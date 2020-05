Rheinberger Bäckerei: Hier steht niemand im Regen

Rheinberg. Rolf Bergmann lässt keinen seiner Kunden im Regen stehen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Der Rheinberger Bäckermeister stellt seinen Kunden derzeit Regenschirme zur Verfügung, damit diese beim Schlangestehen vor dem Ladenlokal nicht nass werden oder in der prallen Sonne stehen müssen. Denn aufgrund behördlicher Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus kann derzeit immer nur ein Kunde in den Geschäftsräumen an der Xantener Straße 47 bedient werden.

Doch wo hat der 54-Jährige die sechs Schirme überhaupt her? Schließlich hatten doch alle nicht systemrelevanten Geschäfte bis vor wenigen Tagen geschlossen? „Im Internet bestellt“, gibt Bergmann, der die Schirme außen an der Fassade seines Geschäfts befestigt, mit einem Schmunzeln im Gesicht zu. So kann nun jeder Kunde bei Bedarf zugreifen. Kundenservice nach Corona-Art.

Vorteil für Kunden und Personal

Außergewöhnliche Situationen erfordern schnelle und findige Lösungen, damit der Geschäftsbetrieb ebenso kundenorientiert wie effizient weiterlaufen kann. Deshalb hat Bergmann auch den Fensterverkauf in seiner Bäckerei eingeführt. Zu stark frequentierten Zeiten wie insbesondere samstagmorgens gibt es Brötchen, Croissants und andere Backwaren auch am kleinen „Kioskfenster“ an der rechten Gebäudeseite der Bäckerei an der Kanalstraße. Der Vorteil für die Kunden: Die Wartezeit wird kürzer. Der Vorteil fürs Personal: Es stehen nicht zwei Mitarbeiter gleichzeitig hinter der Theke im Geschäft.

Dort hatte Bergmann frühzeitig Vorsorge getroffen. Schon zu Beginn der Corona-Pandemie hatte er Hinweisschilder für die Kunden ausgehängt und einen „Spuckschutz“ installiert. „Ich ahnte, was da kommen könnte“, sagt der Bäckermeister. Deshalb habe er an einem Wochenende noch vor Erlass der Schutzbestimmungen kurzerhand Backstube gegen Werkstatt getauscht, um aus Dachlatten und Acrylglas eine rund vier Meter lange Trennwand zu fertigen.

Kunden zeigen Verständnis

Die steht nun auf der Verkaufstheke und schützt Personal wie Kunden. „Dafür habe ich zum ersten Mal wieder meine Stichsäge aus dem Schrank geholt“, erzählt der Rheinberger Unternehmer lachend, fügt aber gleich hinzu: „Sollte das auf Dauer sein, kommt da was Schickes hin.“

Die Bergmann-Kunden zeigen Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen, auch wenn Trennwand, Mundschutz und die penible Einhaltung des Sicherheitsabstandes im Ladenlokal Einschränkungen gegenüber dem gewohnten Alltag für alle Beteiligten bedeuten. „Die Gesamtsituation ist momentan einfach für alle sehr anstrengend“, gibt Bergmann zu. Auch er hofft, dass sich die Lage bald wieder normalisieren wird.