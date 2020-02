Ossenberger Wochenmarkt: Aktionstage sollen Aus verhindern

Immer weniger Händler bieten auf dem Ossenberger Markt ihre Produkte an. Das soll sich ändern: In den kommenden Tagen stehen mehrere Termine an.

Rheinberg. So manch ein Rheinberger blickte in der Vergangenheit sicherlich etwas neidisch nach Ossenberg. Denn im Vergleich zum Wochenmarkt in der Innenstadt, der wegen des Angebotes immer mal wieder in der Kritik steht, schien es in dem kleinen Ortsteil wunderbar zu laufen. Vor knapp zwei Jahren wurde der Markt auf dem Dorfplatz von Donnerstag auf Samstag verlegt.

Auf Initiative des Heimatvereins Herrlichkeit wurden neue Marktbeschicker gewonnen. Nun droht dem Wochenmarkt vielleicht aber doch das Aus. Eine logische Konsequenz, wie der Ossenberger Carsten Kämmerer findet, denn gerade zum Ende des letzten Jahres habe der Zulauf stark nachgelassen, bedauert er. Nicht zuletzt, weil Peter Schmidt mit seiner Suppenküche den Markt aus Altersgründen vor wenigen Monaten verlassen hat.

Borgmann: „Das wäre das Ende des Wochenmarktes“

Zwei, alle 14 Tage drei Händler, stehen momentan auf dem Wochenmarkt. Andreas Borgmann bietet Obst, Gemüse und Eier an, Ralf Marquardt verkauft Pflanzen und Dekoartikel. Jeden zweiten Samstag gibt es noch einen Stand mit Textilien. Kämmerer: „Wenn die Kunden nicht kommen, dann lohnt es sich für die Markthändler auch nicht mehr. Das wäre das Ende des Wochenmarktes.“

Der Ur-Ossenberger möchte das verhindern – auch, weil es in Ossenberg keinen Nahversorger gibt. „Vor allem viele ältere Leute sind auf den Wochenmarkt angewiesen, auf dem sie alle Grundnahrungsmittel bekommen.“ In einer Nacht, in der Kämmerer nicht schlafen konnte – so entstand auch seine Idee, ein Maskottchenrennen im vergangenen Jahr zu organisieren – kam ihm ein Einfall. Sonderaktionen müssen her, um wieder mehr Kunden anzulocken.

Erster karnevalistischer Wochenmarkt steht an

Und so findet am kommenden Samstag, 22. Februar, der erste karnevalistische Wochenmarkt, von 8 bis ausnahmsweise 13 Uhr, in Ossenberg statt. Die Markthändler kommen kostümiert, Clown Oli bastelt Luftballonfiguren. Zum ersten Mal auf dem Wochenmarkt wird „Uns Frittenbüdche“ sein, die Pommes, Currywurst, Bratwurst, Thüringer, Bami und Fleischrolle im Angebot hat. Betreiber des Imbisses ist ein junges Paar aus Mönchengladbach, das von Carsten Kämmerer übers Internet angeschrieben wurde.

„Sie kommen insgesamt sechs Wochen probeweise. Sollte es für sie lukrativ sein, bleiben sie uns vielleicht auf dem Wochenmarkt erhalten“, erklärt Kämmerer. Mit dabei ist auch die Büdericher Brauerei Walter Bräu mit verschiedenen Biersorten und alkoholfreien Getränken. Franziska Heuvel von der Imkerei „Zur fleißigen Biene“ wird Honig und Bienenwachskerzen verkaufen.

Tanzgarde backt Waffeln und bietet Kinderschminken an

Fest zugesagt hat auch Gudrun Lehmann mit ihren Tupperware-Artikeln, die überdies gebrannte Mandeln im Angebot hat. Die Bäckerei Singh bietet verschiedene Berliner und Krapfen an.

Carsten Kämmerer kocht derzeit Marmeladen und den fruchtigen „Ossenberger Karnevalslikör“, den es ausschließlich an diesem Samstag zu kaufen gibt. Die Tanzgarde Red Angels des KAG Ossenberg werden Waffeln backen und ein Kinderschminken anbieten. Bei einem karnevalistischen Wochenmarkt darf der Besuch der Karnevalsprinzessin Susanne I. und der Kinderprinzessin Lena I. gegen 10 Uhr natürlich nicht fehlen.

Das weitere Programm am Wochenmarkt

Zu Ostern folgt am 4. April dann der österliche Wochenmarkt mit einem Besuch des Osterhasen. Am 26. September findet ein Erntedankmarkt mit einem ökumenischen Gottesdienst statt. Aber auch außerhalb dieser drei Aktionstage soll der Markt wieder mehr belebt werden. „Wir suchen händeringend nach weiteren Händlern“, betont Kämmerer. „Wir benötigen unbedingt einen Metzger, der den Mut hat, so einen kleinen Markt zu beschicken. Dann wären wir sehr gut aufgestellt.“

Wer Interesse hat, einen Stand auf dem Ossenberger Wochenmarkt zu betreiben, der kann sich mit Carsten Kämmerer telefonisch unter 0176/76675166 in Verbindung setzen.