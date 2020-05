Rheinberg: Muttertagsbesuch unter strengen Auflagen

Muttertag war ein Datum, das Andreas Heßeling, Geschäftsführer des Marienstifts Alpen, schon länger beschäftigte. Er hatte bereits im Gefühl, dass an diesem Tag die Besuchsverbote in Seniorenheimen eventuell gelockert werden könnten. So ist es schließlich auch gekommen: Ab dem morgigen Sonntag – am Muttertag – dürfen Angehörige die Bewohner in den Altenheimen wieder besuchen. Problemlos ist das nicht. Damit das Infektionsrisiko trotzdem so gering wie möglich bleibt, müssen die Einrichtungen Vorkehrungen treffen. Das hat die NRW-Landesregierung beschlossen.

„Wir haben es geschafft, das Haus wochenlang Corona-frei zu halten. Jetzt erhöht sich das Risiko natürlich schlagartig“, sagt Heßeling. Die Lage sei daher angespannt, aber trotzdem gut. Im Marienstift wurden Schutzmaßnahmen getroffen, damit die Besuche am Sonntag möglichst reibungslos klappen. Mit den Angehörigen wurden vorab Gespräche geführt, sie müssen im Marienstift weiterhin den Mindestabstand von 1,50 Meter zu den Bewohnern einhalten und die Hygienemaßnahmen beachten. Das Treffen findet auch nicht auf den Zimmern, sondern in separaten Räumen hinter einem Spuckschutz statt.

„Wir haben aber keine Zelte vor dem Haus aufbauen müssen. Wir richten die Räume mit Blumen und Kaffee her“, so der Geschäftsführer. Maximal 60 Besucher dürfen sich höchstens 30 Minuten im Altenheim aufhalten, dann sind die nächsten 60 dran. „Die meisten haben Verständnis für die festgelegten Zeiten, denn nur so schaffen wir es, dass alle Bewohner Besuch empfangen können.“ Sollten weniger Besucher als angemeldet kommen, dürften die anderen auch länger bleiben, betont Heßeling.

Treffen auf Termin-Basis

Auf Terminbasis erfolgt auch der Besuch im St. Thekla-Altenheim in Rheinberg. Die Angehörigen müssen sich vorab anmelden. „Wir möchten damit auch Staus vor dem Haus vermeiden“, erklärt Einrichtungsleiterin Ute Elsner. Eine Stunde dürfen sie die Bewohner ebenfalls in einem geschützten Bereich mit Abstandsregelung besuchen. Zuvor müssen die Angehörigen eine Selbstauskunft über ihren Gesundheitsstand ausfüllen und die Schutzverordnung lesen. Trotz aller Maßnahmen sieht Elsner die Öffnung der Altenheime kritisch. „Es ist zu früh. Warum hat man nicht bis Ende Mai gewartet?“, fragt sie sich. „Unsere Bewohner, die kognitiv dazu in der Lage sind, sagen, dass es die richtige Entscheidung bisher gewesen sei, sie abzuschotten. Kontakt konnten sie per Telefon und Videogespräch halten.“

Die Umsetzung der Lockerung sei zudem eine hohe psychische Belastung für die Pflegekräfte, sagt Elsner. Auch deshalb gebe es Unverständnis für die Aufhebung des Besuchsverbots. „Acht Wochen lang haben sich die Mitarbeiter bereits zu 150 Prozent an die Schutzvorkehrungen gehalten, um selbst nicht das Virus mit ins Haus zu bringen. Jetzt steigt die Gefahr.“ Der politische Beschluss, dass Besuche wieder möglich sind, gilt nur, wenn es keinen aktuellen Corona-Fall im Altenheim gibt.

In den letzten Wochen war das im Gerebernus-Haus in Sonsbeck nicht der Fall. „Weil es aktuell aber keine Infektion mehr gibt, sieht es so aus, dass ab Sonntag auch Besuch empfangen werden kann“, erklärt Esther Siebers, Pressesprecherin des Caritasverbandes Geldern, dem Träger der Sonsbecker Senioreneinrichtung. Die Entscheidung zur Lockerung der Besuchsregelung fiel am Mittwochabend. „Es ist ein ganz schöner Kraftakt, die Hygieneschutzbestimmungen bis Sonntag umzusetzen“, so Siebers. Die Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Tische sind mit Plexiglasscheiben getrennt und besucht werden darf sich nur draußen.

Wartezeiten möglich

„Zwei Seelen schlagen in meiner Brust“, sagt auch Susanne van Schayck, Leiterin der Seniorenresidenz Burg Winnenthal. „Auf der einen Seite freue ich mich, dass die soziale Isolation unserer Bewohner gelockert wird, andererseits bin ich in großer Sorge um das gesundheitliche Wohl unserer Bewohner.“ Dazu trägt der Termin bei, den die Landesregierung gewählt hat, um Besuche wieder zuzulassen. Viele Menschen wollten gerade an Muttertag ihre Angehörigen im Seniorenheim wieder besuchen, berichtet van Schayck. Sie befürchte deshalb einen Ansturm.

Ihr Appell: Die Menschen sollten abwägen, ob ihre Angehörigen von ihrem Besuch direkt am Sonntag wirklich profitierten oder ob auch ein Besuch an einem der folgenden Tage schön sein könne. „Je nach Andrang müssen sich die Besucher auf Wartezeiten einrichten“, sagt van Schayck. Wenn zu viele Menschen auf einmal kämen, könnten nicht alle Besuche an diesem Tag ermöglicht werden.