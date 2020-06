Rheinberg: Alltagsmenschen aus Beton sollen Corona trotzen

„Unsere Intention war es immer an der Ausstellung festzuhalten“, betont Norbert Nienhaus, Vorsitzender vom Förderverein des Stadtmarketing Rheinbergs. In vier Wochen beginnt die temporäre Kunstausstellung Alltagsmenschen. Die mehr als lebensgroßen Betonfiguren werden vom 9. Juli bis 8. November an ausgewählten Standorten in der Innenstadt und im Stadtpark zu sehen sein.

Das Stadtmarketing hat am Termin festgehalten

Trotz der Corona-Pandemie hält das Stadtmarketing bewusst an dem Termin fest. „Wir orientieren uns auch an der Landesgartenschau (Laga) in Kamp-Lintfort, die bekanntermaßen ihre Ausstellung bereits geöffnet hat“, erklärt Nienhaus. Zudem seien die Alltagsmenschen frei zugänglich und Abstände könnten problemlos eingehalten werden.

Die Künstlerin Christel Lechner mit einem ihrer zerstörten Alltagsmenschen aus Beton. Foto: Barbara Zabka

Pünktlich sind nun auch die Flyer zur Ausstellung in Rheinberg und Moers druckfrisch eingetroffen und auf der Laga ausgelegt. Neben den 30 Figuren in Rheinberg, werden 20 weitere in Moers zu sehen sein. In dem Flyer werden die Standorte der Betonfiguren in einem Lageplan nummeriert dargestellt, sodass die und Besucher gleichwohl auch die Altstadt von Rheinberg allumfassend kennenlernen. Jeder Skulptur beziehungsweise jeder Skulpturengruppe hat die Künstlerin Christel Lechner einen Namen gegeben. Dem Betrachter obliegt es, mit diesen Namen eine eigene Interpretation zu entwickeln.

Außerdem stehen auf dem Flyer die sechs Termine, an denen die Stadtführer Rheinbergs Rundgänge durch Lechners Ausstellung anbieten und Wissenswertes zur Stadtgeschichte erzählen. Dazu plant das Stadtmarketing weitere Veranstaltungen. „Wir werden schauen, was unter Corona-Auflagen möglich ist“, so Nienhaus. Auf der Homepage und unter Facebook soll während der Ausstellung regelmäßig auf aktuelle Veranstaltungen hingewiesen werden.

Der Flyer kann als PDF von der Homepage des Stadtmarketings Rheinberg unter www.stadtmarketing-rheinberg.de heruntergeladen werden. Er ist auch bei Niederrhein-Tourismus und vielen Tourismus-Informationen der Kommunen am Niederrhein erhältlich. Im Handel und der Gastronomie von Rheinberg liegt er ebenfalls aus. Keine Branche sei so hart von Corona getroffen, wie der Tourismus, berichtet Michael Rüscher von der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer. „Diese Aussage ist für das Stadtmarketing Rheinberg Ansporn und Anreiz zugleich, ein Event in Rheinberg zusammen mit Moers und auf der Laga anzubieten, das es trotz der widrigen Umstände ermöglicht, unter freiem Himmel die Menschen anzulocken“ so Norbert Nienhaus.

35 Prozent der Unternehmen im Gastgewerbe in Deutschland droht die Insolvenz

Laut einer Umfrage, die Rüscher erhoben hat, drohen 35 Prozent der Unternehmen im Gastgewerbe in Deutschland die Insolvenz, das ist doppelt so viel wie der Durchschnitt aller Branchen. Und auch Marc Weber vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Niederrhein fordert von den Städten, „Marketing für Sehenswürdigkeiten zu machen“. „Wir hoffen über einen Zeitraum von vier Monaten viele Besucher deswegen in die drei Städte zu locken. Dazu sollen dann auch die Flyer, die auf der Laga ausliegen, beitragen“, sagt er.

Die vier Alltagsmenschen, die auf der Laga und in der Kamp-Lintforter Innenstadt stehen, wurden bereits von der Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort abgekauft. Ab 8000 Euro ist eine Figur erhältlich. „Wir hoffen natürlich auch Sponsoren zu finden, die bereit sind eine oder mehrere Skulpturen abzukaufen, damit sie dann in Rheinberg stehen bleiben können“, sagt der Stadtmarketing-Vorsitzende Norbert Nienhaus.