im Sport um die Kürzung der Betriebskostenzuschüsse an Vereine gehen sowie um die Freistellung von Kita-Beiträgen und um den möglichen Wegfall von Inklusionshelfer-Stellen an Schulen. Dinge, die den Grünen sehr wichtig sind. „Mir tut das in der Seele weh“, beschreibt Heyde seinen Gemütszustand. „Aber wir müssen den Hebel irgendwo ansetzen. Und weil der Rat ein Teil der Verwaltung ist, müssen wir diese Diskussionen um Einsparungen und Streichungen auch gemeinsam führen.“

Momentan sehe es so aus, dass Rheinberg vorerst am Haushaltssicherungskonzept vorbeikommen könnte. Weil es die Möglichkeit gibt, auf ein Sonderhaushaltspaket zurückzugreifen. So könnte das finanzielle Defizit bis 2023/2024 zumindest abgeschwächt werden. Heyde: „Aber was kommt danach? Wenn wir auf 50 Jahre abschreiben, belasten wir unsere Kinder und Enkelkinder.“ Ein Problem sei, dass sich die Beratung des Haushalts vom Rat weg auf den Haupt- und Finanzausschuss konzentrieren werde. Nicht glücklich, aber momentan nicht anders zu machen, glaubt der Verwaltungschef.

So verschiebt sich mancher Blickwinkel im Leben des Bürgermeisters. Auch der auf seine eigene Partei. Er nimmt nur noch hin und wieder an Fraktionssitzungen teil. Eine gewisse Distanz zwischen Bürgermeister und Fraktion sei wichtig, so Heyde, der einen Punkt ganz oben ansiedelt: die Verbesserung der Kommunikationskultur, das Verhältnis von Verwaltung und Politik, von Verwaltung und Bürgern, von Verwaltungsmitarbeitern untereinander. Dietmar Heyde: „Daran müssen wir arbeiten.“