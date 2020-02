Planung für weitere Baugebiete in Xanten forcieren

Xanten. Mit jedem Neubaugebiet, das die Stadt erschließen und vermarkten kann, reibt sich der Kämmerer als Hüter der Finanzen die Hände. Denn gerade in einem beliebten Wohnort wie Xanten stammt ein Großteil der Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken. Aber es ist schwieriger geworden, neues Bauland auszuweisen, die vorgeordneten Verfahren sind komplexer, „so dass sie leider einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagt Niklas Franke, Technischer Dezernent. Dennoch rechnet die Stadt auch künftig mit weiteren Einkünften aus dem Verkauf von Bauland. Die Grundlagen hierfür hat der Rat gelegt und grünes Licht für die Ausweisung von größeren und kleineren Neubaugebieten gegeben.

Marienbaum/Steingensstraße: Franke geht hier von etwa 25 bis 30 Grundstücken aus. Nach Klärung noch offener Punkte wie den vorhandenen Waldbestand und nach Zustimmung der Regionalplanung werden die erforderlichen Fachgutachten vergeben. Das sind unter anderem Untersuchungen zur Archäologie sowie Boden- und Versickerungsgutachten. Das gesamte Verfahren kann sich noch über das ganze Jahr hinziehen. Immerhin ist inzwischen das Grundstück für die Anbindung des Neubaugebiets an die Bundesstraße B 57 erworben.

Vynen/Op den Hammel: Bei ersten Arbeiten im Neubaugebiet sind unvermutet bedeutsame Funde aus der Eisenzeit ans Tageslicht gekommen. „Deren Bedeutung und Umgang muss zunächst mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland geklärt werden“, erläutert Franke. Dazu kommt, dass sich aktuell insbesondere die Entwässerung – und dabei unter anderem der Umgang mit Niederschlägen – sehr schwierig gestaltet. Zwar besteht die Idee, das Wasser ortsnah in die Vynnsche Ley einzuleiten. „Dazu müssen aber noch Abstimmungen erfolgen.“ Ein Gutachten ist in Arbeit. Darüber hinaus wäre für einen Entwässerungsgraben noch Grund­erwerb erforderlich. Erst nach Klärung der noch offenen Punkte kann der Bebauungsplanentwurf, der 15 bis 20 Grundstücke vorsieht, fertiggestellt werden. Franke: „Wir gehen aktuell davon aus, dass das Bauleitplanverfahren bis Mitte dieses Jahres abgeschlossen werden und danach die Baureifmachung und Vermarktung erfolgen kann.“

Mitte/Landwehr: Demnächst neu hinzukommen wird ein etwa ein Hektar großer Streifen an Landwehr/Am Heeser Wald. Vorgesehen ist eine Erweiterung des Neubaugebiets in Richtung Trajanring und Sonsbeck. Bürgermeister Thomas Görtz ist optimistisch, dass die Vermarktung erneut auf reges Interesse stoßen wird. „Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, sagte er im Bezirksausschuss. Aus der Erfahrung heraus seien die Angebote eher überzeichnet. Die Planungen laufen allerdings erst an, so dass noch keine weiteren Angaben zur Anzahl der Grundstücke, ihren Größen und zum Quadratmeterpreis gemacht werden können.

Mitte/Philipp-Houben-Straße: Drei Grundstücke gehen hier demnächst in die Vermarktung. Nach erheblichen Problemen mit der dort erforderlichen Wasserhaltung und der DB Netz will die Stadt in Kürze mit den Erschließungsarbeiten beginnen.

Lüttingen/Dombogen: Nichts Neues gibt es vom nächsten Bauabschnitt für den Dombogen zu vermelden. „Leider fehlen hier immer noch wesentliche Schlüsselgrundstücke“, bedauert der Technische Dezernent.

Lüttingen/Lüttinger Straße: Dagegen ist das in der Nähe liegende Neubaugebiet an der Einmündung Lüttinger Straße/Zum Lüttinger Feld einen Schritt weiter. Fünf Wohneinheiten werden auf der Wiese entstehen. Ursprünglich hat die Stadt in verschiedenen Varianten unter anderem eine dichtere Bebauung vorgeschlagen. Doch nach zahlreichen Einwänden aus der Nachbarschaft wird nun mit der abgespeckten Version geplant. Das Datum für den Verkaufsstart der Grundstücke ist noch offen. Eine Vermarktung in diesem Jahr wäre denkbar, eventuell auch erst 2021.

Wardt/Am Meerend/Strohweg: Große Nachfrage gab es auch für die Grundstücke auf dem Gelände des früheren Nibelungenbads. „Alles ist entweder verkauft oder bereits reserviert“, erläutert Franke. Das freut, wie gesagt, auch den Kämmerer. Bei 24 Grundstücken zwischen 211 und 420 Quadratmetern sowie zwei Baugrundstücken für Mehrfamilienhäuser ist die städtische Offerte immerhin kein Pappenstiel.