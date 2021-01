Rheinberger erradeln 139.456 Kilometer

2020 nahmen in Rheinberg 821 Radfahrer am Stadtradeln teil

Rheinberg. In einer Videokonferenz zeichnete Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde die Sieger des Stadtradelns 2020 aus.

Früher habe er sie nicht leiden können, jetzt ist Renan Cengiz froh, endlich eine zu haben – eine Satteltasche fürs Fahrrad. Für sein Engagement als Stadtradel-Star beim Stadtradeln 2020 erhielt er nun die praktische Gepäcktasche. „Jetzt muss ich mir diese nicht mehr von meiner Mutter ausleihen“, stellte Cengiz lachend fest. Normalerweise findet die Siegerehrung des Stadtradelns auf dem Großen Markt in Rheinberg statt. Das geht in Corona-Zeiten natürlich nicht und so kürte Bürgermeister Dietmar Heyde die einzelnen Sieger per Videokonferenz. Sein Dank galt außerdem der Klimaschutzmanagerin Nicole Weber F. Santos für die Durchführung des Stadtradelns und besonders den Sponsoren Westenergie und der Sparkasse für ihre finanzielle Unterstützung.

Stadtradel-Star Renan Cengiz fuhr zwar nicht die meisten Kilometer ein, er überzeugte aber mit seinen Radler-Blog, in dem er von seinen Radtour-Erlebnissen berichtete und sogar Musiktipps für Ausflüge gab. „Renan Cengiz ist eine kreative Persönlichkeit, die es geschafft hat, den sportlichen mit dem kulturellen Aspekt beim Stadtradeln zu verbinden“, lobte Heyde. Cengiz, Die PARTEI-Mitglied und Bürgermeisterkandidat bei der vergangenen Kommunalwahl, ergriff schließlich das Wort. Er rief dazu auf, mehr Fahrrad zu fahren. „Fahrradfahren klappt in Rheinberg wirklich gut und macht einen unterm Strich zum besseren Menschen.“

Weiter ging es mit den Auszeichnungen in den jeweiligen Kategorien. Bei den weiterführenden Schulen lag das Amplonius-Gymnasium mit 10699 Kilometern dieses Mal vor der Europaschule (9148). Mit deutlichem Vorsprung siegte bei den Grundschulen die Grundschule am Bienenhaus (4574 Kilometer) vor der katholischen Grundschule St. Peter (2100) und der Grundschule am Deich (538). Prämiert wurden auch die besten Klassen. 200, 100 und 50 Euro gab es für den ersten, zweiten und dritten Platz für die Klassenkasse. Bei den weiterführenden Schulen ging der erste Platz an die 5c der Europaschule (4257 Kilometer), auf dem zweiten Platz landete die 8e der Europaschule (mehr als 3000 Kilometer) vor der 8d des Amplonius-Gymnasiums, die 2467 Kilometer mit dem Fahrrad fuhr. Bei den Grundschulen holte die Millinger Grundschule am Bienenhaus gleich alle drei Klassenpreise: Platz eins ging an die 2b (956 Kilometer), Platz zwei an die 1a (746) und der dritte Platz an die 2a (437). Bei den Kindergärten siegte St. Mariä Ossenberg (2129) vor St. Peter (1861) und St. Nikolaus Orsoy (1279).

Auch Rheinberger Unternehmen machten mit

Nicht für Geld aber für die Ehre, machten auch Rheinberger Unternehmen wieder mit. In dieser Kategorie gewann traditionell der Industriepark Solvay (13.088 Kilometer). Auf den Plätzen dahinter lagen der Fachbereich 66 der Stadt Rheinberg (4778), das Kommunale Wasserwerk (2542), die EAS GmbH (2208) und die Caritas-Radler (1708). In der Gruppenwertung gewann das Team Bürgerhaus Budberg mit 12.531 Kilometern. Auf den Plätzen dahinter landeten der ADFC Rheinberg, die Kfd St. Anna, die Churchbiker und die Grün-Fahrer. Geehrt wurden schließlich noch die Zweier-Gruppen. Dort auf dem obersten Treppchen: Das Team Lampe mit 1873 Kilometern vor den Baker-Racers (1677) und den 6-Ührken (692). Auch das Gesamtergebnis der Rheinberger konnte sich sehen lassen: 2020 nahmen 821 Radfahrer am Stadtradeln tel. Gemeinsam sind sie 139.456 Kilometer erradelt. Das entspricht einer CO²-Einsparung von 21 Tonnen.

Wanderpokal geht nach Sonsbeck

In Sonsbeck hatte man ebenfalls Grund zum Feiern: Die kleinste Gemeinde des Kreises Wesel erhielt neben der Stadt Wesel den neu eingeführten Stadtradel-Wanderpokal in der relativen Wertung, also der Anzahl an Radlern bezogen auf die Bevölkerungszahl der jeweiligen Kommune. Mit 725 aktiven Fahrradfahrern nahmen 8,1 Prozent der Sonsbecker Bevölkerung am Stadtradeln teil.

Zudem übernimmt Sonsbeck nach Rheinberg den diesjährigen Vorsitz im Klimabündnis des Kreises. Dieses Bündnis ist ein Zusammenschluss aller 13 kreisangehörigen Kommunen mit dem Kreis Wesel und diversen Klimschutzpartnern. Maßnahmen und Projekte für den Klimaschutz werden vom Klimabündnis initiiert und umgesetzt. Dazu gehört auch das Stadtradeln. Apropos: Dieses findet natürlich auch 2021 statt. Vom 2. bis zum 22. Mai heißt es dann wieder kreisweit ordentlich in die Pedale zu treten.