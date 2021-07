Hochwasser: Die Hilfsbereitschaft in Rheinberg ist groß

Die Zerstörungen im Ahrtal in der Eifel sind erschreckend, viele Bürger in Rheinberg, Xanten, Alpen oder Sonsbeck wollen den betroffenen Menschen helfen.

Rheinberg/Kreis Wesel. Viele Menschen wollen den Betroffenen der Unwetter-Katastrophe helfen. Der Bestattet Bastian König aus Rheinberg ist einer von ihnen.

Während der Kreis Wesel von den Unwetterereignissen der letzten Woche weitgehend verschont geblieben ist, haben anderenorts viele Menschen durch die Überschwemmungen ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Die Folgen der Flutkatastrophe löst auch in Rheinberg und Umgebung Bestürzung aus. Gerade in den sozialen Medien häufen sich seit dem Wochenende die Spendenaktionen. Privatleute, aber auch Vereine und Unternehmen rufen dazu auf, Geld- und Sachspenden für die Betroffenen zu sammeln. Einer von ihnen: Bestatter Bastian König aus Rheinberg-Borth.

„Wir haben die Aktion bei einem anderen Unternehmen gesehen und uns gedacht, dass wir doch auch einen Aufruf starten könnten“, erzählt der Inhaber des gleichnamigen Bestattungsinstituts. König nahm also Kontakt mit dem Malteser-Hilfsdienst in Köln auf. „Das muss schließlich eine professionelle Organisation planen. Wir können und wollen nicht auf eigene Faust in die Hochwassergebiete fahren.“

„Es hat sich völlig anders entwickelt und wurde zu einem Selbstläufer.“

Am heutigen Montag und am kommenden Mittwoch, 21. Juli, öffnet der Bestatter sein Ladenlokal (Wallacher Straße 3 in Borth), jeweils von 16 bis 19 Uhr zur Entgegennahme von Spenden. In Absprache mit den Maltesern werden vor allem Decken, Babynahrung, gut erhaltene, saubere Kleidung sowie Reinigungsmittel und -Geräte wie Besen oder Lappen benötigt. Diesen Aufruf veröffentlichte König am vergangenen Freitag auf seiner Facebook-Seite. Was dann passiert ist, damit hätten König und sein Lebensgefährte und Mitarbeiter Frank Schäfer nicht gerechnet.

Organisiert in Rheinberg Hilfe: der Bestatter Bastian König. Foto: NRZ

„Als Bestatter haben wir ja zwei große Autos. Wir dachten, wir sammeln ein paar Sachen im Dorf und bringen diese zur Hilfsorganisation“, erklärt Schäfer. „Doch es hat sich völlig anders entwickelt und wurde zu einem Selbstläufer.“ In kürzester Zeit erreichten sie mit ihrem Beitrag mehr als 20.000 Menschen in dem sozialen Netzwerk. Die Bereitschaft, helfen zu wollen, ist groß. „Unsere Handys klingeln im Sekundentakt. Wir bekommen Anfragen aus Rheinberg, Wesel, Alpen und Moers.“

Bereits am Freitag und am Wochenende hätten ein paar Rheinberger die benötigten Spenden abgegeben. „Einige wollten sogar schon eine ganze Kinderzimmerausstattung spenden. Dafür ist es aber noch zu früh. Erstmal werden Sachen zum Schutz gebraucht“, so Schäfer. Der Platz könnte im Ladenlokal bei so vielen Spenden dennoch schnell eng werden.

„Wir sind von dieser Hilfsbereitschaft und dem Zusammenhalt einfach überwältigt.“

Bastian König hat daher schon bei der Löschgruppe der Feuerwehr in Borth angefragt, ob diese einen Teil des Gerätehauses zur Verfügung stellen könnte, damit die Sachen sortiert werden können. Um die Spenden gut zu verpacken, werden außerdem noch Kartons benötigt. Auch diese können heute und am Mittwoch im Bestattungsinstitut abgegeben werden. Die Malteser schicken dann einen Lkw vorbei, um die Hilfsgüter abzuholen.

„Wir sind von dieser Hilfsbereitschaft und dem Zusammenhalt einfach überwältigt. Sollte die Resonanz so gut bleiben, werden wir vielleicht einen oder zwei weitere Termine bekanntgeben“, sagt Frank Schäfer. Größere Mengen an Spenden werden vom Bestattungsinstitut auch abgeholt.

Anfragen und Infos beantworten Bastian König und Frank Schäfer telefonisch unter 02802/9467575.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rheinberg Xanten und Umland