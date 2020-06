Schule am Deich in Rheinberg: Es funktioniert mit Abstand

Positives Zwischenfazit: Abstands- und Hygieneregeln würden bei der Schule am Deich in Rheinberg von allen Kindern vorbildlich eingehalten.

Rheinberg. Mag es im Vorfeld auch viel Verunsicherung vor dem schrittweisen Schulstart nach den Schließungen der Schulen aufgrund der Corona-Pandemie gegeben haben, so zieht die Schulleiterin der Schule am Deich in Rheinberg-Wallach, Michaela Joost, jetzt ein positives Zwischenfazit. Abstands- und Hygieneregeln würden von allen Kindern vorbildlich eingehalten.

Regelmäßiges Lüften

An den Präsenztagen sind die Klassen aufgeteilt, damit nur eine kleine Gruppe gemeinsam in einem Raum lernt. Regelmäßiges Lüften der Räume, sowie versetzte Pausen für jede Gruppe sind eine weitere, wichtige Maßnahme. Die Schülerinnen und Schüler haben einen festen Platz im Raum, der auch dokumentiert wird.

So kann im Bedarfsfall eine mögliche Infektionskette nachgehalten werden. Alle Maßnahmen habe die Lehrkräfte und die Schulleitung stets im Blick, so dass jederzeit nachgesteuert werden kann, wenn es nötig ist. Die Kinder der Schule am Deich freuen sich immer auf ihren Präsenztag.

„So sehe ich wenigstens einmal in der Woche meine Klassenkameraden und meine Lehrerin wieder“, berichtet ein Schüler erfreut.

Auch Bürgermeister Frank Tatzel und Stefanie Kaleita, die stellvertretende Leiterin des Fachbereiches Schule-Sport-Kultur der Stadt, haben vor Ort miterlebt, wie sehr sich die Kinder freuen, wieder in ihre Schule gehen zu können und neben dem Unterricht auch mit den Freundinnen und Freunden ihrer Gruppe in den Pausen zu spielen.

Beschränkungen aufheben

„Keine Frage: Der direkte soziale Kontakt ist einfach durch nichts zu ersetzen“, so der Bürgermeister und steuerte ein Federball-Spiel für das künftig ausgelassene Spielen in den Pausen bei.

Er hofft, dass die Beschränkung, die es aktuell aus Hygienegründen noch nicht erlaubt das Spiel zu benutzen, möglichst bald aufgehoben wird.