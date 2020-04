Rheinberger Schulen zurück im Unterricht – mit Abstand

Entsprechend der Vorgaben der Landesregierung haben gestern auch die Rheinberger Schulen schrittweise wieder geöffnet. Los ging’s mit dem Unterricht der weiterführenden Schulen mit den 10. Klassen der Europaschule Rheinberg zur Vorbereitung auf die vorgeschriebenen Abschlussprüfungen. Die 161 Schüler dieses Abschlussjahrganges werden laut Aussage der Stadtverwaltung im „Schichtdienst“ am Hauptstandort der Schule betreut.

Ebenfalls seit diesem Tag können die Abiturienten der Europaschule und des Amplonius-Gymnasiums individuell terminierte Unterrichtsangebote der Schulen nutzen. Während die Abiturienten der Europaschule dazu die Dependance am Pulverturm nutzen, steht den Abiturienten des Amplonius-Gymnasiums das gesamte Schulgebäude an der Dr. Aloys-Wittrup-Straße zur Verfügung. Hier werden sie in kleinen Gruppen, die über das ganze Gebäude verteilt sind, auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet.

Hygienepläne für beide Schulen

Für alle 330 Schüler dieser Abschlussjahrgänge steht in diesen drei Gebäuden, in denen sonst mehr als 2000 Kinder und Jugendliche beschult werden, ausreichend Platz zur Verfügung, um den gebotenen Abstand untereinander zu wahren. „Wir sind gut vorbereitet und haben gemeinsam mit den Schulleitungen alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um den Schülern, aber natürlich auch den Lehrern sowie sonstigem Schulpersonal die besten organisatorischen und hygienischen Voraussetzungen zu schaffen“, sagt Bürgermeister und Schuldezernent Frank Tatzel. Dafür haben Verwaltung und Schulleitungen in den vergangenen Tagen auf Hochtouren gearbeitet.

Für beide Schulen wurden laut Aussage aus dem Rathaus individuelle Hygienepläne erstellt. Alle Rheinberger Schulen wurden zudem bereits in den schulfreien Wochen vor Ostern grundgereinigt. Mit der Öffnung der Schulen werden alle Räumlichkeiten und insbesondere die Hand-Kontaktflächen arbeitstäglich gereinigt und desinfiziert. Dort, wo ein „Schichtwechsel“ stattfindet, erfolgt eine Zwischendesinfektion.

Organisatorische Maßnahmen

Darüber hinaus beinhaltet der Hygieneplan auch organisatorische Maßnahmen. Er enthält Regelungen zum Abstand, Hinweise zum persönlichen Verhalten, Verringerung der Kursgrößen und Einbahnstraßensysteme in den Schulgebäuden. Zum Schutze aller bitten die Schulleitungen die Eltern, ihre Kinder mit Schutzmasken auszustatten. Die Sitzplätze in den Klassen sind so angeordnet, dass das Abstandsgebot von mindestens 1,50 Meter zum Nachbarn eingehalten wird. Den Schülern wird ein fester Arbeitsplatz zugewiesen, der namentlich dokumentiert wird.

Die Verkehrsbetriebe haben Informationen darüber erhalten, wie viele Personen aus welchen Ortsteilen den ÖPNV maximal nutzen werden. So haben die Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, eine ausreichende Anzahl von Fahrzeugen einzusetzen, um auch dort die Abstandsregelungen der Fahrgäste untereinander zu gewährleisten.

Dennoch geht ein Appell der Schulleitungen und des Schulträgers an alle Schüler: „Wer kann, soll möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule kommen!“ Dieser Bitte dürften, angesichts der aktuell eher frühsommerlich anmutenden Wetterlage, sicherlich die meisten Jugendlichen nachkommen...