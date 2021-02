Rheinberger Hotelier: "Verzweiflung macht sich breit"

Rheinberg. Der Betrieb des Hotels am Fischmarkt in Rheinberg ist seit knapp drei Monaten coronabedingt runtergefahren. Die Einbußen seien enorm.

Viel Platz gibt es zwischen den einzelnen Tischen und größeren Sitzgruppen im „Ratskeller“. „Das ist nur die halbe Bestuhlung, damit wir die Mindestabstände einhalten können. Das ist schon seit dem letzten Sommer so“, erklärt Michael Böhm, Geschäftsführer des Hotels am Fischmarkt, zu dem auch das angrenzende Restaurant gehört. Doch trotz dieser Corona-Schutzmaßnahme ist das Restaurant leer, es muss leer bleiben.

Seit dem ersten November haben Kneipen, Hotels und Restaurants wieder geschlossen. So soll die Ausbreitung des Corona-Virus unter Kontrolle gebracht werden. „Langsam macht sich Verzweiflung breit. Vor allem, weil von den November- und Dezemberhilfen weit und breit nichts zu sehen ist“, erklärt der Hotelier. Bernd Reuther, Bundestagsabgeordneter der FDP für den Wahlkreis Wesel I zu dem auch Rheinberg gehört, machte sich nun ein Bild von der ernsten Lage der Hotel- und Gastronomiebranche.

Schon während des ersten Lockdowns hatte er Betriebe und Vereine besucht, die von den einschneidenden Corona-Maßnahmen besonders betroffen waren. „Ich möchte aus erster Hand erfahren, was läuft und was eben nicht“, erklärt der Politiker.

Michael Böhm hatte da einiges zu berichten. Die finanziellen Hilfen des Staates hat er schon vor einigen Wochen beantragt. „Wir warten auf 160.000 Euro“, sagt Böhm. Dass die Beantragung der Hilfen mit etwas Bürokratie verbunden ist, stört den Unternehmer nicht. „Ich finde das richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass sonst viel Schindluder damit getrieben wird. Es ist nur schade, dass man immer wieder vertröstet wird und keine Zusage erhält, ob und wann etwas kommt.“ Und der Hotelier ist ehrlich: Hätte er nicht einige Zulieferer, die trotz offener Rechnungen die Füße stillhielten, dann hätte auch er bereits einen Insolvenzantrag stellen müssen.

Bettenbelegung bei unter zehn Prozent

„Das höre ich leider nicht zum ersten Mal. Wenn überhaupt, dann haben einige Gastronomen nur einen ersten Abschlag erhalten“, so Reuther. Das könne es nicht sein. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hätte dazu schon einige kritische Briefe von Reuther auf dem Schreibtisch liegen. „Die Hilfen müssen einfach schnell ausgezahlt werden.“ Das wünscht sich auch Michael Böhm. Schließlich ist es nicht nur das Restaurant, sondern auch der Hotelbetrieb, der weitestgehend eingestellt ist. Nur Geschäftsreisende dürfen im Hotel am Fischmarkt derzeit übernachten. Die Bettenbelegung liege bei unter zehn Prozent. „Der Personalaufwand ist dafür eigentlich zu groß, aber ganz runterfahren wollen wir unseren Betrieb auch nicht“, so Böhm.

Da die Übernachtungsgäste auch im Hotelrestaurant essen dürfen und die Küche daher sowieso arbeitet, bietet Böhm auch einen Außer-Haus-Verkauf für alle Gäste an. Der sei im November und Dezember recht gut gelaufen, nun aber deutlich zurückgegangen. Die Mitarbeiter mussten alle in Kurzarbeit geschickt werden. Kündigungen musste Böhm aber glücklicherweise bisher nicht aussprechen.

Dass der Hotelier am 15. Februar – einen Tag nach dem derzeit anvisierten Ende des Lockdowns – wieder wie gewohnt öffnen darf, damit rechnet er nicht. „Ich gehe davon aus, dass wir frühestens Ostern wieder starten dürfen“, so Böhm. Bernd Reuther teilte die Befürchtung. „Hotels werden wahrscheinlich nicht die ersten sein. Dennoch ist es wichtig, auch ihnen eine Perspektive aufzuzeigen, anstatt sich von Lockdown-Verlängerung zu Lockdown-Verlängerung zu hangeln.“

Und dann sind da ja auch noch Veranstaltungen und Tagungen, die in den Seminarräumen des Hotels regelmäßig durchgeführt werden. „Wir haben wegen stornierten Hotelübernachtungen, Veranstaltungen und Seminaren im letzten Jahr rund eine Million Euro verloren“, erklärt Böhm. Trotzdem nahm er rund 10.000 Euro in die Hand, um die drei Iglus für winterliche Außengastronomie vor seinem Hotel aufzustellen. Eine Woche konnten sie genutzt werden, dann kam der zweite Lockdown. „Die Iglus waren binnen einer Woche bis März jeden Tag voll ausgebucht gewesen. Das hätte uns wirklich geholfen“, so Böhm.

Hoffen auf Inlandstouristen

Trotz dieses Rückschlages wollen er und sein Team durchhalten – zumindest so lange, wie es irgendwie geht. „Koste es, was es wolle. Wir möchten unseren Betrieb definitiv nicht schließen“, betont der Geschäftsführer. Er setzt alles auf den Sommer und die Zeit nach dem Lockdown. „Es lief nach dem ersten Lockdown unerwartet schnell und gut wieder an“, erinnert sich der Hotelier. Nicht zuletzt die Alltagsmenschen hätten dazu beigetragen. „Es war unfassbar, wie viele Menschen hier in Rheinberg waren.“ Nun könnten es – so hofft Böhm – die Inlandstouristen sein, die mit ihrem Besuch den Betrieb wieder ans Laufen bringen könnten.