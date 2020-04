Rheinberg: Warum der Papst Solvay immer dankbar war

Rheinberg/Am Niederrhein. Gerade zu Ostern gibt es für Wallfahrtsrektor Gregor Kauling allen Grund, sich an Papst Johannes Paul II. zurückzuerinnern. Vor 15 Jahren war die Übertragung des „Urbi et Orbi“ am Ostersonntag vom Petersplatz der letzte öffentliche Auftritt des Papstes, der eine Woche später starb. Am 2. April, dem Todestag des Papstes, hatte Kauling daher in seiner Ansprache im „Zeitpunkt Trost“ im katholischen Fernsehsender EWTN daran erinnert. In wenigen Wochen wäre der Papst zudem 100 Jahre alt geworden. Das war der Anlass, eine Fahrt nach Polen zu organisieren, um dort Orte zu besuchen, die in enger Verbindung zum Papst standen. Doch wegen des Coronavirus ist die Reise abgesagt. „Wir haben aber fest vor, sie zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen“, sagt Kauling, für den Johannes Paul II. eine besondere Persönlichkeit war.

Eine Persönlichkeit, die auch enge Verbindungen zum Niederrhein hatte. So hätte die Reisegruppe in Krakau beispielsweise das Heiligtum der Barmherzigkeit besucht. Diese Kirche ist auf dem Gelände errichtet, auf dem der Papst in den 40er Jahren arbeiten musste. Die Deutschen hatten Polen besetzt und schlossen die Universität in Krakau, an der Karol Wojtyła studierte. Er entschied sich dazu, in den Solvay-Werken Krakau zu arbeiten. Auf diese Weise konnte er seine Deportation nach Deutschland verhindern. Denn wer keine Arbeit hatte, wurde von den Deutschen weggebracht.

Bei Minus-Temperaturen schuften

Wojtyla arbeitete zunächst im zur Firma gehörigen Steinbruch, später dann in der Fabrik. Die Arbeitskarte war für ihn eine Art Lebensversicherung und die Garantie, nicht in die Zwangsarbeit im Westen verschleppt zu werden. Er hatte sich hauptsächlich für die Nachtschicht einteilen lassen, um die Zeit für Studium und Gebet nutzen zu können. Seine Kollegen unterstützten ihn, arbeiteten oft für ihn mit, damit er schlafen oder studieren konnte. Es war eine harte Zeit, wie sein Freund Mieczyslaw Malinski in einem Buch über diese Zeit schrieb. Der spätere Papst habe seine Theologiestudien heimlich weiterbetrieben, während er im Arbeitsanzug und Holzpatinen bei Minus-Temperaturen bis zu 30 Grad schuften musste.

„Die Zeit bei Solvay hat ihn tief geprägt“, sagt Kauling. Die Arbeit dort sei für ihn eine tiefe menschliche Erfahrung gewesen. „Johannes Paul II. war Intellektueller, er hat Theaterwissenschaften studiert und polnische Literatur. Zu diesem Zeitpunkt wollte er Schauspieler werden, und die Begegnung mit den Arbeitern war für ihn zeitlebens prägend“, erläutert Kauling. Das habe auch Einfluss auf viele seiner Dokumente gehabt, etwa auf die Enzyklika über die Würde der menschlichen Arbeit.

„Ich halte es für eine Gnade Gottes, Arbeiter gewesen zu sein. Denn dies hat mir die Möglichkeit gegeben, den arbeitenden Menschen aus der Nähe kennenzulernen“, sagte der Papst 1992, als er das Solvay-Werk in Polen besuchte.

Den Kontakt gewahrt

Immer wieder hat Johannes Paul II. betont, wie dankbar er Solvay sei. Die Arbeit im Werk in Krakau habe ihm das Leben gerettet, denn damit habe er die Deportation nach Nazi-Deutschland verhindern können. Er habe seine Dankbarkeit auch gegenüber den Verantwortlichen von Solvay deutlich gemacht, heißt es in Unterlagen aus dem Archiv von Solvay. 1981 hat er von sich aus den Kontakt zur Solvay-Familie gesucht und diesen offensichtlich bewahrt. Im selben Jahr besuchte er auch das Solvay-Schwesterwerk im italienischen Rosignano. Auch hier suchte er den Kontakt zu den Arbeitern und aß gemeinsam mit ihnen in der Kantine zu Mittag, berichtet Solvay-Sprecherin Julia von Lehmden.

Kein Wunder also, dass es auch bei seinem Besuch 1987 in Deutschland zu Begegnungen mit Arbeitern aus dem Bergbau kam. Einmal bei der Heiligen Messe in Gelsenkirchen, aber auch bei der Laudes in Kevelaer. Hier hatte er Kontakt mit Arbeitern der Solvay-Werke aus Rheinberg. Gewissermaßen ein Gespräch unter ehemaligen Kollegen. „Die Arbeiter von Solvay überreichten dem Papst in Kevelaer eine Grubenlampe als Geschenk“, berichtet Werner Stalder. Das sei ein Zeichen der engen Verbundenheit gewesen, so der langjährige Pressesprecher des Karl-Leisner-Kreises.

Der Steigerstab wurde überreicht

Wegen dieser besonderen Verbindung von Johannes Paul II. zu Bergbau und Solvay entstand auch die Idee, dem Heiligen Vater anlässlich der Seligsprechung von Karl Leisner einen Steigerstab als Geschenk des Bistums Münster zu überreichen. Werner Stalder holte den Stab in Rheinberg ab, den die Werksleitung von Solvay gespendet hatte. Mit dem Geschenk in einem großen weißen Karton reiste Stalder 1996 nach Berlin, wo die Seligsprechung im Olympiastadion stattfand. Schmunzelnd erinnert sich Stalder noch heute daran, wie er den großen Karton durch Berlin schleppte und der Papst beinahe auf das Geschenk verzichten musste. Die Sicherheitsleute ließen Stalder nämlich erst nach einiger Zeit mit dem Stab in das Stadion. Hier konnte er dann schließlich während der Feier den Steigerstab an Johannes Paul II. überreichen.