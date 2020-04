Schildbürgerstreich in Rheinberg: Amplonius wartet weiter

Rheinberg. Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen. Ein Jahr ist es her, dass die Amplonius-Statue vor der St.-Peter-Kirche aufgestellt wurde. Und sofort wurden Fehler entdeckt. Im Text des aufgeschlagenen, auf dem Sockel aus Basaltstein liegenden Buches heißt es an einer Stelle „Unzählige Rheinberger Jungen bot Amplonius die Möglichkeit ...“ Da fehlt im ersten Wort ganz offensichtlich ein „n“. Etwas weiter oben steht geschrieben: „Noch heute gilt die Bibliotheka Amploniana als weltweite größte.“ „Weltweit“ müsste es heißen, aber auch so stimmt was nicht mit diesem Satz. Als weltweit größte was? Bibliothek? Das mit Sicherheit nicht.

Spott und Hohn für die Initiatoren der Bronze-Statue waren die Folge. Aber viele nahmen den Heimatverein Rheinberg als Auftraggeber, den beauftragten Künstler Hans-Peter Fonteyne sowie die Kevelaerer Gießerei Butzon & Bercker in Schutz. Jedenfalls schafften Rheinberg und sein Amplonius es bis in die überregionalen Medien.

Mit gemischten Gefühlen

Nun, nach einem Jahr, ist die Tafel immer noch nicht ausgetauscht, die Fehler sind noch immer sichtbar. Aber schon bald soll die korrigierte Version der Infotafel installiert werden. „Ich habe erst Anfang dieser Woche mit der Gießerei telefoniert, einen genauen Fertigstellungstermin gibt es leider noch nicht“, sagt Heimatverein-Vorsitzende Edeltraud Hackstein. Wegen der Corona-Krise hat das Unternehmen den Betrieb in der Gießerei vorerst eingestellt; zudem müssen auch Handwerker beauftragt werden, die die Tafel anbringen. Hackstein erinnert sich mit gemischten Gefühlen an die damalige Situation.

Das sei natürlich für sie persönlich nicht sehr schön gewesen, aber rückblickend bewerte sie die Zeit anders. „Irgendwie war das auch gutes Marketing für Rheinberg, schließlich waren wir aufgrund der Fehlersuche in aller Munde, die Medien haben berichtet“, sagt Hackstein heute. Letztendlich sei wichtig: Die Menschen erfreuen sich an dem neuen Denkmal.

Kostenhöhe steht noch nicht fest

Und mit der Installation der korrigierten Tafel müsse dieses Kapitel auch abgeschlossen und nach vorne geblickt werden. Bürgermeister Frank Tatzel sieht das ähnlich. „Fehler passieren nun mal“, sagt er. „Aber jetzt sollte die neue Tafel bald auch angebracht werden.“ Wann das der Fall sei, wisse er noch nicht: „Der Auftrag liegt bei der Gießerei vor.“ Er sei froh, einen Sponsor gefunden zu haben, der die Kosten für die Nachbesserung übernehme. Den Namen wollte Tatzel nicht nennen, die Höhe der Kosten stehe noch nicht fest.

Nicht nur Sabine Sweetsir als Leiterin des Stadtarchivs habe den neuen Text Korrektur gelesen, sondern auch ein Geschichtskurs des Amplonius-Gymnasiums. „Die Schüler haben für ihr Engagement von mir etwas für ihre Kurskasse bekommen“, sagt der Bürgermeister, der den neuen Text noch geheim hält. Unterdessen hat der Heimatverein längst das nächste Projekt ins Auge gefasst. Demnächst sollen die Bronzeplatten am Petri-Brunnen auf dem Großen Markt vor Ort aufgearbeitet werden. „Bei den Stadtführungen sind die Erklärungen nicht mehr nachzuvollziehen, auf den Platten ist nichts mehr richtig zu erkennen“, so Hackstein. Eine Förderung von 2000 Euro aus dem „Heimatscheck“ macht das möglich, etwa 500 Euro zahlt der Heimatverein aus eigener Kasse. „Vorgabe ist, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr ausgeführt werden“, sagt die Vorsitzende des Rheinberger Heimatvereins.