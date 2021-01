Wie Rheinberg am Rhein zum Weltkulturerbe werden soll

Der Deich bei Orsoy mit der Promenade in winterlicher Anmutung, in dieser Woche fotografiert. Rheinberg ist durch die Lage am Rhein ein Kandidat für die Aufnahme in das Weltkulturerbe-Programm.

Rheinberg Eine Stiftung will die „Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ zum Unesco-Welterbe machen - dabei spielt auch Rheinberg eine Rolle.

Die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur setzt sich dafür ein, die „Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ in die Unesco-Welterbe-Liste einschreiben zu lassen. Dabei spielt auch Rheinberg eine Rolle. Schon 2014 hatte die deutsche Kultusministerkonferenz dem Land NRW empfohlen, diese Seite des Ruhrgebiets weiter zu erforschen, um das Projekt für die Aufnahme in die sogenannte deutsche Tentativliste (nationale Vorschlagliste für Kultur- und Naturdenkmäler) zu qualifizieren. Im Juni 2020 wurde Vertretern der betroffenen Kommunen des Kreises Wesel die Projektidee zu dem Welterbeprojekt im Kreishaus vorgestellt.

Bei der „Industriellen Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ geht es im weiteren Sinne um den Zeitraum von 1750 bis heute. Es entstand eine der dichtesten und bedeutendsten Industrieregionen der Welt. Die Landschaft sei ein beispielloses Zeugnis für die tiefgreifende Ära der Schwerindustrie in Kontinentaleuropa im großen Stil. Technologisch fortschrittliche Berg- und Hüttenwerke, das Abwassermanagementsystem der Emscher, das dichteste Verkehrsnetz in Europa und eine der weltweit größten Entwicklungen von industriebedingten Wohnsiedlungen – das alles soll sich in der Bewertung niederschlagen. „Die vielfältigen menschlichen Interaktionen mit der Umwelt haben die Landschaft radikal umgestaltet und sie irreversiblen Veränderungen unterworfen“, heißt es. Die Stadt Rheinberg ist mit dem Rhein als Element auf der Vorschlagliste vertreten.

Das Projekt setzt auf Vernetzung und Verbindung in der Region und dient der vorbildlichen Bewahrung und lebendigen Nutzung des industriellen Erbes. Die Ernennung zum Welterbe würde, so heißt es weiter, die Außenwirkung der Wirtschaft verbessern und die Identifikation der Menschen mit der Region erhöhen. Darüber hinaus würde es dem Tourismus dienen. Der Rheinberger Rat hat jetzt beschlossen, das Welterbe-Projekt, vertreten mit dem Rhein auf der Liste der Auswahlelemente, zu unterstützen.

Bereits im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität war das Thema besprochen worden. Josef Devers (CDU) empfahl damals, es positiv zu begleiten: „Für Rheinberg kann es unter Umständen wichtiger und wertvoller sein als man denkt.“ Mit der Fossa Eugeniana verfüge Rheinberg beispielsweise über einen ehemals wichtigen Handelskanal. Devers: „Damit haben wir ein Highlight.“ Die Stadt solle diesbezüglich mit Stadtarchivarin Sabine Sweetsir sprechen. Oftmals seien Projekte wie die Aufnahme in das Kulturerbe auch mit Fördergeldern verbunden, da sehe er eine Chance.

Timo Schmitz (FDP) gestand, dass er die Sache unter diesem Aspekt noch gar nicht betrachtet hatte. „Wenn die Stadt Rheinberg letztendlich etwas besser dabei wegkommt als ein Ort, an dem der Rhein vorbeifließt, wäre das gut“, sagte der Liberale.

Kritischere Töne schlug Ralf Winstroth von den Grünen an. „Rheinberg hat für den industriellen Wandel ganz schön geblutet“, gab er zu bedenken. Deponien, die Folgen des unterirdischen Abbaus von Kohle und Salz, Eingriffe in Natur durch den massiven Kiesabbau – das alles dürfe in dem Zusammenhang nicht vergessen werden. Er plädierte dafür, in dem Projekt deutlich zu machen, dass „nicht alles toll war, aber dass wir es doch einigermaßen in den Griff bekommen haben“.

Peter Tullius (SPD) hob in seiner Argumentation hervor, dass Rheinberg auch industrielle Aspekte zu bieten habe, „die andere nicht haben“: das Steinsalzwerk in Borth etwa oder den Underbergturm als Landmarke – „das müsste deutlich gemacht werden“.