Schulen in Rheinberg bereiten den Start unter Auflagen vor

Mehrere Wochen waren die Schulen aufgrund der Corona-Pandemie nun geschlossen. Jetzt steht fest: Der Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen soll in der kommenden Woche langsam wieder hochgefahren werden – allerdings unter einigen Bedingungen. Geplant sei „eine behutsame und schrittweise Öffnung der Schulen“, heißt es vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Schule und Bildung. Konkret bedeutet das: Vor der Öffnung beziehungsweise Teilöffnung der Schulen müssen notwendige Vorbereitungsmaßnahmen zur Hygiene und zum Infektionsschutz getroffen werden. Damit soll am Montag, 20. April, begonnen werden. Sind diese Schutzvorkehrungen abgeschlossen, sollen die Schulen unmittelbar am kommenden Donnerstag, 23. April, ausschließlich für die Schüler öffnen, die in diesem Jahr noch eine Abschlussprüfung ablegen müssen.

Vorgesehen ist darüber hinaus, den Schulbetrieb an Grundschulen am 4. Mai vorerst ausschließlich für die vierten Klassen wiederaufzunehmen. „Die Mail erreichte uns am späten Abend. Jetzt warten wir auf weitere Details des Ministeriums zur Umsetzung“, erklärt Franz-Josef Klaßen, Schulleiter des Stiftsgymnasiums Xanten. Um die nötigen Mindestabstände einzuhalten, könnten Klassen halbiert werden. In Absprache mit der Stadt würden nun die Maßnahmen besprochen werden. „Wir machen die Schule nicht auf, wenn wir den Schutz nicht gewährleisten könnten“, versichert Klaßen.

An der Rheinberger Europaschule sind die Pläne derweil schon etwas ausgefeilter. Direkt nach der Entscheidung des Ministeriums begann die Schulleitung Maßnahmen für den Schulstart zu ergreifen.

Die Räume wurden bereits von der Stadt gereinigt und entsprechend vorbereitet. Es sollen nur so viele Tische und Stühle bereitstehen, wie Schüler anwesend sind. Zudem wurden Seifenspender aufgefüllt. Nun warte man noch auf das Handdesinfektionsmittel. Schulleiter Norbert Giesen plant aktuell die Organisation des Schulbetriebes. „Es gibt viel zu tun. Wir müssen gewährleisten, dass die Mindestabstände auch in den Pausen eingehalten werden“, sagt er.

Pausenzeiten werden gestaffelt

Pausenzeiten sollen daher unter Betreuung gestaffelt werden. „Es muss außerdem geregelt sein, dass in den Schulbussen ausreichend Platz ist, damit auch dort der Mindestabstand gewahrt werden kann.“ Dies umzusetzen, sieht Giesen als größte Herausforderung.

Am Donnerstag sollen die prüfungsrelevanten Klassen mit dem Unterricht starten. Aber das sind gar nicht so wenige Schüler. Der Abiturjahrgang der Europaschule umfasst 78 Schüler. Die 10. Stufe, die jetzt ihren Abschluss macht, ist mit 175 Schülern sechszügig. Die Lerngruppen sollen daher reduziert werden. Das Ministerium schlägt eine Gruppengröße von maximal 15 Schülern vor. „Wir versuchen die Gruppen noch kleiner zu halten. Das hängt aber auch davon ab, wie viele Lehrkräfte wir zur Verfügung haben. Schwangere, Kollegen über 60 oder diejenigen mit Vorerkrankungen, dürfen wir wahrscheinlich gar nicht einsetzen. Genügend Räume haben wir aber auf jeden Fall“, erklärt der Schulleiter.

Kritik an der Entscheidung des Schulministeriums kam bereits von der Elternpflegschaft und der Schülervertretung der Europaschule, sagt Giesen. „Sie haben mir bereits am Mittwochabend noch einen Brief geschrieben, dass sie die Teileröffnung in der kommenden Woche kritisch sehen.“ Sie verweisen darauf, dass die Hygienemaßnahmen auf jeden Fall erfüllt und der Infektionsschutz sichergestellt werden müsse.

Unter anderem fordern sie, dass die Schüler möglichst mit Mundschutzmasken zum Unterricht kommen.

Giesen kann die Sorgen verstehen. „Persönlich hätte ich es vernünftig gefunden, wenn Nordrhein-Westfalen sich wie die anderen Bundesländer für einen späteren Zeitpunkt entschieden hätte. Warum nimmt NRW diese Vorreiterrolle ein? Es gibt genügend Fachleute, die davor warnen, dass sich gerade in Schulen Schüler sehr nah kommen.“

Dass zunächst nur die höheren Jahrgangsstufen starten, beruhigt Nobert Giesen zumindest etwas. „Die älteren Schüler kennen die Gefahr des Virus. Ich denke, sie halten sich auch an die Schutzvorgaben.“

Hygiene verstärken

In Alpen kamen Verwaltung, Schulleitungen und die beauftragte Reinigungsfirma gestern zu einem ersten Gespräch zusammen. Die Hygienemaßnahmen werden verstärkt. „Klassenräume und Kontaktflächen, wie Computer oder Handläufe, werden noch intensiver gereinigt“, erklärt Ludger Funke, Fachbereichsleiter Ordnung, Soziales und Schule der Gemeinde Alpen. Mit einem versetzten Zeitplan zum Schulstart habe man gerechnet.

Für Alpen seien die Vorkehrungen recht überschaubar, so Funke. Zunächst starten die beiden 10. Klassen der Sekundarschule.

„Da die Grundschulen erst am 4. Mai starten, sind wir eigentlich ganz gelassen. Bis Montag wäre es knapp geworden die Maßnahmen des Landes umzusetzen. So sind wir zuversichtlich, alle Schutzvorkehrungen gut zu erfüllen.“