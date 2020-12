Rheinberg: 228 Straßenlampen strahlen jetzt mit LED

Rheinberg. Die Stadt hat mit Unterstützung von Westenergie 228 Laternen mit LED-Leuchten ausgestattet. Das dient der Umwelt und spart Geld.

In vielen Straßen in mehreren Ortsteilen der Stadt Rheinberg leuchtet inzwischen ein neues, klimafreundliches und zugleich kostengünstiges Licht. In Kooperation mit dem Dienstleistungsbetrieb (DLB) hat die Stadt Rheinberg 228 alte Leuchtenköpfe von vorhandenen Straßenlaternen ausgewechselt. Im Rahmen des Förderprogramms „Kommunales Energie Konzept“ (KEK) wird die Stadt vom Energieversorger Westenergie unterstützt.

In den neuen Köpfen leuchten nun LED-Lampen. Das Kürzel LED steht für Licht emittierende Dioden. Durch ihre innovative Technik benötigen sie weniger Strom. Insgesamt wurden nach dieser Umrüstaktion in verschiedenen Ortsteilen des Stadtgebietes 228 konventionelle Leuchten gegen LED-Leuchten ausgewechselt. Das entspricht sechs Prozent des gesamten Leuchtenbestandes der Stadt. Durch die Umrüstaktion spart Rheinberg jährlich rund 20.000 kWh ein.

"Möglichst hohe Energieeinsparung bei verbesserter Lichtqualität"

„Die Auswahl der Leuchten erfolgte mit dem Ziel, mit jedem investierten Euro eine möglichst hohe Energieeinsparung bei verbesserter Lichtqualität zu erzielen“, erläuterte Omar Ibrahim, im Stadthaus zuständig für die Straßenbeleuchtung. Er ist zuversichtlich, dass die Umrüstung der Leuchten bei den Anwohnern gut ankommt.

Der niedrigere Energieverbrauch sei eindeutig ein Vorteil. Gleichzeitig sei die „Lichtausbeute“ der neuen Leuchten höher. „Dadurch wird nicht nur der Haushalt der Stadt entlastet, sondern zudem Teile des klimaschädlichen Gases CO2 in Höhe von rund elf Tonnen jährlich eingespart. Dies hilft dem Klimaschutz“, so Omar Ibrahim. „Zusätzlich ist die Ausleuchtung der Verkehrsflächen besser als vorher. Das wird von vielen Bürgern gelobt.“

Westenergie bietet allen ihren Partnerkommunen das KEK-Förderprogramm an. Es beinhaltet Lösungen und Produkte, mit denen sich Kommunen fit für die Energiezukunft machen. Die Umrüstung der Beleuchtung in Rheinberg hat Westenergie mit 70.000 Euro zu 100 Prozent gefördert. „Wir setzen als regionales Energieunternehmen auf diesem Weg gemeinsam mit den Kommunen Maßnahmen zur Energieeffizienz um“, sagte dazu Dirk Krämer, Kommunalmanager der Westenergie AG. Gefördert werden Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz, Energieeffizienz und Infrastruktur.