Rheinberger Schulen begrüßen sicheren Unterricht auf Distanz

Rheinberg. Amplonius-Gymnasium und Europaschule starten am Montag mit dem Online-Unterricht. Beide begrüßen den Verzicht auf Präsenzunterricht.

Die verlängerten Weihnachtsferien gehen am Wochenende zu Ende. Der normale Schulbetrieb würde damit ab Montag wieder beginnen, doch die Klassenräume und Schulhöfe bleiben leer. Der Präsenzunterricht wird während des Lockdowns bis Ende Januar an allen Schulen ausgesetzt. Das kündigte die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer an. Nach den Weihnachtsferien, spätestens aber ab dem 13. Januar, müssen die Schüler von zuhause aus am Distanzunterricht teilnehmen. „Das ist die beste Entscheidung, die es für unsere Schule hätte geben können“, betont Marcus Padtberg, Schulleiter des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums. „Wir hatten vor den Weihnachtsferien schon eine Phase des digitalen Lernens und haben damit supergute Erfahrungen gemacht.“

Padtberg begrüßt die Entscheidung, keine Mischung aus Präsenz- und Onlineunterricht anzubieten. „In Anbetracht der Infektionslage, ist die Lösung des reinen Distanzunterrichtes die sinnvollste“, sagt er. Außerdem sei die Organisation deutlich einfacher, denn den Online-Unterricht müssen die Lehrer im Homeoffice erteilen, weil die Internetverbindung in der Schule einfach zu schlecht sei, so der Schulleiter. Der Spagat zwischen Unterricht in der Schule und im Homeoffice entfalle damit.

Ein geregelter Tagesablauf für die Schüler in Rheinberg

Den Schülern werden ab der kommenden Woche aber nicht einfach nur Aufgaben online zur Verfügung gestellt. „Wir können den gesamten Stundenplan mit Ausnahme des Sportunterrichts als Live-Videositzung abbilden. Es wird daher wie normaler Unterricht sein“, erklärt Padtberg. Steht beispielsweise wie üblich montags eine Doppelstunde Deutsch in der dritten und vierten Stunde auf dem Stundenplan, dann findet dieser Unterricht auch in dieser Zeit statt. „Uns war es wichtig, dass die Schüler einen geregelten Tagesablauf haben.“

Klassenarbeiten und Klausuren wurden – bis auf eine – in weiser Voraussicht bereits vor den Ferien geschrieben. Die aufkommende Kritik, man könne den Distanzunterricht nicht gut bewerten, kann Marcus Padtberg nicht nachvollziehen. „Die Zeugniskonferenz ist am 19. Januar. Es sind also zwei Wochen Online-Unterricht, die da mit einfließen. Wir hatten auch genügend Präsenzunterricht und damit eine gute Bewertungsgrundlage“, so der Schulleiter. Für die Klassen eins bis sechs wird nach Vorgabe des Schulministeriums eine Notbetreuung in der Schule angeboten. Während dieser Zeit findet aber kein regulärer Unterricht statt. Marcus Padtberg glaubt nicht, dass die Betreuung stark nachgefragt sein wird. „Vor den Ferien hatten wir nur ein Kind in der Notbetreuung“, berichtet er. An der Europaschule Rheinberg wird es diese Notbetreuung ebenfalls geben – sogar mit der Möglichkeit, am digitalen Distanzunterricht teilzunehmen. Sozialpädagogen übernehmen die Betreuung der Kinder.

Martin Reichert, Schulleiter der Europaschule, ist zuversichtlich, dass der Start am Montag gut klappen wird. „Die Kollegen haben digitale Fortbildungen gemacht und den Schülern haben wir testweise schon Online-Aufgaben zukommen lassen“, erklärt er. Auch an der Europaschule kann der Stundenplan eins zu eins ins Digitale übertragen werden. „Das funktioniert nur, weil es keine Mischform aus Präsenz- und Online-Unterricht gibt. Ich begrüße die Entscheidung, weil wir so meiner Meinung nach, den sichersten Unterricht in diesen Zeiten anbieten können“, betont der Schulleiter.