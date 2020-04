Rheinhausen und Rheinberg: Masken in Eigenproduktion

Rheinberg/Rheinhausen. Die Verantwortlichen im Hauptsitz am Nordring 24 in Rheinberg blicken sorgenvoll auf die aktuelle Situation. Durch das Betretungsverbot müssen 1100 Menschen mit Behinderungen aus den Caritas Wohn- und Werkstätten in der Stadt und der Umgebung zu Hause bleiben. 160 angestellte Mitarbeiter versuchen zum Teil mit innovativen Ideen eine Notproduktion aufrecht zu erhalten und erfinden Neues.

Durch die Not an fehlenden Mundschutz kam bei den Gruppenleiterinnen der Textilgruppe in Rheinhausen die Idee auf, den überall fehlenden Masken für die Betreuungskräfte der Wohneinrichtungen selbst zu produzieren. Michaela Spaltmann und Michaela Schanzer-Nohn, zuständig für den Textilbereich, zögern nicht lange und besprechen die ersten möglichen Musterausführungen. Einlagig, zweilagig, aus Vlies als Wegwerfprodukt, oder aus Baumwolle waschbar zur Mehrfachnutzung. Muster werden gefertigt, und zügig gibt es eine Weiterentwicklung von der typischen OP-Maske zu einer Mund und Nase dicht umschließenden Ausführung in Baumwolle. Nach einem kurzen Test läuft die Produktion an.

Auch Kittel werden gestaltet

Kontakte zu einem Krankenhaus und einem Altenheim führen dazu, dass dort sehr spontan eine Notversorgung mit den produzierten Mund-Nase-Bedeckungen realisiert werden kann. Schnell kommt dann auch der Hilferuf aus den Wohneinrichtungen der CWWN nach Pflegekitteln, die nun auch von den engagierten Damen der Textilgruppe in Rheinhausen entwickelt werden.

Mit diesen Pflegekitteln sind die Wohneinrichtungen auch auf den hoffentlich nicht eintretenden Fall vorbereitet, dass eine Corona-Infektion in einer der Caritas-Wohneinrichtungen auftritt.

Natürlich können diese Produkte keinen zertifizierten Standards entsprechen, aber sie helfen bei der zurzeit herrschenden Knappheit bei Schutzartikeln den Menschen, die sich in Betreuungs- und Pflegetätigkeiten befinden. Denn diese Mund-Nase-Bedeckungen können Tröpfchen eine gewisse Zeit zurückhalten, damit reduzieren sie zumindest eine mögliche Infektionsgefahr. Und sie können in der Kochwäsche gewaschen werden, so dass eine hygienische Wiederverwendung gegeben ist.

Das Machbare ist geschafft

Die Mund-Nase-Bedeckungen sind also eine mögliche Alternative, solange die standardisierten Schutzmasken nicht in ausreichender Menge verfügbar sind. Nun läuft die Produktion parallel, Mund-Nase-Bedeckungen und Pflegekittel aus Baumwolle, und alles ist in der Kochwäsche waschbar.

Damit kann der Eigenbedarf für die Wohneinrichtungen der CWWN gedeckt werden, und darüber hinaus hilft die CWWN einem Krankenhaus und einem Altenheim bei der Versorgung mit Mund-Nase-Bedeckungen in Zeiten der Knappheit von spezifizierten Schutzmasken.

Damit ist das Machbare geschafft und somit die Kapazitätsgrenze für die Textilgruppe in Duisburg Rheinhausen erreicht, leider sind weitere externe Anfragen nicht mehr umsetzbar. Dazu Heinz Dawitz, Bereichsleiter Produktion: „Für mich ist es unglaublich, mit welcher Solidarität und welchem Unterstützungswillen die Mitarbeiter der CWWN in diesen unsicheren Zeiten das Wesentliche in den Focus nehmen und unsere Werkstatt über diese seltsame Zeit mit hinwegtragen.“